«Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце». Абаскаль на вопрос о выборе форварда на «Ростов»

Теги Спартак премьер-лига Россия тактика Роман Зобнин Квинси Промес Матч ТВ Александр Соболев Михаил Игнатов Даниил Денисов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль ответил, почему Александр Соболев остался в запасе.

Форвард не сыграет с первых минут матча Мир РПЛ с «Ростовом».

– Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце. Почему Игнатов, а не Соболев? Почему Хесус, а не Соболев?

– На острие атаки будет играть не Промес?

– У нас два центральных нападающих. Это третий матч, в котором Квинси и Игнатов играют вместе. Нужна стабильность.

– Сегодня справа появляется Зобнин, почему не Денисов?

– Потому что Зобнин имеет положительный опыт в прошлом, мы играли тремя центральными защитниками, сейчас с четырьмя. Мы говорили об этом в прошлом году с ним. Роман абсолютно готов, показал это на тренировках, он настоящий профессионал. С нашей стороны есть полное доверие, – заявил тренер «Спартака».

Также испанский специалист поделился ожиданиями от игры.

«Будет открытый матч, интересный, интенсивный. Это слово хорошо описывает предстоящую игру.

Мы должны доминировать, потому что это соперник, который совершает большой объем работы, мы должны бегать больше и лучше, делать так, чтобы ходил мяч, чтобы соперник бегал за ним. Тогда у них будет минимальное количество моментов.

«Ростов» – команда, которая может несколькими комбинациями доходить до штрафной, но и играть в комбинационный футбол», – отметил Абаскаль.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:30 по московскому времени. 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Самсонов
Рианчо переодевайся мы тебя узнали.
+42
-2
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mc-manaman
так в дождь Соболев хорошо себя показывает, играет😏
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Сабельников
У испанских тренеров Спартака, определенно есть фиксация на солнце и дожде
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr.Gebbelsss
он с Рианчо что ли косультировался накануне?)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Какой вопрос такой и ответ 🔥
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Как его самого по гороскопу назначили так он и состав выставляет,по погоде.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zinulka
Передал привет Рианчо
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Каменный
Соболев турниры по фортнайту играет и другой дряни, вместо игры в ногомяч
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Martin Naceri
Думаю уже понятно почему Промес а не Соболев
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Б81
Ответ mc-manaman
так в дождь Соболев хорошо себя показывает, играет😏
Стихия-вода))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Дельфины не любят дождь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugene88
Под новостью ниже писал, что у него фляга свистанула от нервов. Смеяться над ним уже аморально. Вызывает просто жалость:(
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wayne Gretzky 99
Вопросы странные, надо сказать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bill Zapulil
Промеса, типо не видно будет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Если Спартак проиграет, рыжий домой поедет, а Валера останется на месте рыжего...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
waleri
Тем временем Шамар Николсон забил единственный (победный) гол в матче Лиги 1 за Клермон.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ColonelKurtz
Рыжий походу курсы Карпина по этике посещает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wlad wasew
Мистер Стабильность. С интересом жду, сумели ли оправиться от тяжелейшего выезда, чемпионы по игре.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
Рианчо одобряет))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Герасименко
Гений
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий