«Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце». Абаскаль на вопрос о выборе форварда на «Ростов»

Гильермо Абаскаль ответил, почему Александр Соболев остался в запасе.

Форвард не сыграет с первых минут матча Мир с «Ростовом».

– Почему Промес, а не ? Потому что идет дождь, а не светит солнце. Почему Игнатов, а не Соболев? Почему Хесус, а не Соболев?

– На острие атаки будет играть не Промес?

– У нас два центральных нападающих. Это третий матч, в котором и Игнатов играют вместе. Нужна стабильность.

– Сегодня справа появляется Зобнин, почему не ?

– Потому что Зобнин имеет положительный опыт в прошлом, мы играли тремя центральными защитниками, сейчас с четырьмя. Мы говорили об этом в прошлом году с ним. Роман абсолютно готов, показал это на тренировках, он настоящий профессионал. С нашей стороны есть полное доверие, – заявил тренер « ».

Также испанский специалист поделился ожиданиями от игры.

«Будет открытый матч, интересный, интенсивный. Это слово хорошо описывает предстоящую игру.

Мы должны доминировать, потому что это соперник, который совершает большой объем работы, мы должны бегать больше и лучше, делать так, чтобы ходил мяч, чтобы соперник бегал за ним. Тогда у них будет минимальное количество моментов.

«Ростов» – команда, которая может несколькими комбинациями доходить до штрафной, но и играть в комбинационный футбол», – отметил Абаскаль.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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