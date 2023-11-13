«Жирона» опережает «Реал» на 2 очка после 13-го тура, «Барсу» – на 4. «Атлетико» с матчем в запасе отстает на 6 баллов

«Жирона» продолжает опережать топ-клубы Ла Лиги в таблице.

Все 4 лидера чемпионата одержали победы в 13-м туре. Сегодня « » обыграла «Алавес» (2:1), «Атлетико» – «Вильярреал» (3:1).

« » лидирует в Ла Лиге с 34 очками после 13 матчей. « » идет вторым с 32 баллами, «Барса» – третья с 30. « » занимает четвертое место с 28 очками, но команда Диего Симеоне сыграла на матч меньше конкурентов.

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