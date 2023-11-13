Дмитрий Медведев: «Томас Бах показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора берлинской Олимпиады-1936»

Дмитрий Медведев сравнил Томаса Баха с организатором берлинской Олимпиады-1936.

«По словам президента Международного олимпийского комитета (МОК) Баха, если спорт возьмет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это положит конец международному спорту. Именно поэтому он должен быть политически нейтральным.

Однако до этого он рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине, а именно из-за конфликта между Россией и Украиной.

Какой мудрый, искренний и последовательный человек! Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут.

P. S. Интересно, что он собирается делать с израильскими спортсменами?» – написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм