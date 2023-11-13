Кержаков и «Спартак» расторгли контракт. Клуб из Суботицы месяц не побеждает и идет 11-м в лиге Сербии
Александр Кержаков покинул должность главного тренера сербского «Спартака».
Клуб из Суботицы объявил о расторжении контракта по соглашению сторон «с целью нахождения выхода из кризисной ситуации».
В последний раз команда побеждала 8 октября. С тех пор она потерпела 4 поражения, в том числе в Кубке Сербии, и один раз сыграла вничью.
На данный момент «Спартак» занимает в чемпионате 11-е место, набрав 16 очков за 14 туров. Кержаков тренировал его с июня 2023 года.
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Может, в Кержакове что-то подправить?