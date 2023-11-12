Валиева не попала в топ-3 впервые с Олимпиады-2022. Сегодня она стала 4-й на Гран-при в Казани

Камила Валиева не попала в топ-3 на турнире впервые с Олимпиады 2022 года.

Сегодня фигуристка заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани. Победила Софья Муравьева.

В личном турнире на Олимпийских играх в Пекине Валиева также была четвертой.

Таким образом, Камила лишь второй раз в карьере осталась без медалей на взрослых турнирах, не считая чемпионата России-2022, где ее победный результат был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.