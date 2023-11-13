Разыгрывающий «Филадельфии» набрал рекордные в карьере 50 очков в победном матче против «Индианы» (137:126) в воскресенье.

Для «Сиксерс» это восьмая победа подряд (8-1).

Макси реализовал 20 из 32 с игры, он также набрал 7 подборов, 5 передач и 3 блок-шота. Его предыдущий рекорд составлял 44 очка в матче против «Торонто» 28 октября 2022 года.

Тайриз посвятил рекордное выступление форварду «Сиксерс» , которого в субботу вечером сбила машина.

«Это не обо мне. Это все Келли Обре. Мы молимся за него.

Люблю этого чувака. Мы совсем недавно пересеклись, но я люблю его. Надеюсь, он скоро поправится», – заявил Макси.

Ох, Келли Убре сбила машина, есть серьезные травмы. А ведь он так классно вписался в «Филадельфию»