Президент «Баварии» прокомментировал ситуацию с постами Нуссаиара Мазрауи.

Напомним, защитник «Баварии» и сборной поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» провела беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба.

«Что касается поста , наш совет директоров подошел к этой сложной проблеме максимально ответственно. Подобное не должно повториться.

Антисемитизму нет места в нашем мире. Примером для подражания для всех поколений и на все времена, несомненно, является Курт Ландауэр (бывший президент «Баварии», подвергшийся гонениям после прихода нацистов к власти – Sports.ru), который однажды вернулся в Германию, чтобы протянуть руку помощи людям, живущим здесь. Он придерживался примирительного подхода.

« » желает мира во всем мире, особенно на Ближнем Востоке и на Украине», – сказал .

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