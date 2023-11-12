«Эдмонтон» уволил Вудкрофта и назначил Кноблауха из АХЛ, работавшего с Макдэвидом в OHL

«Эдмонтон» объявил об увольнении Джея Вудкрофта.

Работавший с командой с 2022 года специалист отправлен в отставку на фоне неудачного начала сезона, ассистент Дэйв Мэнсон ушел вместе с ним.

Новым главным тренером « » назначен Крис Кноблаух, работавший в « » с сезона-2019/20. Его помощником стал Пол Коффи.

Следует отметить, что Кноблаух тренировал клуб юниорской лиги Онтарио «Эри Оттерс», когда там играл .

«Эдмонтон» набрал 7 очков за 13 матчей и идет на предпоследнем месте в Западной конференции .