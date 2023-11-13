Джокович восьмой раз завершит сезон первой ракеткой мира. Это рекорд

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Новак Джокович обыграл Хольгера Руне в первом круге группового этапа итогового турнира ATP – 7:6(4), 6:7(1), 6:3.

За счет этой победы 36-летний серб гарантировал себе первую строчку рейтинга по итогам сезона.

Он восьмой раз завершит год в качестве №1. Джокович обновит собственный рекорд по этому показателю.

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33 комментария

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Iva_Nova
Новак сказал - Новак сделал! :)
С рекордным намбеванством нас, джокофаны! :)
+21
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Зорькин
Плюс 406 недель на первой строчке минимум.
Плюс 3-2 против Руне.

Было тяжко. Играл плоховатенько.
+19
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+19
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Вальдано
По большому счёту ему осталось сделать три вещи : взять рекордный Итоговый, выиграть 25-й шлем и попробовать зацепить ещё один Уимблдон..
+12
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Вегетарианец_
Ответ Вальдано
По большому счёту ему осталось сделать три вещи : взять рекордный Итоговый, выиграть 25-й шлем и попробовать зацепить ещё один Уимблдон..
Золото Олимпиады бы еще взять.)
+10
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Nike Borzov
Ответ Вальдано
По большому счёту ему осталось сделать три вещи : взять рекордный Итоговый, выиграть 25-й шлем и попробовать зацепить ещё один Уимблдон..
Ну тогда уж и Монте Карло до кучи для тройного карьерного мастерса
+9
0
+9
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RG26
Величайший из великих
+10
-2
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JuVero
Ответ Зорькин
Плюс 406 недель на первой строчке минимум. Плюс 3-2 против Руне. Было тяжко. Играл плоховатенько.
Больше 406. Как минимум до конца января он будет на первой строчке
+8
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Паскаль Шимбонда
Ну, Батя.
Тут ничего и не скажешь, красавчик)
+7
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Игорь Удалов
Браво Новак!
+6
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JuVero
Ответ Вальдано
По большому счёту ему осталось сделать три вещи : взять рекордный Итоговый, выиграть 25-й шлем и попробовать зацепить ещё один Уимблдон..
и выиграть Олимпиаду)
+5
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Зорькин
Ответ JuVero
Больше 406. Как минимум до конца января он будет на первой строчке
Новаку защищать Аделаиду, которую он не будет играть видимо.
Плюс ещё непонятно как Карась и Новак сыграют на Итоговом дальше.
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JuVero
Ответ Вальдано
По большому счёту ему осталось сделать три вещи : взять рекордный Итоговый, выиграть 25-й шлем и попробовать зацепить ещё один Уимблдон..
в идеале 25 шлем и рекорд М и Ж тенниса.
Монте-Карло и 3 золотой Мастерс.
РГ и 4 карьерный.
Олимпиаду.
Все, это будет недосягаемо.
И потом можно пару шлемов добавить))
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Сергей Гуцол
Ещё один рекорд в копилку, император не подкачал)
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bars1998
Ответ Зорькин
Плюс 406 недель на первой строчке минимум. Плюс 3-2 против Руне. Было тяжко. Играл плоховатенько.
До конца АО будет первым точно, А там как Сам АО сложиться уже
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Bayern2004
Джокович восьмой раз завершит сезон первой ракеткой мира,и из них сломал две в матче с Руне...
Ну не Величайший ли?!
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bars1998
Ответ Зорькин
Новаку защищать Аделаиду, которую он не будет играть видимо. Плюс ещё непонятно как Карась и Новак сыграют на Итоговом дальше.
Ну Карасю что бы обогнать Серба перед АО, надо все матчи выйграть на итоговом, перед АО 250 ку взять и что бы сам Серб не участвовал на 250 ке и что бы серб здесь на итоговым максимум всего два матча взял ) В итоге больше вероятность что Серб до конца АО будет первым
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Верховенский1990
Величайший!
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Генадий Адамов
Ответ Iva_Nova
Новак сказал - Новак сделал! :) С рекордным намбеванством нас, джокофаны! :)
Вот это характер, нет слов, как он это делает, на то он и Великий Император
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Kironbet
Ответ doty
Я помню как в сентябре месяце мне здесь писали, что 1я строчка для Джоковича не главная и что Алькарас будет номер 1... Ну как там дела у всех кто так писал мне здесь???
ну так зачем слушать этих горе-прогнозистов? ;)
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JuVero
Ответ Зорькин
Новаку защищать Аделаиду, которую он не будет играть видимо. Плюс ещё непонятно как Карась и Новак сыграют на Итоговом дальше.
250 очков, если не ошибаюсь. Думаю, они особой роли не сыграют)
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doty
Я помню как в сентябре месяце мне здесь писали, что 1я строчка для Джоковича не главная и что Алькарас будет номер 1...
Ну как там дела у всех кто так писал мне здесь???
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eple
Ну тут предсказуемо и заслужено.
Алькарас травмировался в финале РГ, успел взять Уимблдон, а на харде он вообще ни о чем. Если бы не травма в Париже, возможно смог бы набить очков на своих покрытиях, но сложилось всё не в его пользу.
Джокович же сейчас какой-то другой теннис показывает, в последнее время много побед именно на классе в упорной борьбе, интересно смотреть.
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Генадий Адамов
Ответ JuVero
Должно было быть 9, если бы палки в колеса не вставляли. Надо делать 10 и красиво уходить в закат чере два года.
Все новоиспечённые звёздочки ждут и жаждут его ухода, ведь пока он на вершине и в игре, они все знают, что такие как он по жизни только Побеждают, он опять по итогу года-номер Один, он на Олимпе, он Господин!!!!
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JuVero
Должно было быть 9, если бы палки в колеса не вставляли.
Надо делать 10 и красиво уходить в закат чере два года.
+4
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Радость Ди Мария
Где хейтрера? Смирились под шконкой? То-то. Император идёт по дороге на звёзды и лобызает космических дев.
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