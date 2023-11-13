Литвинов, Зиньковский, Уткин и Лунев по медпоказаниям исключены из заявки сборной России
Из-за проблем со здоровьем в сборную России не приедут несколько футболистов.
«Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной Росиии и по просьбе медицинского штаба «Спартака» во избежание ухудшения состояния принято решение направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к матчам за клуб.
Что касается Уткина, то у игрока «Ростова» ОРВИ. Даниил, таким образом, не сможет помочь сборной России в матче с Кубой», – заявил Владимир Хайтин, старший врач сборной России.
Также в национальную команду из-за травм не приедут вратарь «Карабаха» Андрей Лунев и хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов.
Россия проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Звучит как причина, по которой я бы хотел, чтобы меня вот так просто иногда отпускали с работы домой.
Молодежь с добавлением пары более опытных игроков, такой должна быть сборная сейчас.