Литвинов, Зиньковский, Уткин и Лунев по медпоказаниям исключены из заявки сборной России

Из-за проблем со здоровьем в сборную России не приедут несколько футболистов.

«Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной Росиии и по просьбе медицинского штаба « » во избежание ухудшения состояния принято решение направить и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к матчам за клуб.

Что касается , то у игрока « » ОРВИ. Даниил, таким образом, не сможет помочь сборной России в матче с Кубой», – заявил Владимир Хайтин, старший врач сборной России.

Также в национальную команду из-за травм не приедут вратарь «Карабаха» Андрей Лунев и хавбек « » Дмитрий Баринов.

Россия проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября.

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