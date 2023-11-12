Томас Бах: «Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным. Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу»

Глава МОК Томас Бах заявил, что международный спорт не может быть аполитичным.

В частности, президент Международного олимпийского комитета (МОК) высказался об отношении к геополитическим конфликтам в мире.

«Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным.

Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу международного спорта», – приводит слова Томаса Баха Inside the Games.

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?