«Жертвовать Олимпиадой-2024 было бы неправильно». МОК не отменит соревнования из-за геополитических конфликтов

МОК не будет отменять Олимпиаду-2024 в Париже из-за геополитических конфликтов.

Об этом высказался президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«У нас очень напряженная геополитическая обстановка. Жертвовать Олимпийскими играми было бы совершенно неправильным подходом.

В нашей истории было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх. Это соответствует олимпийской миссии.

Не знаю, имеем ли мы дело с мировой войной. Но МОК не может предать основополагающие принципы спорта.

Согласно определению , в мире сейчас идет 28 войн. Наша миссия является гуманитарной для спортсменов и спорта. Мы стараемся брать это во внимание. Людям необходимо что-то, что их объединит», – цитирует Томаса Баха Inside the Games.