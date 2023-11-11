Гран-при России. «Идель». Валиева, Муравьева, Горбачева, Садкова, Талалайкина выступят с произвольными программами
12 ноября на Гран-при России в Казани фигуристки представят произвольные программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
4-й этап
«Идель»
Казань
Женщины
Произвольная программа
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Ангелина Козырева
2. Ксения Говорова
3. Карима Аскарова
4. Полина Свириденко
5. Рената Губашева
6. Валерия Овчинникова
Вторая разминка
7. Арина Кшецкая
8. Мария Талалайкина
10. Алина Горбачева
11. Софья Муравьева
12. Камила Валиева
Положение после короткой программы
1. Камила Валиева – 81,09
2. Софья Муравьева – 77,02
3. Алина Горбачева – 73,29
4. Дарья Садкова – 73,15
5. Мария Талалайкина – 67,59
6. Арина Кшецкая – 64,72
7. Валерия Овчинникова – 62,41
8. Рената Губашева – 58,97
9. Полина Свириденко – 57,25
10. Карима Аскарова – 52,89
11. Ксения Говорова – 48,44
12. Ангелина Козырева – 46,77
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
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