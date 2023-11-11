Гран-при России. «Идель». Семененко, Дикиджи, Игнатов, Лутфуллин, Зонов представят произвольные программы

Теги сборная России результаты мужское катание Макар Игнатов Евгений Семененко Даниил Самсонов Глеб Лутфуллин Владислав Дикиджи Кирилл Сарновский Андрей Мухортов Максим Петров Федор Зонов Григорий Федоров Серия Гран-при России Идель Владимир Ощепков Фигурное катание

12 ноября на Гран-при России в Казани фигуристы покажут произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Максим Петров

2. Владимир Ощепков

3. Григорий Федоров

4. Даниил Самсонов

5. Кирилл Сарновский

Вторая разминка

6. Андрей Мухортов

7. Федор Зонов

8. Глеб Лутфуллин

9. Макар Игнатов

10. Владислав Дикиджи

11. Евгений Семененко

Положение после короткой программы

1. Евгений Семененко – 98,54

2. Владислав Дикиджи – 97,35

3. Макар Игнатов – 92,46

4. Глеб Лутфуллин – 86,44

5. Федор Зонов – 85,85

6. Андрей Мухортов – 75,22

7. Кирилл Сарновский - 74,05

8. Даниил Самсонов – 73,84

9. Григорий Федоров – 71,87

10. Владимир Ощепков – 71,66

11. Максим Петров – 61,08

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов

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5 комментариев

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Юлия Ягунова
Мне понравился Федя, такой славный мальчишка. Удачи ему и всем ребятам!
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Док Аксель
В прокате КП парни порадовали. Были хорошие выступления и обилие прыжков ультра-си. Удачного и успешного всем проката ПП и пусть победит лучший и сильнейший. Судьи корзинки с грибами пусть отложат себе на ужин...
+2
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Оз
Удачных завтра прокатов Владу и Феде!
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Juulia
Удачи Глебу, Федору и Владу ,очень интересно будет посмотреть мальчиков и ждём камбэк Федорова,надеюсь завтра он справится
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ДИАНА
Данечке откопаться и прокатать программу чисто!
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