Месси признан игроком сезона в «Интер Майами». У него 11 голов и 8 ассистов в 14 матчах за клуб

Теги МЛС Лионель Месси рейтинги Интер Майами Футбол

Лионель Месси стал MVP сезона в «Интер Майами».

Аргентинец перешел в клуб МЛС летом 2023 года и провел 14 матчей во всех турнирах в этом сезоне. В этих играх 36-летний форвард забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Также Месси помог завоевать первый трофей в истории клуба – Кубок лиг.

В прошлом сезоне награду получил нападающий Гонсало Игуаин.

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27 комментариев

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GuruFutbola
Выиграл первый трофей клубу, все заслужено)
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Фарид Харисов
Да, есть в составе те, кто отыграл весь сезон и забил больше голов или отдал больше пасов в общем зачёте.

Но с ними они были никем, с Месси стали победителями кубка и финалистом ещё одного кубка. концовка чемпионата смазана потому что Месси получил травму, он бы и в самой МЛС пошумел с Интером. Всё заслуженно.
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Илья Мурашов
Выиграл первый трофей в истории Интера, вывел в плей-офф ЛЧ КОНКАКАФ и в финал Открытого Кубка США. Если бы не травма, уверен выиграл бы второй трофей.
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VERBLYUD
Ответ Потолковый Лампонюх™
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В 2024 году проведут Межамериканский Кубок, на котором будут участвовать победители Копа Либертадорес, Копа Судамерикана, ЛЧ КОНКАКАФ и Кубка Лиг. Благодаря победе в Кубке Лиг Интер Майами сыграет в этом турнире + будет играть в 1/8 ЛЧ Конкакаф.
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VERBLYUD
Если считать голы с игры, Лео лучший бомбардир Интер Майами в 2023 году.
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Станислав Л
как так? ромка же писал, что он провалился в бургер-лиге?
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Din Rizaev
Ответ Гномович!
На 20 матче должны сделать из него лучшего игрока в истории Майами, МЛС и США вообще.
не плохо подгорело
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Iamliam
Хейтеры до сих пор уверены что у него 1 гол за весь сезон в МЛС и значит он один из худших игроков сезона))
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Отец Абду
Помню, когда хейтеры смеялись над Месси, после его первого сезона в ПСЖ... Потом на следующий год он выиграл: Финалиссима, Лига 1, ЧМ, Суперкубок Франции, ЗМ, The Best и тд

Хейтеры и щас смеются над ним... За то, что он получил травму и не выиграл МЛС, но ничего... Обычно после таких насмешек он начинает выигрывать ещё больше трофеев и наград, заставляя их замолчать:)

Главное без травм и удачи! В новом сезоне ждём больше побед, больше голов и передач от него!
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rigobersong
Не гол в пустые в 166й лиге мира, но неплохо:))
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Потолковый Лампонюх™
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Игорь Климов
Несомненно, что Лео Месси был лучшим игроком в Интер Майами.
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Игорь Климов
Ответ GuruFutbola
Выиграл первый трофей клубу, все заслужено)
Да, это для всех вменяемых людей очевидный факт - Лео Месси был лучшим игроком Интер Майами.
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олег именов
Ответ Илья Мурашов
Выиграл первый трофей в истории Интера, вывел в плей-офф ЛЧ КОНКАКАФ и в финал Открытого Кубка США. Если бы не травма, уверен выиграл бы второй трофей.
первый в истории,серьезно ?клуб существует с 2018 года,у него и без Месси все впереди
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Илья Мурашов
Ответ олег именов
первый в истории,серьезно ?клуб существует с 2018 года,у него и без Месси все впереди
До Месси что-то трофеев не было. И в ЛЧ никогда не играли. Даже в финалах ни разу не были. Без Месси Майами оставался бы мальчиками для битья.
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Илья Мурашов
Ответ Greatest Of All Time
За месяц выиграл кубок для клуба. А вот 🐫 за год ещё не выиграл трофей в официальных турнирах для Аль Насра.
Он третий год без трофеев.
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