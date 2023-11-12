«Байер» Алонсо выиграл 12 матчей подряд и сохраняет лидерство в Бундеслиге. У команды 17 побед и ничья с «Баварией» в сезоне

«Байер» продлил свою победную серию по всех турнирах.

Сегодня команда разгромила « » в матче 11-го тура Бундеслиги (4:0). Эта победа стала для клуба из 12-й подряд во всех турнирах.

Всего на счету «Байера» 17 побед в 18 матчах текущего сезона. 15 сентября команда сыграла вничью с «Баварией» (2:2).

«Байер», набрав 31 очко, лидирует в таблице Бундеслиги. У «Баварии» 29 очков, у « », идущего третьим, – 24. На 4-м месте располагается «Боруссия» Дортмунд (21 очко), на 5-м – «РБ Лейпциг» (20 и матч в запасе), на 6-м – «Хоффенхайм» (19).

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