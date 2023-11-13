Единая лига ВТБ. «Автодор» – «Зенит», «Самара» против «Нижнего», «Руна» примет «Енисей»

В понедельник, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут три матча.

Саратовский «Автодор» встретится с санкт-петербургским « », «Самара» сыграет с «Нижним Новгородом».

Московская «Руна» примет красноярский « ».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 9-1, УНИКС – 7-2, – 6-2, Енисей – 6-3, Зенит – 5-4, Локомотив-Кубань – 5-5, Уралмаш – 5-5, Астана – 4-4, – 4-5, МБА – 4-6, Нижний Новгород – 3-5, Автодор – 3-6, Парма – 3-7, Минск – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.