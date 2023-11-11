Гран-при России. «Идель». Семененко, Дикиджи, Игнатов, Лутфуллин, Зонов представят произвольные программы
12 ноября на Гран-при России в Казани фигуристы покажут произвольные программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
4-й этап
«Идель»
Казань
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Максим Петров
2. Владимир Ощепков
3. Григорий Федоров
4. Даниил Самсонов
5. Кирилл Сарновский
Вторая разминка
6. Андрей Мухортов
7. Федор Зонов
10. Владислав Дикиджи
11. Евгений Семененко
Положение после короткой программы
1. Евгений Семененко – 98,54
2. Владислав Дикиджи – 97,35
3. Макар Игнатов – 92,46
4. Глеб Лутфуллин – 86,44
5. Федор Зонов – 85,85
6. Андрей Мухортов – 75,22
7. Кирилл Сарновский - 74,05
8. Даниил Самсонов – 73,84
9. Григорий Федоров – 71,87
10. Владимир Ощепков – 71,66
11. Максим Петров – 61,08
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
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