Победы «Спартака», «Барсы» и «Интера», 8 голов в матче «Челси» и «Сити», 4-е место Валиевой в Казани, рекорд Новака, «Байер» Алонсо доминирует в Бундеслиге, «Эдмонтон» уволил Вудкрофта и другие новости

1. В воскресенье в Мир РПЛ «Спартак» победил «Ростов» (2:1), Квинси Промес забил и ассистировал Игнатову. «Динамо» обыграло «Оренбург» (2:0) благодаря голам Тюкавина и Чавеса. «Рубин» был сильнее «Сочи» в гостях (2:0), а «Пари НН» и «Балтика» голов не забили.

2. В АПЛ «Челси» в драматичном матче вырвал ничью с «Манчестер Сити» – 4:4! Коул Палмер сравнял счет с пенальти на 95-й, Эрлинг Холанд сделал дубль и отдал голевой пас Родри. «Ливерпуль» благодаря дублю Мо Салаха и голу Жоты разгромил «Брентфорд» (3:0).

Таким образом, «Ливерпуль» и «Арсенал» до 1 очка сократили отставание от «Ман Сити», а «красные» сыграют с «горожанами» в следующем туре.

3. Дубль Роберта Левандовского принес «Барселоне» волевую победу над «Алавесом» (2:1), причем «блауграна» пропустила уже на 18-й секунде. «Атлетико» победил «Вильярреал» (3:1), Гризманн забил и ассистировал Витцелю.

По итогам 13 туров Ла Лиги «Жирона» опережает «Реал» на 2 очка, «Барсу» – на 4, а «Атлетико» с матчем в запасе отстает на 6 баллов.

4. КХЛ. «Салават» уступил «Локомотиву», «Авангард» обыграл «Куньлунь», «Амур» победил «Торпедо», московское «Динамо» одолело минское.

5. Владислав Дикиджи победил на Гран-при России по фигурному катанию в Казани, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в состязаниях пар.

Софья Муравьева выиграла женские соревнования, а Камила Валиева стала лишь четвертой, не попав в топ-3 впервые с Олимпиады-2022. Команда Валиевой сперва хотела подать протест на результаты произвольной программы, но затем передумала.

6. Новак Джокович в восьмой раз завершит сезон первой ракеткой мира – это рекорд. 36-летний серб гарантировал себе первую строчку рейтинга победой над Хольгером Руне в первом круге группового этапа итогового турнира ATP – 7:6(4), 6:7(1), 6:3.

7. «Байер» Хаби Алонсо выиграл 12 матчей подряд и сохраняет лидерство в Бундеслиге. У команды 17 побед и ничья с «Баварией» в сезоне.

8. НХЛ. «Рейнджерс» одолели «Коламбус» (4:3 Б), Панарин набрал 0+2 и довел результативную серию со старта сезона до 14 игр – повторил рекорды клуба и среди россиян в истории лиги. «Даллас» разгромил «Миннесоту» (8:3), Дадонов забросил шайбу в своем 500-м матче в лиге. «Анахайм» справился с «Сан-Хосе» (4:1), Минтюков набрал 10-е очко в сезоне – третьим среди новичков. Все результаты дня – здесь.

9. «Интер» выиграл 6-й матч подряд, победив «Фрозиноне». «Нерадзурри» лидируют в Серии А, опережая «Ювентус» перед очной игрой на 2 очка. Римское дерби завершилось без голов.

10. МОК не будет отменять Олимпиаду-2024 в Париже из-за геополитических конфликтов.

11. «Эдмонтон» уволил главного тренера Джея Вудкрофта и назначил Кноблауха из АХЛ, работавшего с Макдэвидом в OHL.

12. НБА. 50 очков Макси помогли «Филадельфии» справиться с «Индианой», «Клипперс» проиграли «Мемфису» и другие результаты.

13. Член совета Футбольной ассоциации Англии Васим Хак написал, что «Гитлер гордился бы Нетаньяху». Он удалил твит и извинился, ассоциация может провести расследование.

14. Лионель Месси признан игроком сезона в «Интер Майами». У него 11 голов и 8 ассистов в 14 матчах за клуб.

15. «Реал» следит за Эрлингом Холандом. Отступные форварда «Ман Сити» – 200 млн евро, пункт можно будет активировать летом, пишет As.

16. Том Аспиналл рассказал, что травмировал спину во время подготовки. Он не тренировался последние 10 дней и был допущен только за несколько часов до боя с Павловичем.

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