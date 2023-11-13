«Жирона» опережает «Реал» на 2 очка после 13-го тура, «Барсу» – на 4. «Атлетико» с матчем в запасе отстает на 6 баллов
«Жирона» продолжает опережать топ-клубы Ла Лиги в таблице.
Все 4 лидера чемпионата Испании одержали победы в 13-м туре. Сегодня «Барселона» обыграла «Алавес» (2:1), «Атлетико» – «Вильярреал» (3:1).
«Жирона» лидирует в Ла Лиге с 34 очками после 13 матчей. «Реал» идет вторым с 32 баллами, «Барса» – третья с 30. «Атлетико» занимает четвертое место с 28 очками, но команда Диего Симеоне сыграла на матч меньше конкурентов.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Да, молодцы что с соперниками ниже набирают очки, но еще неизвестно как сыграют против испанских грандов.
- 1й каталонский
- 1й мадридский
- 2й каталонский (на пути к абсолютному успеху)
- 2й мадридский
- 1й баскский
- 2й баскский