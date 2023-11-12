Команда Валиевой решила не подавать протест на результаты произвольной программы на Гран-при России в Казани

Теги сборная России ФФКР женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Команда Валиевой не стала подавать протест на судейство в произвольной программе.

Сегодня Камила Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при России, хотя лидировала после короткой программы.

В итоговом протоколе у фигуристки два штрафа – за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке. Кроме того, ей обнулили два прыжка из-за повтора секвенции. 

«Протест подается в письменном виде, на данный момент никакого протеста нет», – сообщили в Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Похоже, решили все же отказаться от протеста. При этом, как я слышал, в подтрибунке прошло некое совещание с участием судей, Камилы Валиевой и Сергея Дудакова.

Возможно, как раз на нем арбитры объясняли, почему стоят те или иные баллы. Быть может, после этого и решили, что в протесте нет смысла (хотя технически время на него еще есть).

Но вообще прецедент интересный. Потому как с дедакшеном на хореодорожке спорить еще можно, а вот с повтором секвенций – уже никак.

И тем удивительнее, что этот технический просчет допустила команда, ранее использовавшая правила на все 100», – написал журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».

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68 комментариев

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Мурманчанин37
Прикольно: пишешь, что подают протест. Когда его нет - пишешь, что отказались. Профит
+35
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Anna Stefan
Лапидар сделал вброс (фактически дал команду фас), а теперь дал заднюю. Ну молодец, чо. Впрочем, чему тут удивляться.
+32
-3
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spboksana
"источником, близким к ситуации" в предыдущей новости о том, что будет подаваться протест, был тоже Жуков? )))
+20
0
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Алиска в Зазеркалье
А собирались ли они его подавать? Могли просто к судьям подойти и спросить в чём дело? Где ошиблись. И всё. А придумали-то..
+19
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ДИОНИС
Видимо, и не планировалась подача протеста изначально. Просто Жуков решил сделать очередную "сенсацию", да не получилось.
+18
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Марьяж
с чего решили, что они собирались подать?
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Alex Johnson
Да что то последнее время выколупывание инсайдов сломалось у кое кого, то у Муравеьвой мотивации нет, то протест подают, а через пол часа уже не подают. Что то не фартит хайпожору в последнее время с подтверждением инсайдов, но натягивание совы на глобус не остановить.
+13
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+13
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flyhigh
Прежде чем писать про протест, надо было сначала убедиться в этом!
+12
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Мэй Касахара
Кто источник этой информации? Лапидарность?
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Беглый*
И чего теперь делать хейтерам? Меняйте скорее свои методички. Даю две подсказки "почитали комментарии на спортсе" и "судьи отказали"... Но куда тогда девать методичку про "блат" и "ужин с судьями"? На все эти вопросы вам предстоит ответить на этой ветке. Лэтс гоу)
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Зиля Бадриева
Ну это уже смешно, сколько можно хайпиться на Ками! Лапид сам придумал, сам опроверг.
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Alina Kernes
😂😂😂 Галя, у нас отмена!
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Адриана
А зря, место это не изменило бы скорей всего, но дедакшин был лишним.
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Delirium
Ответ spboksana
"источником, близким к ситуации" в предыдущей новости о том, что будет подаваться протест, был тоже Жуков? )))
Конечно. Кто у нас еще постоянно выдает инсайды, которые стабильно не сбываются.
+7
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flyhigh
Ответ Anna Stefan
Лапидар сделал вброс (фактически дал команду фас), а теперь дал заднюю. Ну молодец, чо. Впрочем, чему тут удивляться.
Как обычно
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Юлия Заречнева
Ну и правильно. Штаб будет внимательнее, и Камила в следующий раз будет катать лучше
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Мария Тихонова
Ответ Адриана
А зря, место это не изменило бы скорей всего, но дедакшин был лишним.
Без дедакшена обошла бы Дашу.
+6
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Delirium
Ответ Мэй Касахара
Кто источник этой информации? Лапидарность?
Он самый.
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Георгий Большаков
Сами вбросили, сами опровергли?
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KMR
Не подали? А ну значит передумали!
Вот же логика 🤦
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Lapo Elkann
Сплтники.
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Рустем Галеев
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ну и правильно,Садкова лучше каталась
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etherification
Опубликуйте пожалуйста новость, что сбавку в 30% на лутце у Валиевой оценили не по правилам – в повторной секвенции первый элемент должен идти на полный балл. Эта ошибка может стоить Камиле квалификации на финал гран-при. Правила доступны тут на странице 22 - https://www.isu.org/figure-skating/rules/sandp-handbooks-faq/31570-technical-panel-handbook-1/file (the first jump of the jump unit will count)
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МаринаНМ_555
Правила прочитали?
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Е...С
Ответ vanessa2021
Камиле поставили неудачную пп. Очень странные элементы на ... оппе на дорожке и в конце.
Он не на попе должен был быть, а на бедре.
+3
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