Гран-при России. «Идель». Валиева, Муравьева, Горбачева, Садкова, Талалайкина выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты женское катание Мария Талалайкина Камила Валиева Алина Горбачева Софья Муравьева Дарья Садкова Валерия Овчинникова Полина Свириденко Арина Кшецкая Серия Гран-при России Карима Аскарова Рената Губашева Идель Ангелина Козырева Ксения Говорова Фигурное катание

12 ноября на Гран-при России в Казани фигуристки представят произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Ангелина Козырева

2. Ксения Говорова

3. Карима Аскарова

4. Полина Свириденко

5. Рената Губашева

6. Валерия Овчинникова

Вторая разминка

7. Арина Кшецкая

8. Мария Талалайкина

9. Дарья Садкова

10. Алина Горбачева

11. Софья Муравьева

12. Камила Валиева

Положение после короткой программы

1. Камила Валиева – 81,09

2. Софья Муравьева – 77,02

3. Алина Горбачева – 73,29

4. Дарья Садкова – 73,15

5. Мария Талалайкина – 67,59

6. Арина Кшецкая – 64,72

7. Валерия Овчинникова – 62,41

8. Рената Губашева – 58,97

9. Полина Свириденко – 57,25

10. Карима Аскарова – 52,89

11. Ксения Говорова – 48,44

12. Ангелина Козырева – 46,77

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Ну-с, произволка как раз и покажет, кто в какой форме - и длиннее, и элементов больше. Ультра-си будет минимум, имхо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lepestok
вторая разминка на голову выше второй разминки гран при Китая)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
Алине - чистого 4С, Муре - чистого 3А. Ками, не знаю, что будет прыгать, но знаю, что выиграет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Завтра в прокате ПП уже наверняка увидим прыжки ультра-си у девчат. Пусть они у всех, кто будет их прыгать получатся удачными и успешными.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Токарев
Надеюсь Даша Садкова будет с 4Т и такой же красивой произвольной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jul__ver
Ответ Defender64
Алине - чистого 4С, Муре - чистого 3А. Ками, не знаю, что будет прыгать, но знаю, что выиграет.
Соня не будет прыгать триксель
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий