15 игроков из СКА – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала. Мичков, Серебряков, Толчинский, Голдобин, Морозов и Порядин вызваны

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Трактор Спартак Торпедо ФХР Динамо Минск Кубок Первого канала КХЛ Динамо Артем Сергеев Роман Ротенберг Артем Земченок Сергей Толчинский Николай Голдобин Никита Серебряков Валентин Зыков Адмирал Никита Лямкин Никита Коростелев Максим Летунов Сочи Михаил Воробьев Марат Хайруллин Павел Порядин Максим Джиошвили Григорий Дронов Илья Карпухин Александр Елесин Илья Коновалов Иван Морозов Николай Коваленко Даниил Исаев Максим Соркин Никита Седов Арсений Грицюк Илья Сафонов Захар Бардаков Александр Никишин Артем Пименов Никита Дыняк Андрей Чивилев Василий Глотов Матвей Мичков Сергей Телегин Николай Поляков Данил Аймурзин Семен Дер-Аргучинцев Максим Федотов Дмитрий Рашевский Прохор Полтапов Сергей Иванов Руслан Абросимов Тимофей Давыдов Егор Савиков Артемий Плешков Максим Шабанов Никита Смирнов Никита Гребенкин Богдан Конюшков сборная России U25 Василий Атанасов Михаил Гуляев Никита Евсеев Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

ФХР опубликовала расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.

В расширенный состав сборной «России 25» на Кубок Первого канала вошли представители 15 клубов Фонбет Чемпионата КХЛ. Средний возраст игроков – 24 года.

ВратариДаниил Исаев («Локомотив»), Никита Серебряков, Артемий Плешков (оба – СКА), Илья Коновалов («Динамо»), Сергей Иванов («Адмирал»).

Защитники: Александр Елесин, Дмитрий Симашев (оба – «Локомотив»), Никита Евсеев, Никита Лямкин (оба – «Ак Барс»), Александр Никишин, Максим Федотов, Артем Сергеев, Артем Земченок (все – СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба – «Трактор»), Никита Смирнов («Динамо» Минск), Богдан Конюшков («Торпедо»), Тимофей Давыдов, Никита Седов (оба – «Северсталь»), Егор Савиков («Спартак»), Михаил Гуляев («Авангард»), Григорий Дронов («Металлург»).

Нападающие: Никита Коростелев, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (все – «Северсталь»), Илья Сафонов, Никита Дыняк (оба – «Ак Барс»), Максим Шабанов, Семен Дер-Аргучинцев (оба – «Трактор»), Валентин Зыков, Захар Бардаков, Николай Поляков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Михаил Воробьев, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев (все – СКА), Василий Атанасов, Николай Коваленко, Максим Летунов (все – «Торпедо»), Матвей Мичков («Сочи»), Никита Гребенкин («Металлург»), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо»), Николай Голдобин, Иван Морозов, Павел Порядин (все – «Спартак»), Артем Пименов («Салават Юлаев»), Даниил Бут («Локомотив»), Максим Соркин, Прохор Полтапов (оба – ЦСКА).

Главный тренер команды – Роман Ротенберг. Полный состав тренерского штаба будет объявлен позднее.

«Россия 25» сыграет против Казахстана (14 декабря), Беларуси (16 декабря) и Китая (17 декабря).

