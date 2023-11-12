Аспиналл травмировал спину во время подготовки. Он не тренировался последние 10 дней и был допущен только за несколько часов до боя с Павловичем

Том Аспиналл рассказал о травме, полученной перед боем с Сергеем Павловичем.

«Я недавно повредил спину и не мог тренироваться последние 10 дней. Меня допустили к поединку только этим вечером», – признался временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Напомним, что Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде соглавного поединка UFC 295.

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