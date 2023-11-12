КХЛ. «Амур» примет «Торпедо», «Авангард» сыграет с «Куньлунем», «Салават» против «Локомотива»
«Амур» примет «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Авангард» сыграет с «Куньлунем», «Салават Юлаев» будет противостоять «Локомотиву».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 12 ноября, 10.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 12 ноября, 10.00, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 12 ноября, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 12 ноября, 14.00, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 12 ноября, 14.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.10, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Удачи <<Автомобилист>>. Автомобили, автомобили, буквально всё заполонили. Дома точно победили и сегодня победят :)!!!
Главное - без травм и удачи
Догоняем отстающих.
Не сбавляем обороты , набираем очки.