«Мы окунулись в каменный век. Кроме Петросян, ни одна девушка не пробует прыгать четверные». Иоланда Чен о фигуристках
Иоланда Чен сравнила число ультра-си у российских фигуристок с «каменным веком».
Сейчас в Казани проходит четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию.
«Неприятно констатировать, но мы окунулись в каменный век по сравнению с предыдущими годами. Сейчас, кроме Аделии [Петросян], ничего нет. Мы вернулись на сто лет назад.
Вижу, что, кроме маленькой Аделии, ни одна из девушек не пробует прыгать три с половиной, четверные.
Ничего страшного, падайте! Это нужно делать на соревнованиях. Если что-то получается на тренировках, никого не волнует – зритель этого не видел. Лиза [Туктамышева] в свои 25 прогрессировала.
Мне сейчас неинтересно смотреть девочек. А этап без Аделии – ничего будоражащего. Надеюсь, Камила (Валиева) не пойдет по этому пути и попробует интриговать.
Сейчас значительно интереснее смотреть мальчиков! Они идут на риск и берут быка за рога», – сказала серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен.
2023, "эксперты": "Мы окунулись в каменный век."
Вы там определитесь уже, а?
Ей бы тоже в свое время не в песок, а на асфальт прыгать. А то какой-то каменный век до сих пор в этом тройном прыжке царит, никакого прогресса и развития.
Предлагаю подождать завершения всех этапов, а потом уже определиться - окунулись в каменный век, потеряли квады или все-таки нет!