Томас Бах: «Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным. Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу»
Глава МОК Томас Бах заявил, что международный спорт не может быть аполитичным.
В частности, президент Международного олимпийского комитета (МОК) высказался об отношении к геополитическим конфликтам в мире.
«Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным.
Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу международного спорта», – приводит слова Томаса Баха Inside the Games.
В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?
Евреи устраивают геноцид на ближнем востоке: спорт вне политики
😂☝🏻
Понятие "спорт вне политики" и означает, что спорт должен быть нейтральным во всех политических событиях.
Не знает уже что и сказать...