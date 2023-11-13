Дмитрий Медведев: «Томас Бах показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора берлинской Олимпиады-1936»

Теги МОК Дмитрий Медведев Томас Бах Политика Берлин-1936 Легкая атлетика

Дмитрий Медведев сравнил Томаса Баха с организатором берлинской Олимпиады-1936.

«По словам президента Международного олимпийского комитета (МОК) Баха, если спорт возьмет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это положит конец международному спорту. Именно поэтому он должен быть политически нейтральным.

Однако до этого он рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине, а именно из-за конфликта между Россией и Украиной.

Какой мудрый, искренний и последовательный человек! Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут.

P. S. Интересно, что он собирается делать с израильскими спортсменами?» – написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

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68 комментариев

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Shock In
Вроде ещё только утро понедельника, а уже заправился
+106
-23
+83
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deadjoker
Сегодня без обещания ядерного апокалипсиса. Утро все-таки :)
+78
-8
+70
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mmaxx
Мне непонятны эти вотэбаутисты, ну отстранят Израиль, что, свои проблемы кончатся, война прекратится, люди перестанут погибать?
+53
-13
+40
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Melnikov1968
Бах, безусловно, двуличный тип. Но уважать Медведева не за что. Один из самых неумных политиков.
+28
-6
+22
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sintenced
Ответ deadjoker
Сегодня без обещания ядерного апокалипсиса. Утро все-таки :)
И сотоны-иблиса нет. Наверное, просто цитата неполная.
+20
-1
+19
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Caerly
Димон - это мем, ставший реальностью
+24
-5
+19
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mnogokotin3
Ответ Born is the King
И в чём он неправ? МОК нужно быть последовательным и отстранить Израиль также
хамас же напал на израиль, нет?
+32
-15
+17
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doctor3006
Ответ Shock In
Вроде ещё только утро понедельника, а уже заправился
Ну, бутылка ""Finlandia" сама себя не победит.
+16
-1
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ilmir84
Ответ Melnikov1968
Бах, безусловно, двуличный тип. Но уважать Медведева не за что. Один из самых неумных политиков.
к тому же являющийся "обезьяной с гранатой" на фоне глубокого алкоголизма
+16
-3
+13
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nikitachu
Ответ Инженер Управляющий
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Так это каким? Сидим дома, с западом не имеем никаких контактов, развиваем отечественный спорт! Зачем тогда все эти визги по поводу того что нас отстранили
+17
-5
+12
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Dmitriy Racheev
Недимон опять захватил Финляндию. 0,7
+14
-2
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Инженер Управляющий
Ответ Melnikov1968
Бах, безусловно, двуличный тип. Но уважать Медведева не за что. Один из самых неумных политиков.
В связи с уходом Жириновского нужен был новый человек, говорящий всякую дичь, таким образом тестируя общественное мнение, Димону эту роль назначили.
Но народ в большинстве случаев не понимает такие манёвры, думают что ядерный Димон с ума сошел.
+10
-1
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Свежий
Ответ Born is the King
И в чём он неправ? МОК нужно быть последовательным и отстранить Израиль также
Ну типа они атаковали после атаки на них, а кое-кто начал первым, логика такова, кмк.
+14
-6
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ilya1809
Ответ Caerly
Комментарий скрыт
С учетом того что и Газа всегда долбила по Израилю.Откуда вы думаете у них железный купол?Просто так, сидели, они такие и думали а давай те заморочимся создаим кучу ПВО,супер сложную систему, и посадим туда кучу людей, и они будут просто сидлеть и пить чай.
