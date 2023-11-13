Роднина о Гран-при России по фигурному катанию: «Я не смотрю первенство ЖЭКа»

Теги сборная России Ирина Роднина Серия Гран-при России Фигурное катание

Ирина Роднина назвала Гран-при России по фигурному катанию «первенством ЖЭКа».

Накануне завершился четвертый этап Гран-при России в Казани.

«Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трех Олимпиад, смотреть Гран-при, где только россияне, нет интереса.

Можно было бы еще смотреть по работе, но я за это не отвечаю. Меня это не волнует», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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161 комментарий

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Anisu
И это пишет депутат государственной Думы РФ. Больная на голову
+153
-10
+143
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KMR
Тут изменой Родины попахивает)
+72
-3
+69
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ретроградный меркурий
В принципе Ирине Константиновне уже можно и не звонить. Ответы настолько предсказуемы и однотипны, что ChatGPT с легкостью воспроизведет ответ Родниной на любую тему
+47
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As per
Наши парники - лучшие в мире и на 2 головы выше всех. Международные соревнования без них сразу стали менее интересны, так что непонятно почему так пренебрежительно говорится о Гран-При России.
+54
-11
+43
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dimonivanov
Ответ Anisu
И это пишет депутат государственной Думы РФ. Больная на голову
не, это пишет гражданка США
+40
-2
+38
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Ирина Иванова
Министр Матыцин, уймите депутата Роднину! Отнимите у неё микрофон и посодействуйте смене работы или её переезду к дочери. Как вариант, пошлите обратно в бухгалтерию. И не забудьте про то, что в РФ существует статус иноагента.
+40
-5
+35
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*** Monik ***
Я не понимаю, почему ее не вышвырнут с должности, наконец?? Это же уже ни в какие ворота
+35
-1
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Anatiana
Ответ As per
Наши парники - лучшие в мире и на 2 головы выше всех. Международные соревнования без них сразу стали менее интересны, так что непонятно почему так пренебрежительно говорится о Гран-При России.
Потому что парников, которые на два порядка выше самой Родниной, она видеть не хочет больше всех
+36
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Поговорим
Так в Думе есть таки комитет по этике? До каких же пор Роднина будет оскорблять отечественное ФК, и в том числе единственно доступные на сегодня для наших замечательных спортсменов соревнования, финансируемые во многом из бюджетных средств. Она не частное лицо, а представитель власти, и такая непозволительная демонстрация отношения к спортсменам, к организаторам, к тренерам...можно только предполагать как она относится к простым гражданам. До чего же неприятная особа, хоть и выдающаяся спортсменка в далеком прошлом, настоящая пена номенклатурная...
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Лизавета Анна -Мария
Дама с большим апломбом и неуважением к отечественным спортсменам. ((
Ещё отличается и недалекостью, мягко говоря(
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HK Traktor
Она «давай поженимся» смотрит и Малахова.
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Вся в Витоне
А можно эту бабку в Америку выдворить за такие высказывания в текущей ленте событий?!
+25
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Alexander2022
Роднина по идее вообще не смотрит на происходящее в стране, хотя участвует в принятии законов
+20
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Чулпан Гараева
Ну так сделай что-нибудь, чтобы наших пустили на международные соревнования, депутат гос думы РФ
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Yamaha555
Человек сидит в думе и внаглую называет все что делает государство для фк рф в отсутствии международных стартов "ЖЭКом". Совсем берега попутала что ли. Может вообще лучше свалит из страны тогда.
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RMandYNWA
Какой же мерзкий человек.
Ноль уважения к спортсменам, тренерам и всем кто участвует в организации этих этапов.
+15
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Defender64
Было бы здорово лишить её мандата и вышвырнуть куда-нибудь подальше за всю злобу и презрение, которое из неё плещет.
Но так как этого нельзя сделать, надо хотя бы, чтобы ей вообще перестали звонить и спрашивать о чём угодно, что хоть как-то связано с ФК.
+15
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Karina kolesnikova
Вот сейчас обидно было. Я тут всеми правдами и неправдами стараюсь посмотреть из-за железного занавеса через ВПН, нервы свои трачу, а это первенство ЖЭКа, оказывается :))
+14
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+13
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ɔculpa
Тётка становится всё хамоватее)
+13
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Утренняя Аврора
И этот человек сидит в ГД.? Это же кошмар, кто принимает законы. Теперь понятно, что они такие. А уровень наших спортсменов выше , чем мировые звезды. Девушки, пары Однозначно. Какое высокомерие, презрение к нашим спортсменам, нашим соревнованиям бывшей ОЧ Родниной.
+13
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David Rigert
Ответ KMR
Тут изменой Родины попахивает)
это "оскорбление чувств верующих" сектты "Поклонники фигурного катания России".
+16
-5
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Elena S
А можно где-нибудь на Роднину жалобу оставить? Порочит честь и достоинство российского спорта
+11
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imaginary
Ответ Anisu
И это пишет депутат государственной Думы РФ. Больная на голову
хоть один получестный депутат, еще бы она сказала, почему так получилось...
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ЮИ
Интересно, хоть кто-то может уважаемую чемпионку и неуважаемого депутата остановить в высказываниях?
+10
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AAPolyansky
она точно не иностранный агент? Минюст, ау!
+9
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