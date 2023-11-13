Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды «Рейнджерс» и среди россиян в НХЛ. У него 8+16 на отрезке

Теги Рейнджерс Коламбус Дмитрий Квартальнов НХЛ рекорды Артемий Панарин Род Жильбер Хоккей

Артемий Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды.

Форвард «Рейнджерс» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3 Б).

В активе 32-летнего россиянина стало 24 (8+16) очка в 14 играх. Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров. 

Артемий повторил рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта сезона. Его установил Род Жильбер (1972/73, 14 игр). 

Также Панарин повторил и российский рекорд, который был установлен Дмитрием Квартальновым (1992/93, «Бостон», 14 игр). 

Рекорд XXI века во всей НХЛ принадлежит Дэни Хитли (2005/06, «Оттава», 22 игры). Серия Панарина вошла в топ-5 в текущем столетии.

Он присоединился к Хитли, Хенрику Зеттербергу (2007/08, «Детройт», 17 игр), Коннору Макдэвиду (2021/22, «Эдмонтон», 17 игр) и Вильяму Нюландеру (2023/24, «Торонто», 15 игр, серия продолжается). 

Общим рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (1983/84, «Эдмонтон», 51 игра – это и рекорд по продолжительности результативной серии на любом отрезке сезона).  

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9 комментариев

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CHIP26RUS
красава Артемий!ждём продолжения рекордов!
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serg wyxa
Артемий, не останавливайся!
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Валерий Рзянин
Как говорится, почистил голову) красава
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-1
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circassian*
"Изумительная" игра защиты Коламбуса, конечно.
Счет 3-2, до конца матча 15 сек, пустые ворота у противника. Самый опасный игрок соперников спокойно получает шайбу на синей и вальяжно катит на пятачок, где неприкрыто стоят двое нападающих.
Ошалеть можно
Артемий красавец, еще один матчик надо!
+3
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Nikolay_exp
молодец Артем, так держать, а лживый грязно-коричневый лижущий наз пускай корчится от зависти и злобы, ему и сотой доли не удалось достичь в НХЛ чего ты достиг
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+3
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Свидетель со стороны жениха
Тёма, так держать!
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Homyakus
Тяжёлая игра была, вязкая прям не Артемия. Однако всё же свои 2 очка наработал
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Philatelist79
Красавчик. Очень радуют Рейнджеры.
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Plamen
Не знал за Нюландера в этом сезоне, заочный спор с Артемием
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