«Байер» Алонсо выиграл 12 матчей подряд и сохраняет лидерство в Бундеслиге. У команды 17 побед и ничья с «Баварией» в сезоне

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Штутгарт Хаби Алонсо бундеслига Германия Хоффенхайм Унион Берлин РБ Лейпциг Футбол

«Байер» продлил свою победную серию по всех турнирах.

Сегодня команда Хаби Алонсо разгромила «Унион» в матче 11-го тура Бундеслиги (4:0). Эта победа стала для клуба из Леверкузена 12-й подряд во всех турнирах. 

Всего на счету «Байера» 17 побед в 18 матчах текущего сезона. 15 сентября команда сыграла вничью с «Баварией» (2:2). 

«Байер», набрав 31 очко, лидирует в таблице Бундеслиги. У «Баварии» 29 очков, у «Штутгарта», идущего третьим, – 24. На 4-м месте располагается «Боруссия» Дортмунд (21 очко), на 5-м – «РБ Лейпциг» (20 и матч в запасе), на 6-м – «Хоффенхайм» (19).

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19 комментариев

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waleri
Хаби в огне!!!!!
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4akyr
С нетерпением ждём маэстро на Сантьяго Бернабеу!
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Nikhad
Грималдо лучшее подписание сезона уже 8+5 за бесплатно
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LokoMasteR
мощный Байер, браво Алонсо!
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corazón blanco
Великолепную работу проделывает, просто красавец. Как же я рад за Рыжую Бороду и что он достигает таких успехов на тренерском мостике.
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alireal
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А у вас уже коленки затряслись от страха?)
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atomio
ставлю почти с начала сезона в пресс на победы Байера и Жироны. уже миллионер давно.
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Evgeniy Nesterov
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Так Алонсо не играет как Барса или как Гвардиола.
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Антон Бывалов
Будущий тренер королевского клуба 👑
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Evgeniy Nesterov
Вот эту машину по забиванию голов только Жозе оставил. Высушил.
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Lebron James
Будущий топ. Думаю даже лучше Артеты будет
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Bayern2004
Красавец Алонсо.
Видно что атмосфера в команде то что нужно,да и Виртц в ударе.
Даже не знаю.Если уж Баварии не будет суждено стать чемпионом,то из всех вариантов выберу команду Алонсо.
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Spaten
Хаби красавчик! 💪
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stPieXIII
Ответ 4akyr
С нетерпением ждём маэстро на Сантьяго Бернабеу!
Если Мистер Клоп устанет , то у Ливерпуля будет желание на этого таланта )
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Горемычный Рибери
Ответ SWS
Его мечта Ливерпуль, он ясно дал понять что не хочет в Реал
Уже всё договорено с Реалом
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felix-sanchez
Ответ Nikhad
Грималдо лучшее подписание сезона уже 8+5 за бесплатно
Даже удивительно, что кроме Байера его никто не пригласил.
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