Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы
12 ноября на Гран-при России в Казани пары выступят с произвольными программами.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
4-й этап
«Идель»
Казань
Пары
Произвольная программа
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
2. Карина Акопова – Никита Рахманин
3. Таисия Собинина – Денис Ходыкин
4. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Вторая разминка
5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
7. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Положение после короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 78,61
2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 73,66
3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 72,74
4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 69,27
5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 69,03
6. Таисия Собинина – Денис Ходыкин – 63,07
7. Карина Акопова – Никита Рахманин – 61,97
8. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 60,73
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
И МиГам, естественно
Васильева были 6-ми. Чтобы обойти АР, нужно стать 5-ми. Это нереально, так как будут на последнем этапе М Е, ЧЯ, БК, КуКу, ХК, АР, БП. Вероятно они будут 7-ми или даже 8-ми. 6+7 - ниже, чем 5+8.
ШШ не светит ЧР в любом случае, если без форс-мажоров. Будь то 7+7 или 7+8.
БП - были 5-ыми, но даже если они получат 5+7, а у АР будет 5+8, АР проходят, и БП проходят.
КуКу и Ходыкины просто не могут так низко опуститься, чтобы пролететь, так как уже есть 4-ое место в активе.
Так что я думаю, АР пройдут на ЧР с последнего 12-го места. Либо с 11, а БП - с 12-го.