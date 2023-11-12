«Эдмонтон» уволил Вудкрофта и назначил Кноблауха из АХЛ, работавшего с Макдэвидом в OHL
«Эдмонтон» объявил об увольнении Джея Вудкрофта.
Работавший с командой с 2022 года специалист отправлен в отставку на фоне неудачного начала сезона, ассистент Дэйв Мэнсон ушел вместе с ним.
Новым главным тренером «Эдмонтона» назначен Крис Кноблаух, работавший в «Хартфорд Вулф Пэк» с сезона-2019/20. Его помощником стал Пол Коффи.
Следует отметить, что Кноблаух тренировал клуб юниорской лиги Онтарио «Эри Оттерс», когда там играл Коннор Макдэвид.
«Эдмонтон» набрал 7 очков за 13 матчей и идет на предпоследнем месте в Западной конференции НХЛ.
Не появится 5 МакДэвидов текущих игроках после смены тренера.
чему удивляться что не сразу все получается, в НХЛ ведь нет как таковой предсезонки, да и лидеры Эдмонтона не то чтобы специалисты по игре на своей половине.
нужно было дать время, ноунейм из минорной лиги тут точно не спасёт.