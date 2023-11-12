Аспиналл травмировал спину во время подготовки. Он не тренировался последние 10 дней и был допущен только за несколько часов до боя с Павловичем

Теги UFC MMA Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл рассказал о травме, полученной перед боем с Сергеем Павловичем.

«Я недавно повредил спину и не мог тренироваться последние 10 дней. Меня допустили к поединку только этим вечером», – признался временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Напомним, что Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде соглавного поединка UFC 295.

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21 комментарий

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skytent1
Жесть конечно, Аспиналл без лагеря был резвее и подвижнее Сереги,который проводил полноценный лагерь и был в оптимальном состоянии.
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TomSail
Как обычно расхайпят русских бойцов до нереальных высот, а потом вот такой декласс происходит. Хотя по-спортивному Сергея жалко, но он все еще может доказать в будущем
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Егор Крид58
Ответ skytent1
Жесть конечно, Аспиналл без лагеря был резвее и подвижнее Сереги,который проводил полноценный лагерь и был в оптимальном состоянии.
резкость даётся от природы, Аспинал очень быстрый для 100+
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Мадина Уйгурова
На коротком уведомлении и с травмой еще. Монстр.
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КруглыйКвадрат
быстрый как средневес
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SGambler
Тут и так траур, а они еще больше добивают) Даже если это так не пишите об этом тут!
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нерд халилович
А сколько слов-то было🤣🤣🤣🤣 "Русская мощь, жмёт лёжа 5 тонн, бегает быстрее Усэйна Болта, залпом пьёт 40 литров пива, стреляет лазером из глаз" 🤣🤣🤣🤣 Взял и отлетел от деревенщины Тома который за неделю до боя дрова рубил 🤣🤣🤣🤣
2:0 В пользу Аспинэлл против Медведей 😂😂😂
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Владислав Никонов
Ответ skytent1
Жесть конечно, Аспиналл без лагеря был резвее и подвижнее Сереги,который проводил полноценный лагерь и был в оптимальном состоянии.
Павлович никогда не будет и близко таким быстрым. Это природа и от неё не уйдешь.
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Сергей Скляров
все это болтовня..
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umahanov87
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Сергей
Больной чувак от отмудохал нашего богатыря за пару минут как пацана. Что происходит?
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Fizkultprivet
Ответ КруглыйКвадрат
быстрый как средневес
Ган такой же быстрый, если подтянет защиту от борьбы, шансы есть. Туйвасу нокаутировал, так что про удары-подушки не надо больше писать.
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ST-L
Ответ David Rigert
не повезло Серёге.
те дело чисто в везении?
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Илья Игнатьев
Ответ umahanov87
Комментарий удален модератором
Эти нацики сейчас с тобой в одной комнате? А Чимаев, разделяющий людей по национальности, не нацик? А ещё он, видите ли, драться хочет с немусульманами, как и его соплеменники, вечно халяль пытаются из харама сделать, шайтан
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Fizkultprivet
Ответ umahanov87
Комментарий удален модератором
Какие претензии к Павловичу? Он положительно отзывался о Махачеве и Хабибе, не зиговал и вообще в его весовой вроде нет кавказских бойцов.
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umahanov87
Ответ Илья Игнатьев
Эти нацики сейчас с тобой в одной комнате? А Чимаев, разделяющий людей по национальности, не нацик? А ещё он, видите ли, драться хочет с немусульманами, как и его соплеменники, вечно халяль пытаются из харама сделать, шайтан
Пошел вотэбаутизм. Причем тут я и Чимаев? Одна глупость отменяет другую? А вот у вас.... Клоунская логика
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umahanov87
Ответ Fizkultprivet
Какие претензии к Павловичу? Он положительно отзывался о Махачеве и Хабибе, не зиговал и вообще в его весовой вроде нет кавказских бойцов.
А я написал хоть какие-то претензии к Павловичу? Павловичу удачи
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Fizkultprivet
Ответ нерд халилович
А сколько слов-то было🤣🤣🤣🤣 "Русская мощь, жмёт лёжа 5 тонн, бегает быстрее Усэйна Болта, залпом пьёт 40 литров пива, стреляет лазером из глаз" 🤣🤣🤣🤣 Взял и отлетел от деревенщины Тома который за неделю до боя дрова рубил 🤣🤣🤣🤣 2:0 В пользу Аспинэлл против Медведей 😂😂😂
Вот кстати зачем такому тяжеловесу незадолго до боя было подтягиваться еще и с отягощениями в 70 килограмм, это могло еще больше замедлить его. Насчет остального, пускай Анкалаев поднимается в весе, посмотрим как он деклассирует деревенщину Тома. Что-то подсказывает, что это посложнее будет, чем с индейским старичком бороться)
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