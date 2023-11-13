Александр Кержаков покинул должность главного тренера сербского «Спартака».

Клуб из Суботицы объявил о расторжении контракта по соглашению сторон «с целью нахождения выхода из кризисной ситуации».

В последний раз команда побеждала 8 октября. С тех пор она потерпела 4 поражения, в том числе в Кубке Сербии, и один раз сыграла вничью.

На данный момент «Спартак» занимает в чемпионате 11-е место, набрав 16 очков за 14 туров. Кержаков тренировал его с июня 2023 года.

Кержаков получает в сербском «Спартаке» около 2 тысяч долларов в месяц: «В несколько раз меньше, чем в Нижнем»

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