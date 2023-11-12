«Эдмонтон» уволил Вудкрофта и назначил Кноблауха из АХЛ, работавшего с Макдэвидом в OHL

Теги Эдмонтон НХЛ отставки АХЛ юниорская лига Онтарио Хартфорд Вулф Пэк Эри Оттерс Коннор Макдэвид Джей Вудкрофт Хоккей

«Эдмонтон» объявил об увольнении Джея Вудкрофта.

Работавший с командой с 2022 года специалист отправлен в отставку на фоне неудачного начала сезона, ассистент Дэйв Мэнсон ушел вместе с ним.

Новым главным тренером «Эдмонтона» назначен Крис Кноблаух, работавший в «Хартфорд Вулф Пэк» с сезона-2019/20. Его помощником стал Пол Коффи.

Следует отметить, что Кноблаух тренировал клуб юниорской лиги Онтарио «Эри Оттерс», когда там играл Коннор Макдэвид.

«Эдмонтон» набрал 7 очков за 13 матчей и идет на предпоследнем месте в Западной конференции НХЛ.

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15 комментариев

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sed3009
Очень похоже на шаги отчаяния.
+12
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+12
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v3
Имхо, тренер не поможет выиграть Кубок, но возможно поможет найти свою игру МакДи.
+12
-1
+11
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omsk1716
Ответ v3
Имхо, тренер не поможет выиграть Кубок, но возможно поможет найти свою игру МакДи.
И тогда МакДи поможет тренеру выиграть кубок ))
+6
-1
+5
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Direct free kick
Макдэвид врубил Марка Мессье. Только Марка Мессье после 5-6 кубков, а то вообще кукуверского. С 0 кубков этого делать нельзя
+4
0
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Pink Floyd1276
Кноблаух c Эдмонтоном.
+3
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v3
А вообще я думаю что долго этот тренер не протянет. В этой ситуации смена тренера, это просто шаг который Ойлерз просто должны были сделать и выбрали самый простой.

Не появится 5 МакДэвидов текущих игроках после смены тренера.
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Kirill HG
МакДэвид постепенно берет (захватывает) управление клубом в свои руки. Теперь и за результат с него спросят вдвойне
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nnn nik
Фу, какой популистский ход. Давайте будем дуть в попу Маку и всё наладится. Спойлер - нет
+2
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hhlg
Раз пошла такая пьянка, может бегунку играющим тренером стать? ;)
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ЭХ
сначала подумал, что за Каблуков?
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v3
Ответ omsk1716
И тогда МакДи поможет тренеру выиграть кубок ))
Возможно, но скорее не в этой команде и не этому тренеру.
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Galat
Ноблок он, а не Кноблаух.
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цэсемьэр
они же ещё летом анонсировали структурные изменения в системе игры с увеличением внимания обороне.
чему удивляться что не сразу все получается, в НХЛ ведь нет как таковой предсезонки, да и лидеры Эдмонтона не то чтобы специалисты по игре на своей половине.
нужно было дать время, ноунейм из минорной лиги тут точно не спасёт.
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Ruscello
Ответ Galat
Ноблок он, а не Кноблаух.
Чеснок, короче...
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Cube Litening C:68X
Ответ Galat
Ноблок он, а не Кноблаух.
Чеснок он..😁
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