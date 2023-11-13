«Жирона» опережает «Реал» на 2 очка после 13-го тура, «Барсу» – на 4. «Атлетико» с матчем в запасе отстает на 6 баллов

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жирона Футбол

«Жирона» продолжает опережать топ-клубы Ла Лиги в таблице.

Все 4 лидера чемпионата Испании одержали победы в 13-м туре. Сегодня «Барселона» обыграла «Алавес» (2:1), «Атлетико» – «Вильярреал» (3:1).

«Жирона» лидирует в Ла Лиге с 34 очками после 13 матчей. «Реал» идет вторым с 32 баллами, «Барса» – третья с 30. «Атлетико» занимает четвертое место с 28 очками, но команда Диего Симеоне сыграла на матч меньше конкурентов.

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16 комментариев

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Денис Кёнигсберг
Ждём такую же новость за два тура до конца чемпионата
+15
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Illia Gray
Ответ Katya Andreychuk
Да и так совпало, что я болею за них с детства. Ещё за Монако. Как повезло то мне. _ о
Ну мы верим
+8
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Кирилл
Ответ Red_Marlboro_
Жирона топ,могут сотворить историю в этом сезоне если усилятся зимой
Было бы здорово, конечно, но не факт что до конца первого круга Жирона останется еще на первом месте: у них еще остались матчи против Барселоны и Атлетико, а Реалу свой матч проиграли.

Да, молодцы что с соперниками ниже набирают очки, но еще неизвестно как сыграют против испанских грандов.
+4
0
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Red_Marlboro_
Жирона топ,могут сотворить историю в этом сезоне если усилятся зимой
+2
-1
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Данил Садыков
Внимание-внимание! В комменты пришёл обиженный адепт секты бчк и ставит минусы всем комментам с упоминанием второго каталонского)
+1
0
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azt3c14
Жирона,Байер,Штутгарт - темные лошадки 23/24.
+3
-3
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Гномович!
Барса даже не первый каталонский клуб, а они втирают про лучший клуб в мире...ну просто анекдот!
+3
-3
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Штаны Габора Кирая
Это че ж получается, наш рычаг не второй, а уже третий каталонский?
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kaka10
Турнирная таблица Ла Лиги:
- 1й каталонский
- 1й мадридский
- 2й каталонский (на пути к абсолютному успеху)
- 2й мадридский
- 1й баскский
- 2й баскский
+2
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Tornado V
Жирона!как это прекрасно.
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Пробивной вратарь
Ответ azt3c14
Жирона,Байер,Штутгарт - темные лошадки 23/24.
Гирраси не было пару туров и штутгарт посыпался.
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Данил Садыков
Ответ Кирилл
Было бы здорово, конечно, но не факт что до конца первого круга Жирона останется еще на первом месте: у них еще остались матчи против Барселоны и Атлетико, а Реалу свой матч проиграли. Да, молодцы что с соперниками ниже набирают очки, но еще неизвестно как сыграют против испанских грандов.
Ну, неудачников Лиги Европы aka второй клуб Каталонии должны легко одолеть
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Лука Стабровский
Ответ Кирилл
Было бы здорово, конечно, но не факт что до конца первого круга Жирона останется еще на первом месте: у них еще остались матчи против Барселоны и Атлетико, а Реалу свой матч проиграли. Да, молодцы что с соперниками ниже набирают очки, но еще неизвестно как сыграют против испанских грандов.
Насчет Атлетико не уверен, но такую Барсу Жирона как два пальца об асфальт. Да и Реал с Атлетико теряют очки на пустом месте
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Михаил Сафонов
Ответ Данил Садыков
Внимание-внимание! В комменты пришёл обиженный адепт секты бчк и ставит минусы всем комментам с упоминанием второго каталонского)
Уже третьего
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