Томас Бах: «Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным. Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу»

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Глава МОК Томас Бах заявил, что международный спорт не может быть аполитичным.

В частности, президент Международного олимпийского комитета (МОК) высказался об отношении к геополитическим конфликтам в мире.

«Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным.

Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу международного спорта», – приводит слова Томаса Баха Inside the Games.

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?

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31 комментарий

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Франк Небо
Гран при по усидчивости на 3 стульях
+34
-1
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QWertY
Россия борется с нацистами: бан России и российских спортсменов
Евреи устраивают геноцид на ближнем востоке: спорт вне политики

😂☝🏻
+39
-9
+30
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Crenk
Поэтому берет роль арбитра выборочно
+18
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jerry40
Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу международного спорта. Поэтому мы выбрали один конфликт, а другой не замечаем принципиально.
+17
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Alexander Prokofyev
Ответ Франк Небо
Гран при по усидчивости на 3 стульях
Там Эрдоган вне конкуренции
+13
0
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Bombanero
"Поэтому мы выступим в роли арбитра только в одном конфликте. Остальные нам не интересны"
+12
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TiNO
Лицемер.
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Жизненная
Ответ jerry40
Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу международного спорта. Поэтому мы выбрали один конфликт, а другой не замечаем принципиально.
Другие не замечаем принципиально...
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Alexander Prokofyev
Бах походу опять бахнул шнапса
+6
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bukvoed33
Вот это баБАХнул)
+4
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Этот Бах занимается словоблудием.
Понятие "спорт вне политики" и означает, что спорт должен быть нейтральным во всех политических событиях.
+4
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Александр Шульгин
Совершенный неадыкват. Просто клоун
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Дмитрий9779
Плохая попытка.
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rusichi
Этот бесхребетник ещё о чем-то рассуждает?))
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muslim1978
🤡
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Wintersun
У него крыша ещё не потекла?
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Сергей Лепехин
"Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, что б посмотреть не оглянулся ли я"
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opty
Выскзывания Баха последних месяцев, это какой то бессмысленный поток сознания, с совершенно противополжными по смыслу утверждениями.

Не знает уже что и сказать...
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Viks
Скользкий субъект.
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HK Traktor
Ответ Crenk
Поэтому берет роль арбитра выборочно
Бах поэтому просто берет что надо, у кого надо и куда надо.
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Виктор Войнов
когда дают команду, тогда и арбитр и всё что хочешь
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deadjoker
Ответ Alexander Prokofyev
Там Эрдоган вне конкуренции
Этот мне кажется и на большем ко-ве сможет :))
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Rabbia
Ответ QWertY
Россия борется с нацистами: бан России и российских спортсменов Евреи устраивают геноцид на ближнем востоке: спорт вне политики 😂☝🏻
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Руслан Поклонов
Ответ Rabbia
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Они с нами на одном сайте
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QWertY
Ответ Rabbia
Комментарий удален модератором
Я хз кто в твоей комнате
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