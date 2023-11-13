15 игроков из СКА – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала. Мичков, Серебряков, Толчинский, Голдобин, Морозов и Порядин вызваны
ФХР опубликовала расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала.
Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.
В расширенный состав сборной «России 25» на Кубок Первого канала вошли представители 15 клубов Фонбет Чемпионата КХЛ. Средний возраст игроков – 24 года.
Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Никита Серебряков, Артемий Плешков (оба – СКА), Илья Коновалов («Динамо»), Сергей Иванов («Адмирал»).
Защитники: Александр Елесин, Дмитрий Симашев (оба – «Локомотив»), Никита Евсеев, Никита Лямкин (оба – «Ак Барс»), Александр Никишин, Максим Федотов, Артем Сергеев, Артем Земченок (все – СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба – «Трактор»), Никита Смирнов («Динамо» Минск), Богдан Конюшков («Торпедо»), Тимофей Давыдов, Никита Седов (оба – «Северсталь»), Егор Савиков («Спартак»), Михаил Гуляев («Авангард»), Григорий Дронов («Металлург»).
Нападающие: Никита Коростелев, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (все – «Северсталь»), Илья Сафонов, Никита Дыняк (оба – «Ак Барс»), Максим Шабанов, Семен Дер-Аргучинцев (оба – «Трактор»), Валентин Зыков, Захар Бардаков, Николай Поляков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Михаил Воробьев, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев (все – СКА), Василий Атанасов, Николай Коваленко, Максим Летунов (все – «Торпедо»), Матвей Мичков («Сочи»), Никита Гребенкин («Металлург»), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо»), Николай Голдобин, Иван Морозов, Павел Порядин (все – «Спартак»), Артем Пименов («Салават Юлаев»), Даниил Бут («Локомотив»), Максим Соркин, Прохор Полтапов (оба – ЦСКА).
Главный тренер команды – Роман Ротенберг. Полный состав тренерского штаба будет объявлен позднее.
«Россия 25» сыграет против Казахстана (14 декабря), Беларуси (16 декабря) и Китая (17 декабря).
Не надо туда спартачей вызывать на бессмысленные игры, самолётные ноги всегда под рукой!
В целом сборная по ощущениям Ромы, до 25 лет, для красивого названия в отчетах ФХР, мол смотрим в будущее прокачиваем молодежь,что бы строго до 25 лет там не такой планки.
У Ромы просто давно была идея на МЧМ 21 брать игроков 23,24 лет.Большинство игроков бы были до 21 тут вопросов нет, а это так точечно кто в душе молод.Но вы же знаете злое ИИХФ, и не пропустила такую идею, что бы развалить у нас все,что бы МЧМ не выиграли.Вот приходится новаторские идея тут внедрять.
Если без шуток не понимаю что за сложность проверять полностью только молодежь,еще и ценз опустить до 23.Нам от этих побед всем вообще ни жарко ни холодно, а вот парням которым по 22,23 и они играют по 7-10 минут,лишняя практика.В 25 идее уже куда расти..да никуда, только в головой дружить, с вечеринками и алокоголем.
Ещё год на взрослом уровне в КХЛ не будет лишним.
Вряд ли условный Капризов жалеет, что раньше не уехал.
Но летом нужно уезжать