НБА. «Нью-Йорк» примет «Шарлотт», «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.
В раннем противостоянии в 20:00 по мск «Нью-Йорк» примет «Шарлотт», «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 12 ноября, 23.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 23.30, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 13 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 04.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 04.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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