«Мы окунулись в каменный век. Кроме Петросян, ни одна девушка не пробует прыгать четверные». Иоланда Чен о фигуристках

Теги сборная России Иоланда Чен Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Камила Валиева Аделия Петросян Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Иоланда Чен сравнила число ультра-си у российских фигуристок с «каменным веком».

Сейчас в Казани проходит четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию.

«Неприятно констатировать, но мы окунулись в каменный век по сравнению с предыдущими годами. Сейчас, кроме Аделии [Петросян], ничего нет. Мы вернулись на сто лет назад.

Вижу, что, кроме маленькой Аделии, ни одна из девушек не пробует прыгать три с половиной, четверные.

Ничего страшного, падайте! Это нужно делать на соревнованиях. Если что-то получается на тренировках, никого не волнует – зритель этого не видел. Лиза [Туктамышева] в свои 25 прогрессировала.

Мне сейчас неинтересно смотреть девочек. А этап без Аделии – ничего будоражащего. Надеюсь, Камила (Валиева) не пойдет по этому пути и попробует интриговать.

Сейчас значительно интереснее смотреть мальчиков! Они идут на риск и берут быка за рога», – сказала серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен.

Материалы по теме

58 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Большаков
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, "эксперты": "Не убивайте здоровье детей, не заставляйте прыгать ультрапрыжки!"
2023, "эксперты": "Мы окунулись в каменный век."
Вы там определитесь уже, а?
+88
-2
+86
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg152762
То всем хотелось зрелого женского. Сейчас начинают вопить, что в эпоху мамонтов скатываемся. Так чего надо в итоге-то?
+37
-1
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
За что она так про чемпионаты мира и Европы?
+37
-6
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
Ответ lightrip
подскажите несведующему: какие прыжки прыгали в каменном веке?
Если от мамонта драпали, то и через 10-метровый ров перепрыгивали.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
REA-13
"Ничего страшного, падайте!" - сказала добрая тетя Иоланда. Падайте и ломайтесь, подумаешь, делов-то.
Ей бы тоже в свое время не в песок, а на асфальт прыгать. А то какой-то каменный век до сих пор в этом тройном прыжке царит, никакого прогресса и развития.
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lightrip
подскажите несведующему: какие прыжки прыгали в каменном веке?
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Здравый@смысл@
Иоланда, окунитесь в этапы гран-при ISU)
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kost68
хоспадя, как же ж жить-то тепярича?! )))
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
REA-13
Ответ elmih
А потом ЭТ обвинять, что поломала.
Естественно. Это уж у наших "спортивных журналистов" самый главный "вид спорта" - кто больше и быстрее на Тутберидзе набросит. Конкуренция - бешеная, с ФК не сравнить.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жизненная
Если наше одиночное женское - это каменный век, стесняюсь спросить Чен, мировая женская одиночка тогда в каком веке находится?
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nad-in
Иоланда Чен не разбирается в ФК,, зачем спрашивать её мнение, для этого есть лёгкая атлетика.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elmih
Ответ REA-13
"Ничего страшного, падайте!" - сказала добрая тетя Иоланда. Падайте и ломайтесь, подумаешь, делов-то. Ей бы тоже в свое время не в песок, а на асфальт прыгать. А то какой-то каменный век до сих пор в этом тройном прыжке царит, никакого прогресса и развития.
А потом ЭТ обвинять, что поломала.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MyCA
Чен лучше бы за ЛА беспокоилась там 14 метров за радость сама же за 15 в каменном веке прыгала
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lepestok
а она не охрененела случаем???? Вы же все сами кричали, что вам зреложенское подавай)) держите, пожалуйста, зато долгие карьеры будут)))
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eva2426
Ох, откуда же вещает Иоланда? Почему то ее высказывания больше напоминают набросы
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дарина Морозова
"Когда вы говорите, (...) впечатление такое, что вы бредите."...
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elena Grishanova
И потом, они же все мечтали о зреложенском)))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Давеча в пятницу одна маленькая девочка чуть сотню не пробила по технике. Поеятно, это юниорка, но это разве застой? Да и сегодня девы нам обещали, как минимум сальхов и тулуп. Тоже маловато будет? Вчера посмотрела этам мирового ГП - вот где каменный век. И вообще, кто допустил всяких чен и вайцеховских до фигурного катания?
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
buturlinomo
" Ничего страшного, падайте! Это нужно делать на соревнованиях." Прям зла не хватает, что за потребительское отношения к спортсменкам. Они разберут, наверное, с тренерами сами.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
versa
Ответ Георгий Большаков
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, "эксперты": "Не убивайте здоровье детей, не заставляйте прыгать ультрапрыжки!" 2023, "эксперты": "Мы окунулись в каменный век." Вы там определитесь уже, а?
Иоланда Чен не эксперт, в длину на песок прыгала.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elena Grishanova
Ещё не было ПП, а она уже решила, что квадов не будет?)) Что то напоминает "шеф, все пропало", каменный век (внезапно))).
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Семёновна
С чего Чен сделала такой скоропалительный вывод? На данный момент еще не показаны ПП четырех первых в КП спортсменок. Ещё не выступали на ГП Акатьева, Жилина и Зинина. В какую такую даль торопится гр. Чен?
Предлагаю подождать завершения всех этапов, а потом уже определиться - окунулись в каменный век, потеряли квады или все-таки нет!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
russalka
Ничего себе! Я думала, она за зреложенское. Дорогая, никто не обязан вас радовать четверными, в которых нет смысла. Фигуристки будут рисковать и ломаться только ради высших целей, а не ради кубка Идели.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Svetmel
А в мировом женском ФК с каскадами 3+2 какой век, стесняюсь спросить?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Здравый@смысл@
Иоланда, окунитесь в этапы гран-при ISU)
Ну там кстати даже первый квад намедни девушка приземлила.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий