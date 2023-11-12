Член совета FA написал, что «Гитлер гордился бы Нетаньяху». Он удалил твит и извинился, ассоциация может провести расследование
Член совета FA вспомнил Адольфа Гитлера, говоря о Биньямине Нетаньяху.
Васим Хак, являющий членом совета Футбольной ассоциации Англии, высказался о конфликте Израиля и Палестины в твиттере.
«Нетаньяху пожертвовал собственным народом, чтобы сохранить власть, в то время как палестинцы пытаются сохранить здравомыслие. Адольф Гитлер гордился бы Биньямином Нетаньяху», – написал Хак о премьер-министре Израиля.
Вскоре член руководства FA «удалил твит и извинился за оскорбление», сообщили в ассоциации.
При этом Хака могут ждать и другие последствия из-за ситуации, так как председатель Управления футбольного регулирования FA попросил провести расследование произошедшего.
«Удалить твит и принести извинения – это минимум. Это необходимо, но явно не может быть достаточно. Я попросил [главу FA] Дебби Хьюитт провести официальное и срочное расследование. К этому следует относиться со всей серьезностью», – заявил Дэвид Вольфсон.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
И ответ не боевикам-убийцам, а мирному населению, детям и женщинам в основном. И Израиль в этих 10к+ убитых бомбами еще и кучу иностранцев из дип миссий и представителей гум организаций уничтожил (так и заложников тож убил)
Террористы и Х, и правительство Израиля. А у вас причин но-следственные связи страдают. Чел из вашего подъезда натворит делов, а рожу бить придут вас и семье - так же рассуждать будете, слишком прямолинейного, не различая виноватых и невинных?
зачем вы мне пишите про "0 осуждения" я не знаю. зачем защищаете уродов тоже не понимаю. мизинчик предпочту оставить целым.