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52 комментария

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Дмитрий Якушевич
Это норм, что в сборной до 25 лет, есть люди 27-28 лет? Я просто не следил за этим кринжом, подскажите люди
+55
-1
+54
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Серый
Ответ Дмитрий Якушевич
Это норм, что в сборной до 25 лет, есть люди 27-28 лет? Я просто не следил за этим кринжом, подскажите люди
Это вообше не норм, что существует специальная сборная для системного "тренера".
+35
0
+35
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Orik298
Может Роме уже для разнообразия футбольный Зенит потренировать? Я думаю и там бы "система" заработала
+30
-1
+29
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Russ Ivan
Запасная игрушка Ромы, на случай если придётся под благовидным предлогом слиться из Питера...
Не надо туда спартачей вызывать на бессмысленные игры, самолётные ноги всегда под рукой!
+17
-1
+16
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Григорий Голубков
Хоть бы наши торпедовцы не попали в окончательный состав! А то понахватаются там ереси всякой от этого чудо-тренера, переучивай потом...
+13
-1
+12
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ilya1809
Ответ Дмитрий Якушевич
Это норм, что в сборной до 25 лет, есть люди 27-28 лет? Я просто не следил за этим кринжом, подскажите люди
Ну в том году там был Миша Пашнин , 33 лет отроду.Готовили его к будущим победам, лет через 5 как выйдем из бана, сразу поедет против Канадцев..практика нужна.
В целом сборная по ощущениям Ромы, до 25 лет, для красивого названия в отчетах ФХР, мол смотрим в будущее прокачиваем молодежь,что бы строго до 25 лет там не такой планки.
У Ромы просто давно была идея на МЧМ 21 брать игроков 23,24 лет.Большинство игроков бы были до 21 тут вопросов нет, а это так точечно кто в душе молод.Но вы же знаете злое ИИХФ, и не пропустила такую идею, что бы развалить у нас все,что бы МЧМ не выиграли.Вот приходится новаторские идея тут внедрять.
Если без шуток не понимаю что за сложность проверять полностью только молодежь,еще и ценз опустить до 23.Нам от этих побед всем вообще ни жарко ни холодно, а вот парням которым по 22,23 и они играют по 7-10 минут,лишняя практика.В 25 идее уже куда расти..да никуда, только в головой дружить, с вечеринками и алокоголем.
+12
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Lis Krut
Ответ Варлампий Варлампий
Пока Мич в КХЛ тухнет, там Бедя лигу рвет. Мич теряет время
Надо учитывать что Бедард в своей языковой среде и культуре, Мичков по-английски двух слов связать не может и в целом не производит впечатление Малкина/Овечкина в его возрасте готового ворваться и всех там наказать.
Ещё год на взрослом уровне в КХЛ не будет лишним.
Вряд ли условный Капризов жалеет, что раньше не уехал.
+9
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+9
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Roten1990
Атанасова вызвали только для того чтобы убедить играть под руководством лучшего тренера в Европе?
+9
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Ачиваков Марат
Ответ Эрик Бадретдинов
Наконец то нормальный хоккей увидим
😀😁😅😂🤣 🤑 🥱
+6
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spartakgorky
Это не сборная России по хоккею, хватит уже нам лапшу вешать. Это просто игрушка семейства Ротенбергов, очень дорогая игрушка, которая за гранью морали и совести...
+5
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Варлампий Варлампий
Пока Мич в КХЛ тухнет, там Бедя лигу рвет. Мич теряет время
+5
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Евгений Мешков
чувствую скоро будут в Новогорске гостиничный комплекс строить, чтобы всех кандидатов поселить можно было. и еще пару катков, потому что им просто льда всем не хватит - будут через госуслуги на тренировку записываться))
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Саша Константинов
слава богу что из авангарда только 1 человек
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Саша Константинов
Надеюсь гуляев в окончательный список не попадёт ему это не надо пусть лучше к играм больше готовиться
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Сергей Орлов
Бардаков, Поляков и Чивилёв это просто смешно)
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Валерий Сергеевич
Да кому он нужен этот хоккей? А впрочем я не прав, Ромашке он нужен! Ведь 15 игроков из СКА!
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Bartez1986
15 человек из СКА. Оно и понятно, команда с отрывом в КХЛ лидирует
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GoodZilla
Сейчас идеальное время для "отказников")))
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Тимур Галимзянов
Никогда не думал о том, что у сложного периода для российского хоккея будет такое явное лицо с финским паспортом.
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Илья Владимирович
Ответ Orik298
Может Роме уже для разнообразия футбольный Зенит потренировать? Я думаю и там бы "система" заработала
Отличная идея! Будет нашим Тедом Лассо наоборот)
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Sanan1908
Потом когда ска будет проигрывать скажет, что 15 игроков в сборной были)))
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Кавабунга Шреддоголовый
Россия 25 и в ней играет Толчинский, которому 28. Как "система" вротенберга фуфло, так и это недоска 2.0.
+2
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Crenk
Ответ Варлампий Варлампий
Пока Мич в КХЛ тухнет, там Бедя лигу рвет. Мич теряет время
Пока что возможно и нет
Но летом нужно уезжать
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Alexander91
Парни из Торпедо сильно удивятся,когда попадут в систему))
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Sustatov Danil
Ни одного игрока из Лады… команда на первом месте идет
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