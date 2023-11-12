КХЛ. «Амур» примет «Торпедо», «Авангард» сыграет с «Куньлунем», «Салават» против «Локомотива»

Теги Авангард Салават Юлаев Локомотив Северсталь Амур Автомобилист Торпедо результаты матчей Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Амур» примет «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард» сыграет с «Куньлунем», «Салават Юлаев» будет противостоять «Локомотиву». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Торпедо
Дата проведения
12 ноября, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

Адмирал – Автомобилист
Дата проведения
12 ноября, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

Барыс – Северсталь
Дата проведения
12 ноября, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Авангард – Куньлунь
Дата проведения
12 ноября, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Салават Юлаев – Локомотив
Дата проведения
12 ноября, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Динамо Москва
Дата проведения
12 ноября, 17.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Удачи «Торпедо»!💪🦌
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Запад-Восток
Автомобилисту удачи и победы!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Товарищъ
Адмирал - Автомобилист
Удачи <<Автомобилист>>. Автомобили, автомобили, буквально всё заполонили. Дома точно победили и сегодня победят :)!!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фёдоров
Авангард, нужно спокойно сегодня победить и продлить серию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матроскин52
Доброе утро! Торпедо продолжает выездную серию матчем с Амуром в Хабаровске! Играем в свой хоккей и все будет нормально! Профессор продолжает экспериментировать с составом в связи с травмами, потеряли Линча…😪. Надеюсь, что провала по физике не будет… Верим в команду! Всем здоровья!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
irek203102
За Салават Юлаев !
Главное - без травм и удачи
Догоняем отстающих.
Не сбавляем обороты , набираем очки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий