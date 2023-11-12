Иоланда Чен сравнила число ультра-си у российских фигуристок с «каменным веком».

Сейчас в Казани проходит четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию.

«Неприятно констатировать, но мы окунулись в каменный век по сравнению с предыдущими годами. Сейчас, кроме Аделии [ ], ничего нет. Мы вернулись на сто лет назад.

Вижу, что, кроме маленькой Аделии, ни одна из девушек не пробует прыгать три с половиной, четверные.

Ничего страшного, падайте! Это нужно делать на соревнованиях. Если что-то получается на тренировках, никого не волнует – зритель этого не видел. Лиза [ ] в свои 25 прогрессировала.

Мне сейчас неинтересно смотреть девочек. А этап без Аделии – ничего будоражащего. Надеюсь, Камила ( ) не пойдет по этому пути и попробует интриговать.

Сейчас значительно интереснее смотреть мальчиков! Они идут на риск и берут быка за рога», – сказала серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен.