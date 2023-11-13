При прорыве канализационных труб затопило склад «Рубина» с формой – осталась лишь зеленая. Казанцы уговорили «Сочи» поменяться цветами

Теги Рубин премьер-лига Россия происшествия игровая форма стиль Сочи Футбол

«Рубин» играл с «Сочи» в зеленых футболках из-за прорыва канализации на базе.

«Изначально планировалось, что «Сочи», как хозяева, будут играть в темно-синей форме. «Рубин» же должен был играть в футболках кремового цвета.

Однако 11 ноября, за день до матча, начальник команды «Рубина» позвонил сочинцам и слезно просил поменяться цветом формы. Мол, на складе, в котором лежала кремовая форма казанцев, прорвало канализацию, и все, что было внутри, затопило нечистотами.

Уже после игры выяснилось, что никакого потопа не было и представитель «Рубина» зачем-то выдумал историю про потоки нечистот.

Upd. Изначально пост был подан мной некорректно. Потоп на самом деле был, здесь никто не обманывал (и даже прислал фотографии соперникам перед матчем). Но вот форма все же, по моей инфе, не пострадала», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Инсайдер Иван Карпов связался с представителями казанского клуба и проверил информацию.

«На базе клуба за день до вылета в Сочи случился прорыв труб, складные помещения с формой и экипировкой были залиты водой. Доступной к матчу оказался только зеленый комплект формы.

Поэтому наш клуб вышел с просьбой к «Сочи» о том, чтобы они пошли нам навстречу и позволили сыграть в зеленых цветах. ЧП действительно было, и информация канала «Мутко против» о том, что представитель «Рубина» выдумал историю, не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе клуба.

Также в распоряжении Карпова оказались фотографии и видеозаписи, подтверждающие эти сведения.

Фото: t.me/karpinside

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26 комментариев

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Кенигсбергер
Дерьмовая ситуация.
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Александр Суряев
Ответ Михо
Что то здесь нечисто😃
Эта история дурно пахнет.
+35
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Михо
Ответ Кенигсбергер
Дерьмовая ситуация.
Что то здесь нечисто😃
+28
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Биомеханоид
Могли бы своей вонью повергать соперника в ужас.
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Саша Пушкин
Ответ Биомеханоид
Могли бы своей вонью повергать соперника в ужас.
Зенит так чемпионство взял. С тех пор к ним соответствующее название и приклеилось.
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Oleg Olegov
Так после прорыва нечистот по идее вся форма становится типа кремового цвета.
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mihrutkanik
Казань вся в нечистотах. Туристам не показывают, но горожане знают, что трубы всё гнилые и по улицам текут экскременты.
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Собиратель хаоса
Вообще зря не вышли. Глядишь и какую-нибудь модную премию в области дизайнерского искусства зацепили. За самый креативный ПРОРЫВ года.
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Мукунку хороший
Струйка воды толщиной в одну спичку даёт утечку двести литров в сутки!(с)
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Spaten
Если форму для команды не хранишь ты на паллете ,
Будешь слезно умолять, чтоб сыграли в новом цвете!
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Антон Фалафель
Могли бы выйти и в коричневых формах.
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Глеб Глебыч
Ответ mihrutkanik
Казань вся в нечистотах. Туристам не показывают, но горожане знают, что трубы всё гнилые и по улицам текут экскременты.
У нас везде в россии трубы гнилые
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Мақсат Алдаш
Ответ upuckuH
Как канализацию вообще может прорвать? Именно хоз.бытовую. Может быть протечка или засор. Она же без напорная. И если нечистоты даже попадут куда-то,то целый этаж не затопит. А реально прорвать может водопровод ,напорный.
Видно же вода чистая, че то не то
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Мақсат Алдаш
Форму надо хранить в верхных этажах
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Владимир Данилов
Коробки оказались на полу (как?). Прорвало канализационную трубу (с чего бы?). Версия одна: кто-то по соседству отложил такой валун, что задрожали стены и не выдержали трубы.
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Максим Столбов
Попахивает диверсией.
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Bulat89
Слезно))
Разрыдался еще надо было написать)
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Volgogradets
было такое понятие ранее как спартаковская погода, а этот случай называется привычная спартаковская среда обитания, бгггг
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Ярик01
Снимали шоу Слуцкого и Дзюбы, затопило канализацией целый район.
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upuckuH
Как канализацию вообще может прорвать? Именно хоз.бытовую. Может быть протечка или засор. Она же без напорная. И если нечистоты даже попадут куда-то,то целый этаж не затопит. А реально прорвать может водопровод ,напорный.
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NickN
Мы в дерьме!
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Аврал
Показали бы какого цвета получились футболки,может это модный цвет этого сезона.)
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mr.fighter
Теперь Рубину можно сидеть и не чирикать :)
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Aleksey Yashin
Не везёт Рубину с этим цветом формы. То номера отклеются, приходится маркером рисовать, то "нечистотами" зальёт.
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Roman Roman
просто в канализации был крем, поэтому форма не пострадала... кремовый цвет не изменился...
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