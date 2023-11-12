Президент «Баварии» о посте Мазрауи в поддержку Палестины: «Антисемитизму нет места в мире. Мы желаем мира во всем мире, особенно на Ближнем Востоке и на Украине»

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Израиля по футболу Сборная Марокко по футболу Сборная Палестины по футболу Герберт Хайнер Политика соцсети Нуссаир Мазрауи дискриминация Футбол

Президент «Баварии» прокомментировал ситуацию с постами Нуссаиара Мазрауи.

Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» провела беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба.

«Что касается поста Нуссаира Мазрауи, наш совет директоров подошел к этой сложной проблеме максимально ответственно. Подобное не должно повториться.

Антисемитизму нет места в нашем мире. Примером для подражания для всех поколений и на все времена, несомненно, является Курт Ландауэр (бывший президент «Баварии», подвергшийся гонениям после прихода нацистов к власти – Sports.ru), который однажды вернулся в Германию, чтобы протянуть руку помощи людям, живущим здесь. Он придерживался примирительного подхода.

«Бавария» желает мира во всем мире, особенно на Ближнем Востоке и на Украине», – сказал Герберт Хайнер

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77 комментариев

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sashka.loker
если бы Израиль сбросил на Газу атомную бомбу, то все осуждающие это тоже были бы антисемитами?
+104
-25
+79
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Олег Кузнецов
Ответ sashka.loker
если бы Израиль сбросил на Газу атомную бомбу, то все осуждающие это тоже были бы антисемитами?
Двойные стандарты. Если ты не одобряешь уничтожение Израилем мирных жителей ,а от количества погибших 70 процентов это женщины и дети, то ты антисемит? Я правильно понял Баварию?
+50
-11
+39
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HK Traktor
Там миллионы афганцев пакистан выгоняет в лапы талибам на верную смерть, это никого не интересует? А, там же и те и другие мусульмане, пусть убивают друг друга…..
В Африке каждый день какие нибудь повстанцы или диктаторы пачками людей кладут, ну и пусть, хозяева ничего не сказали по этому поводу, значит молчим.
+48
-12
+36
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Fintt
Лицемерно вы как-то стремитесь к миру, евро"демократы"....
+38
-10
+28
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Nika13
> футболист сочувствует погибшим и раненным в палестине
> бавария обвиняет игрока в антисемитизме
видимо, не давать сионистам убивать тысячи невинных гражданских - это самый страшный акт антисемитизма в современном мире, сионистам самим не смешно от таких следственно логических связей
+27
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+25
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sashka.loker
Ответ RSI
Хамас вырезал полторы иысячи невинных. И? Где гневные комментарии? Где возмущённая ООН? Где философы, типа тебя? Всем, кто думает, что Хамас мягкий и пушистый, а палестинцы, выплясывающие танцы и устраивающие праздники в честь резни 7го октября, невинные жертвы, желаю пережить сотую часть подобного от них, хамасовцев. А потом не пытаться их уничтожить, ибо они бедные и несчастные. К тому же скромно и тихо скрываются с арсеналом оружия под больницами и в детских силах..
хватит уже передёргивать постоянно этими псевдоаргументами. Одни военные преступления против мирного населения не оправдывают ответных военных преступлений против мирного населения
+22
-4
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Nick Crosier
Лицемеры.
+18
-3
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внучок Бэйхайма
Любой чих в сторону иудеев считается антисемитизмом, ок…
+14
-1
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Rabbia
Ответ Олег Кузнецов
Двойные стандарты. Если ты не одобряешь уничтожение Израилем мирных жителей ,а от количества погибших 70 процентов это женщины и дети, то ты антисемит? Я правильно понял Баварию?
А где в его сообщении написано про одобрения уничтожения палестинцев? Или вы против мира на Украине и Ближнем Востоке?
+15
-6
+9
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PIT-BUL
мы за мир во всем мире, поэтому выделяем украине танки и бабки )))) лучшее средство для мира
+9
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Артур Сергеевич
И "на Украине" - так и сказал? Или так перевели?)
+12
-4
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barca01
А те кто поддерживают Израиль, что с ними? Некоторые футболисты даже желают смерти и бомбардировку Палестинцев. Им ничего не будут говорить? Или это только односторонне?
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Никита Давыдкин
Ответ RSI
Хамас вырезал полторы иысячи невинных. И? Где гневные комментарии? Где возмущённая ООН? Где философы, типа тебя? Всем, кто думает, что Хамас мягкий и пушистый, а палестинцы, выплясывающие танцы и устраивающие праздники в честь резни 7го октября, невинные жертвы, желаю пережить сотую часть подобного от них, хамасовцев. А потом не пытаться их уничтожить, ибо они бедные и несчастные. К тому же скромно и тихо скрываются с арсеналом оружия под больницами и в детских силах..
кто говорит, что хамас белый и пушистый? Пора бы уже методички сменить, ибо те события 7 октября были МЕСЯЦ назад. И вот за этот месяц цивилизованный Израиль угробил мирных жителей больше, чем террористы. И евреи точно так же пляшут и записывают тиктоки про жителей газы без воды и света.
+18
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v6vngyr2dh
Лицемер
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Фан Рубина
Ответ Артур Сергеевич
И "на Украине" - так и сказал? Или так перевели?)
Всё правильно сказал. Если речь о пожелании мира многострадальной территории - то "на Украине". А "в Украине" можно только игрушку резиновую забыть.
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d.xoxlov
"Особенно"? Что, вот прямо так и сказал? Дипломат херов))
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arspurs9
Ответ RSI
Хамас вырезал полторы иысячи невинных. И? Где гневные комментарии? Где возмущённая ООН? Где философы, типа тебя? Всем, кто думает, что Хамас мягкий и пушистый, а палестинцы, выплясывающие танцы и устраивающие праздники в честь резни 7го октября, невинные жертвы, желаю пережить сотую часть подобного от них, хамасовцев. А потом не пытаться их уничтожить, ибо они бедные и несчастные. К тому же скромно и тихо скрываются с арсеналом оружия под больницами и в детских силах..
Хамас в том виде, в котором совершал эти преступления - террористическая организация. Про Бен Ладена не нужно было всем высказываться, что бы понять о мнении.
Израиль и ЦАХАЛ - официальное государство и его армия. Это совершенно разные вещи. И этот самый Израиль уже даже ООН обвиняет в военных преступлениях, но им плевать.

