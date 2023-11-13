Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды «Рейнджерс» и среди россиян в НХЛ. У него 8+16 на отрезке
Артемий Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды.
Форвард «Рейнджерс» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3 Б).
В активе 32-летнего россиянина стало 24 (8+16) очка в 14 играх. Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров.
Артемий повторил рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта сезона. Его установил Род Жильбер (1972/73, 14 игр).
Также Панарин повторил и российский рекорд, который был установлен Дмитрием Квартальновым (1992/93, «Бостон», 14 игр).
Рекорд XXI века во всей НХЛ принадлежит Дэни Хитли (2005/06, «Оттава», 22 игры). Серия Панарина вошла в топ-5 в текущем столетии.
Он присоединился к Хитли, Хенрику Зеттербергу (2007/08, «Детройт», 17 игр), Коннору Макдэвиду (2021/22, «Эдмонтон», 17 игр) и Вильяму Нюландеру (2023/24, «Торонто», 15 игр, серия продолжается).
Общим рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (1983/84, «Эдмонтон», 51 игра – это и рекорд по продолжительности результативной серии на любом отрезке сезона).
Счет 3-2, до конца матча 15 сек, пустые ворота у противника. Самый опасный игрок соперников спокойно получает шайбу на синей и вальяжно катит на пятачок, где неприкрыто стоят двое нападающих.
Ошалеть можно
Артемий красавец, еще один матчик надо!