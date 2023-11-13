Единая лига ВТБ. «Автодор» – «Зенит», «Самара» против «Нижнего», «Руна» примет «Енисей»

Теги результаты Зенит Автодор Енисей БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Самара Руна Баскетбол

В понедельник, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Саратовский «Автодор» встретится с санкт-петербургским «Зенитом», «Самара» сыграет с «Нижним Новгородом».

Московская «Руна» примет красноярский «Енисей».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Автодор – Зенит
Дата проведения
13 ноября, 18.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Самара – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
13 ноября, 18.30, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Руна – Енисей
Дата проведения
13 ноября, 20.00, «Дворец спорта Динамо»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 9-1, УНИКС – 7-2, Руна – 6-2, Енисей – 6-3, Зенит – 5-4, Локомотив-Кубань – 5-5, Уралмаш – 5-5, Астана – 4-4, Самара – 4-5, МБА – 4-6, Нижний Новгород – 3-5, Автодор – 3-6, Парма – 3-7, Минск – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий