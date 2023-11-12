«Реал» следит за Холандом. Отступные форварда «Ман Сити» – 200 млн евро, пункт можно будет активировать летом (As)
«Реал» сохраняет интерес к Эрлингу Холанду.
По информации As, мадридский клуб не планирует вести переговоров о возможных трансферах до финальной части сезона. Тем не менее «Реал» следит за несколькими футболистами – норвежский нападающий входит в их список.
Отмечается, что представительница форварда Рафаэла Пимента посетила матч «Реала» против «Браги» в Лиге чемпионов, хотя на поле не было игроков, имеющих контракт с ее агентством.
Отношения руководства «Реала» с Мино Райолой были не самыми лучшими, но при Пименте ситуация нормализовалась.
В контракте Холанда с «Ман Сити» указан пункт об отступных в размере 200 миллионов евро. Он вступит в силу следующим летом.
В текущем сезоне АПЛ Эрлинг провел 11 матчей и забил 11 голов. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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