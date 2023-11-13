Джокович восьмой раз завершит сезон первой ракеткой мира. Это рекорд
Новак Джокович обыграл Хольгера Руне в первом круге группового этапа итогового турнира ATP – 7:6(4), 6:7(1), 6:3.
За счет этой победы 36-летний серб гарантировал себе первую строчку рейтинга по итогам сезона.
Он восьмой раз завершит год в качестве №1. Джокович обновит собственный рекорд по этому показателю.
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С рекордным намбеванством нас, джокофаны! :)
Плюс 3-2 против Руне.
Было тяжко. Играл плоховатенько.
Тут ничего и не скажешь, красавчик)
Плюс ещё непонятно как Карась и Новак сыграют на Итоговом дальше.
Монте-Карло и 3 золотой Мастерс.
РГ и 4 карьерный.
Олимпиаду.
Все, это будет недосягаемо.
И потом можно пару шлемов добавить))
Ну не Величайший ли?!
Ну как там дела у всех кто так писал мне здесь???
Алькарас травмировался в финале РГ, успел взять Уимблдон, а на харде он вообще ни о чем. Если бы не травма в Париже, возможно смог бы набить очков на своих покрытиях, но сложилось всё не в его пользу.
Джокович же сейчас какой-то другой теннис показывает, в последнее время много побед именно на классе в упорной борьбе, интересно смотреть.
Надо делать 10 и красиво уходить в закат чере два года.