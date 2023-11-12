Команда Валиевой решила не подавать протест на результаты произвольной программы на Гран-при России в Казани

Команда Валиевой не стала подавать протест на судейство в произвольной программе.

Сегодня Камила Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при России, хотя лидировала после короткой программы.

В итоговом протоколе у фигуристки два штрафа – за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке. Кроме того, ей обнулили два прыжка из-за повтора секвенции.

«Протест подается в письменном виде, на данный момент никакого протеста нет», – сообщили в Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Похоже, решили все же отказаться от протеста. При этом, как я слышал, в подтрибунке прошло некое совещание с участием судей, Камилы Валиевой и Сергея Дудакова.

Возможно, как раз на нем арбитры объясняли, почему стоят те или иные баллы. Быть может, после этого и решили, что в протесте нет смысла (хотя технически время на него еще есть).

Но вообще прецедент интересный. Потому как с дедакшеном на хореодорожке спорить еще можно, а вот с повтором секвенций – уже никак.

И тем удивительнее, что этот технический просчет допустила команда, ранее использовавшая правила на все 100», – написал журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».