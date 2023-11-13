Загитова пришла на премию глянцевого журнала в платье с прозрачной юбкой, Щербакова – в белом макси
Алина Загитова и Анна Щербакова посетили премию журнала Voice «Главные лица».
В марте олимпийские чемпионки попали на обложку этого журнала.
Загитова выбрала черное платье с корсетом и прозрачной юбкой, Щербакова – длинное белое платье.
П*тана, п*тана, п*тана, огни отелей так заманчиво горят.
😄😂
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Алина, к сожалению, наоборот.. безвкусица полная.
Понесло Алину не в ту степь.
Забыла платье надеть? :((
Стыд какой-то…
Начинает напоминать Лену Перминову, которой жизненно необходимо выставлять по фотке в день в трусах, чтобы все видели, что после четырех детей у нее все еще модельная фигура и длинные ноги. Но ладно Лена - бывшая наркоша без образования, которую подобрал дед и по совместительству отец барона всея Сибири Лебедев. Олимпийская чемпионка-то зачем ее косплеит?
Никто замуж не берёт девушку за это!