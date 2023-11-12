Алексей Миллер про 1:1 «Зенита» и «Краснодара»: «Лев прыгнул, Бык отскочил»
Алексей Миллер прокомментировал ничью в матче «Зенита» и «Краснодара» (1:1).
Команды поделили очки в матче 15-го тура Мир РПЛ.
«Лев прыгнул, Бык отскочил», – приводит слова председателя правления «Газпрома» телеграм-канал «Зенита».
«Краснодар», на эмблеме которого изображен бык, завершил первую половину чемпионата России на первом месте в таблице с 32 очками в 15 играх.
Клуб из Санкт-Петербурга занимает 2-е место с 30 очками.
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