Загитова пришла на премию глянцевого журнала в платье с прозрачной юбкой, Щербакова – в белом макси

Алина Загитова и Анна Щербакова посетили премию журнала Voice «Главные лица».

В марте олимпийские чемпионки попали на обложку этого журнала.

Загитова выбрала черное платье с корсетом и прозрачной юбкой, Щербакова – длинное белое платье.