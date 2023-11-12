Валиева не попала в топ-3 впервые с Олимпиады-2022. Сегодня она стала 4-й на Гран-при в Казани

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Камила Валиева не попала в топ-3 на турнире впервые с Олимпиады 2022 года.

Сегодня фигуристка заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани. Победила Софья Муравьева.

В личном турнире на Олимпийских играх в Пекине Валиева также была четвертой.

Таким образом, Камила лишь второй раз в карьере осталась без медалей на взрослых турнирах, не считая чемпионата России-2022, где ее победный результат был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кошка Матраскина
Ну хоть не будет криков про предвзятых судей и " грибную" Валиеву
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алиса без миелофона
Ответ antrrap
Это ТШ накосячили с комбинациями? Удивительно. Еще кажется будто Камила травмировалась на разминке уж очень было медленное и неуверенное катание. С другой стороны, это будет уроком для всех. Поздравляю судей хоть здесь поступили профессионально
ТШ не мог накосячить, потому что Садкова из того же ТШ откатала с нормальными секвенциями. Валиева кмк на тулупе ногу подвернула.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
delM
Фас, стервятники.
+25
-15
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antrrap
Это ТШ накосячили с комбинациями? Удивительно. Еще кажется будто Камила травмировалась на разминке уж очень было медленное и неуверенное катание. С другой стороны, это будет уроком для всех. Поздравляю судей хоть здесь поступили профессионально
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Happy_Kleo
Камиле хочется пожелать скорейшего набора формы. Непонятно,зачем было идти на этот квад,когда форма явно не та?
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sport25
Держись, Ками, сейчас на твоих "костях попляшут". Ты это переживёшь.👊 Пусть тебя это больше замотивирует к новым победам. 😉
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Ответ delM
Фас, стервятники.
Да уж, сейчас начнётся. Собственно, уже началось.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Ответ AnnRR
Комментарий скрыт
Никто на нее корону не надевал. А талант - это от Бога.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
smoky eyes
А мне нравится, когда есть падения лидеров иногда. Это им на пользу, И хорошо. что отсудили строго. возможно слишком. Наконец. отстанут с "космосом" и " непобедимой", Ками нужно, чтобы ее отпустили. Спокойно пусть возвращает форму, лишь бы не загнобили за неудачу. Потеря Коляды может научит всех. Миша мог бы творить и осчастливливать нас еще долго, но эксперты и зрители решили его судьбу...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ccc6srcv2n
У редакции праздник, Валиева на пьедестал не попала. Никакой эмпатии и симпатии тут не полагается. Никто не думает, что там у нее в душе , человек, во-первых, получил страшную психологическую травму в 15 лет и второй год живет под домокловым мечом, плюс такой сильный пубертат, это вам не прыжочки на легком весе. Радоваться надо, что человек выходит и борется. Другой бы на ее месте может никогда бы на лед не вышел. Но зачем нам? Нам же нужно запинать человека, как посмела на пьедестал не попасть.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ribikorto
Ответ Алиса без миелофона
ТШ не мог накосячить, потому что Садкова из того же ТШ откатала с нормальными секвенциями. Валиева кмк на тулупе ногу подвернула.
У Камилы в заявке были две секвенции. Казалось что это косячная заявка как часто бывает. Но она откатала четко по этой заявке.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Asyyaaaa
Ответ Happy_Kleo
Камиле хочется пожелать скорейшего набора формы. Непонятно,зачем было идти на этот квад,когда форма явно не та?
А что ей было терять? Так попробовала прыгнуть на старте
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Словно донос из далекого 1937 года.
Понятно .
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guess The Song
Очень жаль, надеюсь, у неё всё в порядке со здоровьем. Как-то совсем она не была сегодня в настроении. Остальное приложится и наработается

Также рада за Соню, хотя хотелось бы, чтобы победила Алина, которая шла на риск)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Теперь мы знаем, что ТШТ умеет ждать, примером тому Майя и Даня. Очень надеюсь, что Ками придет в форму в скором времени, особенно это касается формы психологической. Жить с этим ощущением несправедливости, когда из тебя делают преступницу - это очень непросто. По понятным причинам эта ситуация не отпускает.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Goga
Пусть скажет спасибо тренерам, у нее и запланированы были в заявке две секвенции, что запрещено. Неужели сложно посчитать контент спортсменке нормально, чем они там занимаются все?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Asyyaaaa
Ками хочется пожелать здоровья и уверенных прокатов. Сегодня явно что-то было не так…
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlexFed
Ничего, сейчас позвонят Тарасовой и вам всё расскажут про настоящий первый номер 🤣
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Главное, что вышла и докатала, хотя, было видно, что есть небольшая травма.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алёна Вода
Ну, зато теперь никто не сможет сказать, что Камилу судят предвзято, ставят неподобающие баллы! На сколько накатала,--столько и получила.
К сожалению, ещё на раскатке показалось, что у Ками что-то болит. Может и не надо было в прокате идти на 4Т...
Но ничего страшного! Будет ещё этап в Москве, за 2 недели можно многое исправить. Камиле--держаться и не сдаваться, всё получится!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Snegirochka
Показалось, что на разминке Камила повредила ногу, в связи с этим в срочном порядке были изменены некоторые элементы, поэтому и получилась чехарда.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pnirvana
Ответ smoky eyes
А мне нравится, когда есть падения лидеров иногда. Это им на пользу, И хорошо. что отсудили строго. возможно слишком. Наконец. отстанут с "космосом" и " непобедимой", Ками нужно, чтобы ее отпустили. Спокойно пусть возвращает форму, лишь бы не загнобили за неудачу. Потеря Коляды может научит всех. Миша мог бы творить и осчастливливать нас еще долго, но эксперты и зрители решили его судьбу...
Действительно, ей же мало было «падения»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Чирков
Ответ delM
Фас, стервятники.
спорсру уже начал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Не нюхнула просто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
russalka
Ответ Goga
Пусть скажет спасибо тренерам, у нее и запланированы были в заявке две секвенции, что запрещено. Неужели сложно посчитать контент спортсменке нормально, чем они там занимаются все?
Адель слушают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий