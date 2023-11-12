Месси признан игроком сезона в «Интер Майами». У него 11 голов и 8 ассистов в 14 матчах за клуб
Лионель Месси стал MVP сезона в «Интер Майами».
Аргентинец перешел в клуб МЛС летом 2023 года и провел 14 матчей во всех турнирах в этом сезоне. В этих играх 36-летний форвард забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
Также Месси помог завоевать первый трофей в истории клуба – Кубок лиг.
В прошлом сезоне награду получил нападающий Гонсало Игуаин.
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Но с ними они были никем, с Месси стали победителями кубка и финалистом ещё одного кубка. концовка чемпионата смазана потому что Месси получил травму, он бы и в самой МЛС пошумел с Интером. Всё заслуженно.
Хейтеры и щас смеются над ним... За то, что он получил травму и не выиграл МЛС, но ничего... Обычно после таких насмешек он начинает выигрывать ещё больше трофеев и наград, заставляя их замолчать:)
Главное без травм и удачи! В новом сезоне ждём больше побед, больше голов и передач от него!