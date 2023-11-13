Литвинов, Зиньковский, Уткин и Лунев по медпоказаниям исключены из заявки сборной России

Теги Спартак Локомотив Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Дмитрий Баринов Антон Зиньковский Даниил Уткин Руслан Литвинов Здоровье Владимир Хайтин Футбол

Из-за проблем со здоровьем в сборную России не приедут несколько футболистов.

«Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной Росиии и по просьбе медицинского штаба «Спартака» во избежание ухудшения состояния принято решение направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к матчам за клуб.

Что касается Уткина, то у игрока «Ростова» ОРВИ. Даниил, таким образом, не сможет помочь сборной России в матче с Кубой», – заявил Владимир Хайтин, старший врач сборной России.

Также в национальную команду из-за травм не приедут вратарь «Карабаха» Андрей Лунев и хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов.

Россия проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября.

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24 комментария

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flay
Нечего отправлять основных футболистов из клубов. Кому нужна игра сборной ? Отправьте молодежь пусть ребята бегают
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Саша Пушкин
"Из-за хронического перегрузочного состояния. "
Звучит как причина, по которой я бы хотел, чтобы меня вот так просто иногда отпускали с работы домой.
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Aleksey Yashin
У Уткина лишний вес заметен невооружённым глазом
+16
-8
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xandrig
Ответ Вячеслав Горелов
у Карпина бзик на это, врядли у кого-то из Ростова есть лишний вес
он про Василия
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Северный болельщик
Ответ Aleksey Yashin
У Уткина лишний вес заметен невооружённым глазом
Играйте в футбол!
+5
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Benjamin
Почему бы молодежной сборной не играть эти матчи? Смысл Головину, Баринову, Осипенко, Миранчукам и тд играть с Кубой? Что им даст эта игра?
Молодежь с добавлением пары более опытных игроков, такой должна быть сборная сейчас.
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Nikolay Ryabchikov
Хронический перегруз... Игр сборной почти нет, еврокубков нет... М-да..
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Max161
Вот беда )))
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Marshall Garcia
Нашли таки тарасовский борщ
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Зубы Дзюбы
Ну все, разнесут наших кудесников кубинцы
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flay
Александр Мостовой 100 раз прав
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Олимпионик
На Кубе сильно расстроятся.
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msNah
А какой тв канал будет вести прямую трансу с кубинцами?
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Игорь Новиков
Все теперь Кубу не обыграть...)
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stprk1982@mail.ru
И слава богу
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Aleksey Yashin
У Уткина лишний вес заметен невооружённым глазом
Это не тот Уткин
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