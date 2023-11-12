Член совета FA написал, что «Гитлер гордился бы Нетаньяху». Он удалил твит и извинился, ассоциация может провести расследование

Член совета FA вспомнил Адольфа Гитлера, говоря о Биньямине Нетаньяху.

Васим Хак, являющий членом совета Футбольной ассоциации Англии, высказался о конфликте Израиля и Палестины в твиттере.

«Нетаньяху пожертвовал собственным народом, чтобы сохранить власть, в то время как палестинцы пытаются сохранить здравомыслие. Адольф Гитлер гордился бы Биньямином Нетаньяху», – написал Хак о премьер-министре Израиля.

Вскоре член руководства FA «удалил твит и извинился за оскорбление», сообщили в ассоциации.

При этом Хака могут ждать и другие последствия из-за ситуации, так как председатель Управления футбольного регулирования FA попросил провести расследование произошедшего.

«Удалить твит и принести извинения – это минимум. Это необходимо, но явно не может быть достаточно. Я попросил [главу FA] Дебби Хьюитт провести официальное и срочное расследование. К этому следует относиться со всей серьезностью», – заявил Дэвид Вольфсон.

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