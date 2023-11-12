«Жертвовать Олимпиадой-2024 было бы неправильно». МОК не отменит соревнования из-за геополитических конфликтов

Теги МОК Томас Бах ООН Париж-2024 Политика Легкая атлетика

МОК не будет отменять Олимпиаду-2024 в Париже из-за геополитических конфликтов.

Об этом высказался президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«У нас очень напряженная геополитическая обстановка. Жертвовать Олимпийскими играми было бы совершенно неправильным подходом.

В нашей истории было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх. Это соответствует олимпийской миссии.

Не знаю, имеем ли мы дело с мировой войной. Но МОК не может предать основополагающие принципы спорта.

Согласно определению ООН, в мире сейчас идет 28 войн. Наша миссия является гуманитарной для спортсменов и спорта. Мы стараемся брать это во внимание. Людям необходимо что-то, что их объединит», – цитирует Томаса Баха Inside the Games.

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28 комментариев

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Георгий Большаков
В мире сейчас идёт 28 войн, 27 из которых являются правильными © Томас Бах
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Виктор Войнов
надеюсь стороны всех 28 войн не допустят до Олимпиады?
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<~Inter~>
так её отменяли только из-за мировых войн. Ни корейская война, ни вьетнамская и тот же Афганистан не отменял олимпийские игры
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Ильдар М
"Людям необходимо что-то, что их объединит. Поэтому мы и отстранили русских"
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Александр
У людей по всему миру снижается интерес к ОИ. Пару олимпиад пропустить и она останется частью истории.
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Ковид 07.10.52
Как же у нас любят создавать героя или антигероя, так и не поняли, что Бах выражает мнение большинства в МОК, а не свое личное.
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Always_sam
Ответ oberkorn
Астматики Норвеги, допингеры англосаксы, парни без писек, которые соревнуются с девченками. И, во всем этом виноваты русские. Если честно, то я такой цирк смотреть не буду.
русские виноваты, что до сих пор не выучили свой язык. девчонки пишется через букву О
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Сергей Рукавцов
Томас Бах точно никого не объединит.
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oberkorn
Астматики Норвеги, допингеры англосаксы, парни без писек, которые соревнуются с девченками. И, во всем этом виноваты русские. Если честно, то я такой цирк смотреть не буду.
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Александр Сачков
Зато отменять некоторых участников он, очевидно, считает правильным.
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Фан Рубина
Вы можете только объединять людей в ненависти и брезгливости по отношению к вашей конторке.
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андрэ
Главное россиян не допустили, они за всех ответят, как ни крути Путин в ответе за все войны, как Байден за все обоссаные подъезды
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<~Inter~>
Ответ Melnikov1968
Из-за пандемии переносили ОИ и ЧЕ по футболу. Из-за военных конфликтов и подавно можно это сделать.
проще тогда сразу закончить с олимпиадами. Просто поинтересуйся сколько военных конфликтов было в мире за последние 100 лет
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Owen_the_Simple
Ответ Ильдар М
"Людям необходимо что-то, что их объединит. Поэтому мы и отстранили русских"
И белорусов. Евреи равняют жилые кварталы с землёй, но они объединяют, а белорусы вообще ни в кого не стреляют, но они не объединяют. Как-то так.
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S.Graf
Сам факт таких разговоров уже напрягает
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Zakal
27 войн и 1 СВО. У нас и на украине никто не признавал СВО войной
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Один живой
Бух такой Бух
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brace
Как всегда, сказал обо всём и ни о чём
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And-Rover
Более того, поляки, британцы и американцы участвовали в отборе к олимпиаде с символикой и гимном в 2003 году. Туда же и украинцев можно отнести. Все четверо должны были в бане быть.

Зашкварился даст ист Томас😂😂😂
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alkidamant
Да пофигу
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fbd
А зачем отменять ОИ? Вообще не слышал таких мнений, с чего вообще к Баху такой вопрос возник?
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Кавабунга Шреддоголовый
Не, Бах это не тот, кто объединит спорт. При нем каждая олимпиада это скандал
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