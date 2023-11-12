«Жертвовать Олимпиадой-2024 было бы неправильно». МОК не отменит соревнования из-за геополитических конфликтов
МОК не будет отменять Олимпиаду-2024 в Париже из-за геополитических конфликтов.
Об этом высказался президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«У нас очень напряженная геополитическая обстановка. Жертвовать Олимпийскими играми было бы совершенно неправильным подходом.
В нашей истории было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх. Это соответствует олимпийской миссии.
Не знаю, имеем ли мы дело с мировой войной. Но МОК не может предать основополагающие принципы спорта.
Согласно определению ООН, в мире сейчас идет 28 войн. Наша миссия является гуманитарной для спортсменов и спорта. Мы стараемся брать это во внимание. Людям необходимо что-то, что их объединит», – цитирует Томаса Баха Inside the Games.
Зашкварился даст ист Томас😂😂😂