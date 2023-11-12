Президент «Баварии» о посте Мазрауи в поддержку Палестины: «Антисемитизму нет места в мире. Мы желаем мира во всем мире, особенно на Ближнем Востоке и на Украине»
Президент «Баварии» прокомментировал ситуацию с постами Нуссаиара Мазрауи.
Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».
После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» провела беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба.
«Что касается поста Нуссаира Мазрауи, наш совет директоров подошел к этой сложной проблеме максимально ответственно. Подобное не должно повториться.
Антисемитизму нет места в нашем мире. Примером для подражания для всех поколений и на все времена, несомненно, является Курт Ландауэр (бывший президент «Баварии», подвергшийся гонениям после прихода нацистов к власти – Sports.ru), который однажды вернулся в Германию, чтобы протянуть руку помощи людям, живущим здесь. Он придерживался примирительного подхода.
«Бавария» желает мира во всем мире, особенно на Ближнем Востоке и на Украине», – сказал Герберт Хайнер.
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В Африке каждый день какие нибудь повстанцы или диктаторы пачками людей кладут, ну и пусть, хозяева ничего не сказали по этому поводу, значит молчим.
> бавария обвиняет игрока в антисемитизме
видимо, не давать сионистам убивать тысячи невинных гражданских - это самый страшный акт антисемитизма в современном мире, сионистам самим не смешно от таких следственно логических связей
Израиль и ЦАХАЛ - официальное государство и его армия. Это совершенно разные вещи. И этот самый Израиль уже даже ООН обвиняет в военных преступлениях, но им плевать.
P.S. Врать тоже не надо. Когда Хамас занимался этим, его порицали многие, особенно израильтяне. Это было поддержкой, разрешенной везде. Когда Израиль начал бомбить мирное население, а арабы стали так же поддерживать своих женщин и детей, это оказался антисемитизм. Вот и разница.
А поддержка Палестины, оказывается, антисемитизм. То есть, неприятие евреев в принципе.
Странно как-то это.