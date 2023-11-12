Месси признан игроком сезона в «Интер Майами». У него 11 голов и 8 ассистов в 14 матчах за клуб

Лионель Месси стал MVP сезона в «Интер Майами».

Аргентинец перешел в клуб летом 2023 года и провел 14 матчей во всех турнирах в этом сезоне. В этих играх 36-летний форвард забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Также Месси помог завоевать первый трофей в истории клуба – Кубок лиг.

В прошлом сезоне награду получил нападающий Гонсало Игуаин.

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