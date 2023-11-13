Роднина о Гран-при России по фигурному катанию: «Я не смотрю первенство ЖЭКа»
Ирина Роднина назвала Гран-при России по фигурному катанию «первенством ЖЭКа».
Накануне завершился четвертый этап Гран-при России в Казани.
«Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трех Олимпиад, смотреть Гран-при, где только россияне, нет интереса.
Можно было бы еще смотреть по работе, но я за это не отвечаю. Меня это не волнует», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Ещё отличается и недалекостью, мягко говоря(
Ноль уважения к спортсменам, тренерам и всем кто участвует в организации этих этапов.
Но так как этого нельзя сделать, надо хотя бы, чтобы ей вообще перестали звонить и спрашивать о чём угодно, что хоть как-то связано с ФК.