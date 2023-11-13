Кержаков и «Спартак» расторгли контракт. Клуб из Суботицы месяц не побеждает и идет 11-м в лиге Сербии

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Сербия отставки Спартак Суботица Футбол

Александр Кержаков покинул должность главного тренера сербского «Спартака».

Клуб из Суботицы объявил о расторжении контракта по соглашению сторон «с целью нахождения выхода из кризисной ситуации».

В последний раз команда побеждала 8 октября. С тех пор она потерпела 4 поражения, в том числе в Кубке Сербии, и один раз сыграла вничью.

На данный момент «Спартак» занимает в чемпионате 11-е место, набрав 16 очков за 14 туров. Кержаков тренировал его с июня 2023 года.

Кержаков получает в сербском «Спартаке» около 2 тысяч долларов в месяц: «В несколько раз меньше, чем в Нижнем»

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28 комментариев

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utsh44psmr
Вроде и в футбол играл и мяч чеканил
+37
-4
+33
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utsh44psmr
Расторгли, расторгали и будут расторгать
+31
-5
+26
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Тюменский медвежонок
с самого начала была понятно что у этого "союза" ничего не выйдет, Спартак Суботица в последние лет пять постоянно играли в супер веселый футбол для болельщиков, это когда и пропускают очень много и забивают, пришел Кержаков и начал пытаться построить автобус, по итогу и автобус не построил и пропускают много, но теперь еще и забивать толком разучились. Кержакову нужно идти в ФНЛ набираться опыта в какой-нибудь Волгарь
+13
-1
+12
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градус ненависти
Представляю как долго редакторы спортса ждали этого чтобы выкатить такой заголовок;)
+11
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+9
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demai
Спартак — прОклятое имя
+12
-5
+7
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Рустам Макаров
керж основное дело сделал. Спартак слил вниз 🤣🤣🤣
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Варлампий Варлампий
да какой с него тренер, с этого физрука
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artpal
Ответ Dmitry Orlov
Кержаков, РПЛ, Нижний Новгород, расторжение Кержаков, Кипр, Кармиотисса, расторжение Кержаков, Сербия, Спартак Субботица, расторжение Может, в Кержакове что-то подправить?
Справедливости ради, в Нижнем контракт с Кержаковым не расторгали, его просто не продлили
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Зелёный гопник
Ответ Ебздрогыч
Ну просто не спартаковец Кержаков, не спартаковец
Он наш - Зенитовский👌🏻
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Dmitry Orlov
Кержаков, РПЛ, Нижний Новгород, расторжение
Кержаков, Кипр, Кармиотисса, расторжение
Кержаков, Сербия, Спартак Субботица, расторжение

Может, в Кержакове что-то подправить?
+4
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zip13
На очереди Спартак из Трнавы
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d.xoxlov
Ответ Тюменский медвежонок
с самого начала была понятно что у этого "союза" ничего не выйдет, Спартак Суботица в последние лет пять постоянно играли в супер веселый футбол для болельщиков, это когда и пропускают очень много и забивают, пришел Кержаков и начал пытаться построить автобус, по итогу и автобус не построил и пропускают много, но теперь еще и забивать толком разучились. Кержакову нужно идти в ФНЛ набираться опыта в какой-нибудь Волгарь
Павлов из "какого-нибудь Волгаря" будет давать Кержакову прикурить ещё лет 10 вперёд.
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Варлампий Варлампий
Если вдруг где-то надо развалить команду - смело приглашайте Сашу Кержакова.
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Shuller18
А сколько было разговоров, когда его увольняли из Нижнего... время все на свои места расставило: типичный отечественный физрук из числа бывших футболистов.
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fussballer
Заголовок шикарный.
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Egor
это как вода и масло))
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Slavnov
Снова по воробьям....
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dimitrii63
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Антон Герасименко
Ответ Алешка Терминатор
Скорее, Кержаков просто тренировать не умеет. Тренер это такая профессия, где думать надо. А судя по тому, как Кержаков расстаётся со своими женщинами, и по вкладам в лохотрон, Кержакову голова чтобы в неё есть.
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Klinsmann32
Ответ Иван Новиков
Кержаков и тренерство - вещи несовместимые.
так же как футбол и спартак)
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Eraser
Увы, после НН не задалось. Хочется все же посмотреть на тренера Кержакова в клубе хоть с каким-то бюджетом.
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arriva
Ответ Тюменский медвежонок
с самого начала была понятно что у этого "союза" ничего не выйдет, Спартак Суботица в последние лет пять постоянно играли в супер веселый футбол для болельщиков, это когда и пропускают очень много и забивают, пришел Кержаков и начал пытаться построить автобус, по итогу и автобус не построил и пропускают много, но теперь еще и забивать толком разучились. Кержакову нужно идти в ФНЛ набираться опыта в какой-нибудь Волгарь
В Томи неплохо работал
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