«Рубин» играл с «Сочи» в зеленых футболках из-за прорыва канализации на базе.

«Изначально планировалось, что «Сочи», как хозяева, будут играть в темно-синей форме. « » же должен был играть в футболках кремового цвета.

Однако 11 ноября, за день до матча, начальник команды «Рубина» позвонил сочинцам и слезно просил поменяться цветом формы. Мол, на складе, в котором лежала кремовая форма казанцев, прорвало канализацию, и все, что было внутри, затопило нечистотами.

Уже после игры выяснилось, что никакого потопа не было и представитель «Рубина» зачем-то выдумал историю про потоки нечистот.

Upd. Изначально пост был подан мной некорректно. Потоп на самом деле был, здесь никто не обманывал (и даже прислал фотографии соперникам перед матчем). Но вот форма все же, по моей инфе, не пострадала», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Инсайдер Иван Карпов связался с представителями казанского клуба и проверил информацию.

«На базе клуба за день до вылета в Сочи случился прорыв труб, складные помещения с формой и экипировкой были залиты водой. Доступной к матчу оказался только зеленый комплект формы.

Поэтому наш клуб вышел с просьбой к « » о том, чтобы они пошли нам навстречу и позволили сыграть в зеленых цветах. ЧП действительно было, и информация канала «Мутко против» о том, что представитель «Рубина» выдумал историю, не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе клуба.

Также в распоряжении Карпова оказались фотографии и видеозаписи, подтверждающие эти сведения.

Фото: t.me/karpinside

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