P.S. Врать тоже не надо. Когда Хамас занимался этим, его порицали многие, особенно израильтяне. Это было поддержкой, разрешенной везде. Когда Израиль начал бомбить мирное население, а арабы стали так же поддерживать своих женщин и детей, это оказался антисемитизм. Вот и разница.
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Мельников Михаил
У меня никак не складывается этот пазл. С момента появления государства Израиль, перестает существовать именно Палестина. Именно палестинские семьи начинают выгонять с земель, на которых они жили.
А поддержка Палестины, оказывается, антисемитизм. То есть, неприятие евреев в принципе.
Странно как-то это.
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GuruFutbola
Ответ Артур Сергеевич
И "на Украине" - так и сказал? Или так перевели?)
On ykraine
+7
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Н.Ф.
Израиль сам регулярно подпитывает антисемитизм.
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Удар Кержакова
Ответ RSI
Хамас вырезал полторы иысячи невинных. И? Где гневные комментарии? Где возмущённая ООН? Где философы, типа тебя? Всем, кто думает, что Хамас мягкий и пушистый, а палестинцы, выплясывающие танцы и устраивающие праздники в честь резни 7го октября, невинные жертвы, желаю пережить сотую часть подобного от них, хамасовцев. А потом не пытаться их уничтожить, ибо они бедные и несчастные. К тому же скромно и тихо скрываются с арсеналом оружия под больницами и в детских силах..
Хамас в тунелях сидит, а умирают простые люди. Капец сколько уже детей погибло, я каждый раз в шоке от видео где в белых платах после очередного обстрела выносят их из развалин. Хамас конечно те ещё звери, настоящие террористы, но при чем здесь эти дети?
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OldCityFan
Лицемеры
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atomio
„Мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят евреев.“ (с) Голда Меир
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дон Рэба
Какое отношение антисионизм имеет к антисемитизму? Палестинцы сами по происхождению семиты. В общем, уже даже не смешно наблюдать за этим лицемерием.
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Фан Рубина
Знаем, как вы мира во всём мире желаете.
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