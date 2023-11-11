Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы

12 ноября на Гран-при России в Казани пары выступят с произвольными программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

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Казань

Пары

Произвольная программа

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

2. Карина Акопова – Никита Рахманин

3. Таисия Собинина – Денис Ходыкин

4. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Вторая разминка

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

6. – Артем Грицаенко

7. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

8. Анастасия Мишина –

Положение после короткой программы

1. – Александр Галлямов – 78,61

2. – Матвей Янченков – 73,66

3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 72,74

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 69,27

5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 69,03

6. Таисия Собинина – Денис Ходыкин – 63,07

7. Карина Акопова – Никита Рахманин – 61,97

8. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 60,73

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов