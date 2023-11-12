Член совета FA написал, что «Гитлер гордился бы Нетаньяху». Он удалил твит и извинился, ассоциация может провести расследование

Теги премьер-лига Англия сборная Израиля по футболу Футбольная ассоциация Англии Политика соцсети контент Футбол

Член совета FA вспомнил Адольфа Гитлера, говоря о Биньямине Нетаньяху.

Васим Хак, являющий членом совета Футбольной ассоциации Англии, высказался о конфликте Израиля и Палестины в твиттере.

«Нетаньяху пожертвовал собственным народом, чтобы сохранить власть, в то время как палестинцы пытаются сохранить здравомыслие. Адольф Гитлер гордился бы Биньямином Нетаньяху», – написал Хак о премьер-министре Израиля.

Вскоре член руководства FA «удалил твит и извинился за оскорбление», сообщили в ассоциации.

При этом Хака могут ждать и другие последствия из-за ситуации, так как председатель Управления футбольного регулирования FA попросил провести расследование произошедшего.

«Удалить твит и принести извинения – это минимум. Это необходимо, но явно не может быть достаточно. Я попросил [главу FA] Дебби Хьюитт провести официальное и срочное расследование. К этому следует относиться со всей серьезностью», – заявил Дэвид Вольфсон.

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23 комментария

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Streetbor
даже если он признается что гей, все равно не поможет 🤣
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Фран
Удивительно, как похожи политики во всех странах мира. Невероятные лицемеры, причём те, кто его будут "судить" точно такие же.
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ZarvuR2020
Зачем удалил? Нетаньяху сам говорил, что Гитлер норм чел, просто его арабы подговорили
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udiekemen
Ответ Streetbor
даже если он признается что гей, все равно не поможет 🤣
Кстати это единственный вариант, ахах
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T622222
Здесь ничего не будет, а за поцелуй мужика уничтожили
+11
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encaro_one
Уволят, за отсутствие мозгов, в первую очередь.
+6
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Momos
Биби за свой пост держится, чтобы не отъехать в тюрьму за коррупцию. И пока его от посадки удерживает только иммунитет должности. Потому многие его решения в последние годы идут во вред собственной стране. Лишь бы сохранить власть.
+2
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tolstiy
а в чем он не прав?
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Фарид Харисов
Ответ T622222
Здесь ничего не будет, а за поцелуй мужика уничтожили
Рубиалеса жалко. А ещё надеюсь, что этому челу ничего не будет, потому что это база.
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Evgeny Trifonov
сионизм=фашизм
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ArnoNeputevy
Не только Гитлер. Пол Пот тоже.
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achrustalev
И в чем он не прав?
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King_X
Ответ Scorpio
да да, за 6 часов вырезать полторы тысячи человек и ноль осуждения, а вот получить в зубы за это, да еще и воюя в гражданской одежде, прячась за мирными это повод обвинить карающую сторону во всех грехах. Найс логика, надеюсь ударишься мизинчиком об тумбочку фаридик
0 осуждения только в головах таких спекулирующих неадекватов, как вы

И ответ не боевикам-убийцам, а мирному населению, детям и женщинам в основном. И Израиль в этих 10к+ убитых бомбами еще и кучу иностранцев из дип миссий и представителей гум организаций уничтожил (так и заложников тож убил)

Террористы и Х, и правительство Израиля. А у вас причин но-следственные связи страдают. Чел из вашего подъезда натворит делов, а рожу бить придут вас и семье - так же рассуждать будете, слишком прямолинейного, не различая виноватых и невинных?
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Фарид Харисов
Ответ Scorpio
да да, за 6 часов вырезать полторы тысячи человек и ноль осуждения, а вот получить в зубы за это, да еще и воюя в гражданской одежде, прячась за мирными это повод обвинить карающую сторону во всех грехах. Найс логика, надеюсь ударишься мизинчиком об тумбочку фаридик
Я в своей позиции последователен, считаю мусором и Нетаньяху, и ЦАХАЛ, и Хамас, и лидеров ХАМАСА.

зачем вы мне пишите про "0 осуждения" я не знаю. зачем защищаете уродов тоже не понимаю. мизинчик предпочту оставить целым.
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Scorpio
Ответ King_X
0 осуждения только в головах таких спекулирующих неадекватов, как вы И ответ не боевикам-убийцам, а мирному населению, детям и женщинам в основном. И Израиль в этих 10к+ убитых бомбами еще и кучу иностранцев из дип миссий и представителей гум организаций уничтожил (так и заложников тож убил) Террористы и Х, и правительство Израиля. А у вас причин но-следственные связи страдают. Чел из вашего подъезда натворит делов, а рожу бить придут вас и семье - так же рассуждать будете, слишком прямолинейного, не различая виноватых и невинных?
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Дороф
Ответ Scorpio
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🤨🔄👈
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