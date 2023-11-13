ФХР опубликовала расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.

В расширенный состав сборной «России 25» на канала вошли представители 15 клубов Фонбет Чемпионата КХЛ. Средний возраст игроков – 24 года.

Вратари: («Локомотив»), , (оба – СКА), («Динамо»), Сергей Иванов («Адмирал»).

Защитники: Александр Елесин, Дмитрий Симашев (оба – «Локомотив»), Никита Евсеев, Никита Лямкин (оба – «Ак Барс»), Александр Никишин, Максим Федотов, Артем Сергеев, Артем Земченок (все – СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба – «Трактор»), Никита Смирнов («Динамо» Минск), Богдан Конюшков («Торпедо»), Тимофей Давыдов, Никита Седов (оба – «Северсталь»), Егор Савиков («Спартак»), Михаил Гуляев («Авангард»), Григорий Дронов («Металлург»).

Нападающие: Никита Коростелев, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (все – «Северсталь»), Илья Сафонов, Никита Дыняк (оба – «Ак Барс»), Максим Шабанов, Семен Дер-Аргучинцев (оба – «Трактор»), Валентин Зыков, Захар Бардаков, Николай Поляков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Михаил Воробьев, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев (все – СКА), Василий Атанасов, Николай Коваленко, Максим Летунов (все – «Торпедо»), Матвей Мичков («Сочи»), Никита Гребенкин («Металлург»), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо»), Николай Голдобин, Иван Морозов, Павел Порядин (все – «Спартак»), Артем Пименов («Салават Юлаев»), Даниил Бут («Локомотив»), Максим Соркин, Прохор Полтапов (оба – ЦСКА).

Главный тренер команды – Роман Ротенберг. Полный состав тренерского штаба будет объявлен позднее.

«Россия 25» сыграет против Казахстана (14 декабря), Беларуси (16 декабря) и Китая (17 декабря).