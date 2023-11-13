Загитова пришла на премию глянцевого журнала в платье с прозрачной юбкой, Щербакова – в белом макси

Теги сборная России светская хроника женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Алина Загитова и Анна Щербакова посетили премию журнала Voice «Главные лица».

В марте олимпийские чемпионки попали на обложку этого журнала.

Загитова выбрала черное платье с корсетом и прозрачной юбкой, Щербакова – длинное белое платье. 

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161 комментарий

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Buharoid
Какая-то татарская эскортница
+125
-33
+92
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icaruz
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П*тана, п*тана, п*тана, ночная бабочка, ну, кто же виноват.
П*тана, п*тана, п*тана, огни отелей так заманчиво горят.

😄😂
+87
-31
+56
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Ебздрогыч
Раньше такое называлось "юбку забыла надеть", а теперь это мода!
+66
-18
+48
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Светлана Ильина
Аня- образец вкуса и элегантности!!! Стильная, красивая, очаровательная!
..
Алина, к сожалению, наоборот.. безвкусица полная.
Понесло Алину не в ту степь.
Забыла платье надеть? :((
Стыд какой-то…
+67
-23
+44
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Sanan1908
Потом такие же кричат, что они мусульманки 🤦🏻‍♂️
+44
-8
+36
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Machine Head
Алиночка , мне кажется должно быть стыдно. Куда делась скромная девочка Алина ? Поклонники Алины и это проглотят . Это же хорошо в трусиках ходить.
+58
-25
+33
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Cruel Snake
А где здесь юбка то, простите!
+33
-4
+29
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0:4 на спотифай камп ноу
Помню на одном из шоу Алина лицемерно говорила что она или ее родственники мусульмане и что она должна вести себя скромно. Не прошло и 2 лет, она приходит на светские мероприятия в чем мать родила, и делает это максимально колхозно. Ладно если бы она всегда так одевалась, но блин если ты претендуешь на роль скромницы или держи свою линию или молчи. Лицемеры хуже всех типов людей.
+44
-16
+28
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GLW
Зачем в 20 лет пытаться выглядеть на 30?
+33
-5
+28
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Olga.t
Одежды всё меньше, голого тела всё больше...
+35
-8
+27
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Ритт
И эта будет руководить ДЕТСКОЙ спортивной школой? Мда.... У нас учителя если в купальнике фото с отдыха выложат, их осуждают. А тут .... Сверху пониже, снизу повыше. Что за мания у советника ТАТНЕФТИ оголяться все больше и больше? И не первый раз трусы светит! Это уже озабоченность какая то.
+36
-12
+24
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Светлана Ильина
Ответ Полынь
А почему Щербакова опять как принцесса, а Алину снова одели в помесь девицы из веселого дома и бухгалтерши Анны Петровны на корпоративе? Кто эти люди, которые подбирают Загитовой одежду, за что они так ее ненавидят и уродуют каждый раз?
А у нее нет выбора, думаете? Типа молча надевает, что дали? Вернее, НЕ надевает :)))
+25
-2
+23
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Ебздрогыч
Как мы помним из интервью Тутберидзе, грудь у Алины была еще в 2018 году
+27
-6
+21
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Oriolus
Дама полусвета и леди
+25
-5
+20
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verdad
Ответ Хруми
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Да че уж, раз такая красавица, пускай голенькая ходит, а вы будете любоваться и восхищаться))
+24
-5
+19
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Байкальский
Ответ Machine Head
Алиночка , мне кажется должно быть стыдно. Куда делась скромная девочка Алина ? Поклонники Алины и это проглотят . Это же хорошо в трусиках ходить.
гораздо лучше чем без..
+25
-6
+19
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kutavlik
Ответ Buharoid
Какая-то татарская эскортница
Не удивлюсь, если уже стала....
+20
-2
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0:4 на спотифай камп ноу
Шербакова ангел на фоне кринжа.
+31
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verdad
Наряд куртизанки...
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-6
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ДИОНИС
Образ Алины очень далек от скромного! Аня - полная противоположность ей!
+23
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Machine Head
Ответ На Пекин
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Уже не станет. Или есть стержень или нет. Дальше будут более откровенней фотосессии
+17
-3
+14
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Amneris
Слушайте, Алина, конечно, красотка, но это ту матч. На фоне элегантной Ани в отличном белом платье (наконец-то не наряд пятиклассницы!) Алина смотрится девушкой с другого, более камерного, мероприятия этажами выше.

Начинает напоминать Лену Перминову, которой жизненно необходимо выставлять по фотке в день в трусах, чтобы все видели, что после четырех детей у нее все еще модельная фигура и длинные ноги. Но ладно Лена - бывшая наркоша без образования, которую подобрал дед и по совместительству отец барона всея Сибири Лебедев. Олимпийская чемпионка-то зачем ее косплеит?
+22
-8
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Александр Скворцов
Хороша я хороша, только слегка одета
Никто замуж не берёт девушку за это!
+19
-6
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ретроградный меркурий
Не самый удачный ракурс - вид сверху. Вот тут гораздо лучше все видно: https://t.me/TeamShcherbakova/14591?single
+19
-7
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Икры Карацева
иногда лучше остаться в памяти достаточно известной спортсменкой, чем затем свои успехи измазать непосредством всем послекарьерным поведением.
+27
-15
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