Я просто поражаюсь некоторым комментаторам, вы как бы вроде бы один шаг сделали а дальше оп и встали. Израиль да, всегда долбил по Газе, а из Газы всегда долбили по Израилю.Эти группировки не 7 октября появились, они были всегда,цели озвучивали всегда, и действия предпринимались всегда, и получали в ответ всегда.Это был такой тлеющий конфликт который породился после прошлых конфликтов.И из за этого у Израиля такая штука есть как железный купол, потому что они буквально без него жить не могут, так как в них постоянно летят ракеты.Никто не был готов к тому что у них появится 3000 ракет для единомоментного запуска,это да.И даже подозревают ряд в стран в предоставление такого крупного кол-ва этих ракет.Израиль пример нерелевантый, так как 7го было очень крупное нападение, и не надо писать про то чо Израиль их долбил, ОНИ долбили друг друга понемногу на протяжение огромного кол-ва денег.А учитывать что у Хамаса было такое огромное кол-во денег что бы просадить не на жизнь людей и на ракеты которые приведут к смертям, то вообще думать даже не хочется. Жалко обычных людей, которые умирают, и те что в газе и те что не в газе.Вот это жесть..вот что значит жить на территории, где правят идиоты которые мыслят только войной,и продвиганием величия через границы на карте.Закончится все когда такие предприятия как Хамас не смогут добывать деньги для своих мероприятий,а пока есть кто это поддерживает всегда будет и хамас, северная корея и венесуэла, и сирия.Ну и конечно хотелось бы что Израиль оттуда ушел, а кто давал деньги и оружие хамасу просто перестали их давать, и они бы сами исчезли.
+11
-4
+7
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Мартинелли
Дмитрий Алкогольевич такой жалкий, когда в истерике
+15
-8
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Геннадий Тимченко
Twitter был полностью заблокирован на территории России - почему же Медведев продолжает туда писать❓🤔 пускай строчит в Одноклассниках или в Контакте - или ему с согражданами общаться западло❔🤬
+7
-2
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mr.Big
С утра видимо шары залил)
+14
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bukvoed33
Давно пришла пора дать оценку себе и своим поступкам🤷‍♂️
+8
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doctor3006
Ответ ilya1809
С учетом того что и Газа всегда долбила по Израилю.Откуда вы думаете у них железный купол?Просто так, сидели, они такие и думали а давай те заморочимся создаим кучу ПВО,супер сложную систему, и посадим туда кучу людей, и они будут просто сидлеть и пить чай. Я просто поражаюсь некоторым комментаторам, вы как бы вроде бы один шаг сделали а дальше оп и встали. Израиль да, всегда долбил по Газе, а из Газы всегда долбили по Израилю.Эти группировки не 7 октября появились, они были всегда,цели озвучивали всегда, и действия предпринимались всегда, и получали в ответ всегда.Это был такой тлеющий конфликт который породился после прошлых конфликтов.И из за этого у Израиля такая штука есть как железный купол, потому что они буквально без него жить не могут, так как в них постоянно летят ракеты.Никто не был готов к тому что у них появится 3000 ракет для единомоментного запуска,это да.И даже подозревают ряд в стран в предоставление такого крупного кол-ва этих ракет.Израиль пример нерелевантый, так как 7го было очень крупное нападение, и не надо писать про то чо Израиль их долбил, ОНИ долбили друг друга понемногу на протяжение огромного кол-ва денег.А учитывать что у Хамаса было такое огромное кол-во денег что бы просадить не на жизнь людей и на ракеты которые приведут к смертям, то вообще думать даже не хочется. Жалко обычных людей, которые умирают, и те что в газе и те что не в газе.Вот это жесть..вот что значит жить на территории, где правят идиоты которые мыслят только войной,и продвиганием величия через границы на карте.Закончится все когда такие предприятия как Хамас не смогут добывать деньги для своих мероприятий,а пока есть кто это поддерживает всегда будет и хамас, северная корея и венесуэла, и сирия.Ну и конечно хотелось бы что Израиль оттуда ушел, а кто давал деньги и оружие хамасу просто перестали их давать, и они бы сами исчезли.
Тут половина комментаторов из лахта- центра сидит, как и на всех ресурсах, где ещё комментарии не запретили.
+6
-2
+4
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Отличник Ослов
Специально под Купчинского тяжелоатлета , сеть красно - белое распахнула свои двери в 8 утра . Спасибо Легенда !!! От Души !!!
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а ты смешной
Ответ Melnikov1968
Бах, безусловно, двуличный тип. Но уважать Медведева не за что. Один из самых неумных политиков.
Он говорящая голова с хорошим смм менеджером
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Born is the King
И в чём он неправ? МОК нужно быть последовательным и отстранить Израиль также
+50
-47
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Угловой буллит
Когда бредишь между похмельными вечерами
+5
-3
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SGambler
Ответ deadjoker
Сегодня без обещания ядерного апокалипсиса. Утро все-таки :)
Вот и отлично! Еще один день без апокалипсиса! Надо успеть сделать свои дела, а то вдруг завтра.
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Ярик01
Ответ Dmitriy Racheev
Недимон опять захватил Финляндию. 0,7
На его рост и вес и поллитра избыточно
+2
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