Валиева не попала в топ-3 впервые с Олимпиады-2022. Сегодня она стала 4-й на Гран-при в Казани
Камила Валиева не попала в топ-3 на турнире впервые с Олимпиады 2022 года.
Сегодня фигуристка заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани. Победила Софья Муравьева.
В личном турнире на Олимпийских играх в Пекине Валиева также была четвертой.
Таким образом, Камила лишь второй раз в карьере осталась без медалей на взрослых турнирах, не считая чемпионата России-2022, где ее победный результат был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.
Понятно .
Также рада за Соню, хотя хотелось бы, чтобы победила Алина, которая шла на риск)
К сожалению, ещё на раскатке показалось, что у Ками что-то болит. Может и не надо было в прокате идти на 4Т...
Но ничего страшного! Будет ещё этап в Москве, за 2 недели можно многое исправить. Камиле--держаться и не сдаваться, всё получится!