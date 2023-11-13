Тайриз Макси набрал рекордные в карьере 50 очков в матче с «Инданой». Он посвятил победу Келли Убре

Теги Индиана Филадельфия НБА Баскетбол - видео Келли Убре Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси набрал рекордные в карьере 50 очков в победном матче против «Индианы» (137:126) в воскресенье.

Для «Сиксерс» это восьмая победа подряд (8-1).

Макси реализовал 20 из 32 с игры, он также набрал 7 подборов, 5 передач и 3 блок-шота. Его предыдущий рекорд составлял 44 очка в матче против «Торонто» 28 октября 2022 года.

Тайриз посвятил рекордное выступление форварду «Сиксерс» Келли Убре, которого в субботу вечером сбила машина.

«Это не обо мне. Это все Келли Обре. Мы молимся за него.

Люблю этого чувака. Мы совсем недавно пересеклись, но я люблю его. Надеюсь, он скоро поправится», – заявил Макси.

Ох, Келли Убре сбила машина, есть серьезные травмы. А ведь он так классно вписался в «Филадельфию»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vishenka90
Игра Макси идет по круто возрастающему графику..
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Здоровье Энтони Дэвиса
С таким Макси никакой Харден не нужен
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OKC®
Молодец. Воспользовался своим шансом и показывает шикарную игру.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BlackJesus
Если Макси в конце сезона получит награду самому прогрессирующему игроку, то вручать ее должен Харден
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий