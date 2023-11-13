Джокович восьмой раз завершит сезон первой ракеткой мира. Это рекорд

обыграл в первом круге группового этапа итогового турнира – 7:6(4), 6:7(1), 6:3.

За счет этой победы 36-летний серб гарантировал себе первую строчку рейтинга по итогам сезона.

Он восьмой раз завершит год в качестве №1. Джокович обновит собственный рекорд по этому показателю.

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