Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды «Рейнджерс» и среди россиян в НХЛ. У него 8+16 на отрезке

Артемий Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды.

Форвард « » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с « » (4:3 Б).

В активе 32-летнего россиянина стало 24 (8+16) очка в 14 играх. Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров.

повторил рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта сезона. Его установил Род Жильбер (1972/73, 14 игр).

Также Панарин повторил и российский рекорд, который был установлен (1992/93, «Бостон», 14 игр).

Рекорд XXI века во всей НХЛ принадлежит (2005/06, «Оттава», 22 игры). Серия Панарина вошла в топ-5 в текущем столетии.

Он присоединился к Хитли, Хенрику Зеттербергу (2007/08, «Детройт», 17 игр), Коннору Макдэвиду (2021/22, «Эдмонтон», 17 игр) и Вильяму Нюландеру (2023/24, «Торонто», 15 игр, серия продолжается).

Общим рекордом лиги владеет (1983/84, «Эдмонтон», 51 игра – это и рекорд по продолжительности результативной серии на любом отрезке сезона).