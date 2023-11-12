НБА. «Нью-Йорк» примет «Шарлотт», «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

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В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

В раннем противостоянии в 20:00 по мск «Нью-Йорк» примет «Шарлотт», «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Шарлотт
Дата проведения
12 ноября, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Бруклин – Вашингтон
Дата проведения
12 ноября, 23.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Клипперс – Мемфис
Дата проведения
12 ноября, 23.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Филадельфия – Индиана
Дата проведения
13 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Майами
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Чикаго – Детройт
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Даллас
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Денвер
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Финикс – Оклахома-Сити
Дата проведения
13 ноября, 04.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Миннесота
Дата проведения
13 ноября, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Портленд
Дата проведения
13 ноября, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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VKing24
Интересно посмотреть на волков, неожиданно дают жару в лиге)
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