Алексей Миллер про 1:1 «Зенита» и «Краснодара»: «Лев прыгнул, Бык отскочил»

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Краснодар Футбол

Алексей Миллер прокомментировал ничью в матче «Зенита» и «Краснодара» (1:1).

Команды поделили очки в матче 15-го тура Мир РПЛ.

«Лев прыгнул, Бык отскочил», – приводит слова председателя правления «Газпрома» телеграм-канал «Зенита». 

«Краснодар», на эмблеме которого изображен бык, завершил первую половину чемпионата России на первом месте в таблице с 32 очками в 15 играх. 

Клуб из Санкт-Петербурга занимает 2-е место с 30 очками.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Опрос

Кто теперь фаворит РПЛ?
8217 голосов
«Краснодар»
37%
Краснодар
«Зенит»
49%
Зенит
Кто-то другой
14%
Спартак

141 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Лев 😂😂😂
+197
-18
+179
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ sd4fmwrvz8
Лев 😂😂😂
тоже понять не могу, раньше на эмблеме был корабль тут всё понятно, но откуда взялся лев большой вопрос, впрочем в случае с зенитом, на словах лев толстой, на деле сам понимаешь...
+143
-26
+117
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rosenbaum
Вот только почему-то у быка xG почти втрое больше. Так кто на кого прыгнул?))
+93
-13
+80
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
какой лев
скорее сами знаете кто
+57
-16
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЖУЛИК
Лицо без определённого места жительства прыгнуло на быка
+44
-4
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Серебряков
Ответ denisques
Я бы сказал не Лев, а упитанный такой, откормленный кабан
Это спартак 😂
+40
-8
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Celsius
Ветка посвящена матчу Зенит-Краснодар, но половина комментариев - от болельщиков Спартака, хотя в новости нет тега Спартака. И потом эти болельщики рассказывают, что у них нет "комплекса Зенита". Ага, нет , особенно у вашей Заремы, которая без упоминания Зенита ни по одному поводу высказаться не может.
Как ты это определил?) Я за Локо, например. Матч был довольно равным, Миллер сморозил откровенную чушь, что Краснодар отскочил.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Миллер с Ротенбергом решил соревноваться, кто более напыщенную фразу сможет выдать после матча?)
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denisques
Я бы сказал не Лев, а упитанный такой, откормленный кабан
+26
-12
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Кузнецов
Ответ sd4fmwrvz8
Лев 😂😂😂
Лев Зенита всем львам лев в Лиге чемпионов.) Помним-помним.
+28
-14
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Avax
Львы - символ Санкт-Петербурга.
давно львы стали жить на северо-западных болотах?
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
«Лев прыгнул, Бык отскочил, Чинуша вякнул".
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
captain Rogers
Ответ freeman123
Комментарий скрыт
ага, а удары Клаудиньо по воробьям это +100 к xG, потому что по птицам сложнее попасть, чем по воротам
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шайкин
Ответ eyeballerswow
мкадышам не понять откуда лев
Наш город - ваша столица
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antip2000@pisem.net
«Лев прыгнул, Бык отскочил», – приводит слова председателя правления «Газпрома» телеграм-канал «Зенита». Смешно, особенно понимая, что Зенит по ходу игры отыгрывался и на данный момент Краснодар идет в таблице первым.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Avax
Ответ </c/>
тоже понять не могу, раньше на эмблеме был корабль тут всё понятно, но откуда взялся лев большой вопрос, впрочем в случае с зенитом, на словах лев толстой, на деле сам понимаешь...
Львы - символ Санкт-Петербурга.
+18
-11
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Культиков
Ответ </c/>
тоже понять не могу, раньше на эмблеме был корабль тут всё понятно, но откуда взялся лев большой вопрос, впрочем в случае с зенитом, на словах лев толстой, на деле сам понимаешь...
Лев - один из символов Петербурга. Думаю, в этом логика )
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adeen
Ответ ASH11
Справедливости ради, в природе у льва один на один против здорового быка шансов было бы немного.
Да ладно? Фигню не неси))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ASH11
Справедливости ради, в природе у льва один на один против здорового быка шансов было бы немного.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матрос Кот
Не видел ни быков ни львов. Видел 14 мулатов и одного негра.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
el ruso guapo
Мюллер: лев пернул, бык ушёл.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alireal
Зенит в пердив
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Avax
Львы - символ Санкт-Петербурга.
А причём тут Зенит?
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леха Lepik
Больше похоже на гиену
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
А можно не показывать в трансляциях Алексея Борисовича? Пожалуйста!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий