Аспиналл травмировал спину во время подготовки. Он не тренировался последние 10 дней и был допущен только за несколько часов до боя с Павловичем
Том Аспиналл рассказал о травме, полученной перед боем с Сергеем Павловичем.
«Я недавно повредил спину и не мог тренироваться последние 10 дней. Меня допустили к поединку только этим вечером», – признался временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Напомним, что Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде соглавного поединка UFC 295.
Том Аспиналл: «Знаю, что есть много претендентов, но хочу драться с Джонсом»
Том Аспиналл: «Павлович – большой и страшный парень, но я всегда верил в себя»
2:0 В пользу Аспинэлл против Медведей 😂😂😂