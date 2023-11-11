Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Валерий Колесов Денис Ходыкин Никита Рахманин Ясмина Кадырова Карина Акопова Таисия Собинина Елизавета Осокина Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Серия Гран-при России Майя Шегай Игорь Шамшуров Идель Фигурное катание

12 ноября на Гран-при России в Казани пары выступят с произвольными программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Пары

Произвольная программа

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

2. Карина Акопова – Никита Рахманин

3. Таисия Собинина – Денис Ходыкин

4. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Вторая разминка

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

7. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Положение после короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 78,61

2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 73,66

3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 72,74

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 69,27

5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 69,03

6. Таисия Собинина – Денис Ходыкин – 63,07

7. Карина Акопова – Никита Рахманин – 61,97

8. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 60,73

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов

2 комментария

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Defender64
Успехов ЧЯ!
И МиГам, естественно
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Defender64
Что касается отбора АР на ЧР. Они были 5-ми за счёт малого количества участников на первом этапе. Надо обходить ШШ, тогда будут 7-ми. Иначе - 8-ми.
Васильева были 6-ми. Чтобы обойти АР, нужно стать 5-ми. Это нереально, так как будут на последнем этапе М Е, ЧЯ, БК, КуКу, ХК, АР, БП. Вероятно они будут 7-ми или даже 8-ми. 6+7 - ниже, чем 5+8.
ШШ не светит ЧР в любом случае, если без форс-мажоров. Будь то 7+7 или 7+8.
БП - были 5-ыми, но даже если они получат 5+7, а у АР будет 5+8, АР проходят, и БП проходят.
КуКу и Ходыкины просто не могут так низко опуститься, чтобы пролететь, так как уже есть 4-ое место в активе.
Так что я думаю, АР пройдут на ЧР с последнего 12-го места. Либо с 11, а БП - с 12-го.
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