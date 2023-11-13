Дмитрий Медведев: «Томас Бах показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора берлинской Олимпиады-1936»
Дмитрий Медведев сравнил Томаса Баха с организатором берлинской Олимпиады-1936.
«По словам президента Международного олимпийского комитета (МОК) Баха, если спорт возьмет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это положит конец международному спорту. Именно поэтому он должен быть политически нейтральным.
Однако до этого он рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине, а именно из-за конфликта между Россией и Украиной.
Какой мудрый, искренний и последовательный человек! Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут.
P. S. Интересно, что он собирается делать с израильскими спортсменами?» – написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм
Но народ в большинстве случаев не понимает такие манёвры, думают что ядерный Димон с ума сошел.
Я просто поражаюсь некоторым комментаторам, вы как бы вроде бы один шаг сделали а дальше оп и встали. Израиль да, всегда долбил по Газе, а из Газы всегда долбили по Израилю.Эти группировки не 7 октября появились, они были всегда,цели озвучивали всегда, и действия предпринимались всегда, и получали в ответ всегда.Это был такой тлеющий конфликт который породился после прошлых конфликтов.И из за этого у Израиля такая штука есть как железный купол, потому что они буквально без него жить не могут, так как в них постоянно летят ракеты.Никто не был готов к тому что у них появится 3000 ракет для единомоментного запуска,это да.И даже подозревают ряд в стран в предоставление такого крупного кол-ва этих ракет.Израиль пример нерелевантый, так как 7го было очень крупное нападение, и не надо писать про то чо Израиль их долбил, ОНИ долбили друг друга понемногу на протяжение огромного кол-ва денег.А учитывать что у Хамаса было такое огромное кол-во денег что бы просадить не на жизнь людей и на ракеты которые приведут к смертям, то вообще думать даже не хочется. Жалко обычных людей, которые умирают, и те что в газе и те что не в газе.Вот это жесть..вот что значит жить на территории, где правят идиоты которые мыслят только войной,и продвиганием величия через границы на карте.Закончится все когда такие предприятия как Хамас не смогут добывать деньги для своих мероприятий,а пока есть кто это поддерживает всегда будет и хамас, северная корея и венесуэла, и сирия.Ну и конечно хотелось бы что Израиль оттуда ушел, а кто давал деньги и оружие хамасу просто перестали их давать, и они бы сами исчезли.