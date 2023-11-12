«Реал» следит за Холандом. Отступные форварда «Ман Сити» – 200 млн евро, пункт можно будет активировать летом (As)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Мино Райола агенты Эрлинг Холанд Рафаэла Пимента Футбол

«Реал» сохраняет интерес к Эрлингу Холанду.

По информации As, мадридский клуб не планирует вести переговоров о возможных трансферах до финальной части сезона. Тем не менее «Реал» следит за несколькими футболистами – норвежский нападающий входит в их список. 

Отмечается, что представительница форварда Рафаэла Пимента посетила матч «Реала» против «Браги» в Лиге чемпионов, хотя на поле не было игроков, имеющих контракт с ее агентством.

Отношения руководства «Реала» с Мино Райолой были не самыми лучшими, но при Пименте ситуация нормализовалась. 

В контракте Холанда с «Ман Сити» указан пункт об отступных в размере 200 миллионов евро. Он вступит в силу следующим летом. 

В текущем сезоне АПЛ Эрлинг провел 11 матчей и забил 11 голов. Подробную статистику футболиста можно найти здесь

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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36 комментариев

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tfs
Холанд будет готовым 100% проверенным идеальным наконечником
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Трент Резнор
У трансферной саги бесконечности намечается кроссовер
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Артур Мкртычян
Ответ tfs
Холанд будет готовым 100% проверенным идеальным наконечником
Альварес кстати больше подошел бы реалу. но он как раз тот кого сити ни за какие деньги не отпустит.
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JURAVLI
максимально странно будет для Холанда уходить из лучшей команды лучшей лиги мира в тухлую Ла Лигу. Говорю как человек, который эту тухлую Ла Лигу смотрит.
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GuruFutbola
А на лицо мчк не хочет?
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Xell
Ответ JURAVLI
максимально странно будет для Холанда уходить из лучшей команды лучшей лиги мира в тухлую Ла Лигу. Говорю как человек, который эту тухлую Ла Лигу смотрит.
Плюс рекорды в Англии бить легче. Чем рекорды Месси в Ла Лиге))
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Xabi Alonso78
У Реала уже есть нападающий идентичного уровня - Хоселу
Тогда можно обмен устроить? Холанда на Хоселу махнуть. Реал получит желанного Холанда, а Сити форварда идентичного уровня Хоселу.
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Фран
В важных матчах растворяется Холанд, и это в Сити, с лучшим тренером в мире. Если перейдёт в Реал, будет грозой условных Алавесов и Хетафе, но ЛЧ с таким форвардом Реал вряд ли возьмёт вновь.
Не забил в полуфинале и финале ЛЧ = растворяется в важных матчах. Эффект Манделы на Спортсе. В АПЛ против топ 6 у него все в порядке. В прошлом сезоне забивал хет-трик МЮ, в обоих матчах против Арсенала отличился, Ливерпулю в кубке забивал. В этом сезоне МЮ от него тоже получил два. Ещё за Боруссию постоянно забивал Баварии. В ЛЧ забивал ПСЖ. Это так растворяются в важных матчах ? При этом в Сити Холанд не единственная опция в атаке. У того же Анчелотти игра бы строилась вокруг норвежца и моментов было бы ещё больше
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corazón blanco
Ответ Фран
В важных матчах растворяется Холанд, и это в Сити, с лучшим тренером в мире. Если перейдёт в Реал, будет грозой условных Алавесов и Хетафе, но ЛЧ с таким форвардом Реал вряд ли возьмёт вновь.
Т.е если не забил финале, значит растворился? В полуфинале да, первый матч его полностью съел Рюдигер. Во втором матче у него было несколько отличных возможностей сделать счет куда еще более разгромным, но там тащил Тибо. Поход в Лиге Чемпионов, это не только важные матчи, тем более от оттягивает несколько соперников защиты на себя, что позволяет остальным воспользоваться свободными зонами. Ну и почему до этого с великим Агуэро, который более разносторонний футболист, чем Холанд не смогли взять Лигу Чемпионов, а с Эрлингом смогли?
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Xabi Alonso78
Ответ JURAVLI
максимально странно будет для Холанда уходить из лучшей команды лучшей лиги мира в тухлую Ла Лигу. Говорю как человек, который эту тухлую Ла Лигу смотрит.
Спрашивается, зачем ты вообще эту "тухлую" лигу смотришь?
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Eden Hazard
Ответ Артур Мкртычян
судя по тому что пишут. эти отступные будут работать только если Пеп уйдет из сити. об этом надёжные источники написали. так что отступные не актуальны. но если он захочет уйти, сити его силой и не будет держать
да там и в целом все основано только на том, что Пимента посетила матч Реала. И все. Остальное уже додумано. Раз посмотрела игру Реала, значит Реал хочет активировать отступные за Холанда...😁 Хотя ваще не вижу связи, для сделок на матч Реала не обязательно приходить вроде)
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Артур Мкртычян
Ответ Green grass
Отступные 200 млн были условиями перехода Холланда в Сити.
судя по тому что пишут. эти отступные будут работать только если Пеп уйдет из сити. об этом надёжные источники написали. так что отступные не актуальны. но если он захочет уйти, сити его силой и не будет держать
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Xabi Alonso78
Ответ CHELSEA_2008
Джуд думаю не на долго в Реале. Летом Сити его заберёт, если выиграет ещё раз ЛЧ.
А кому нужен Сити, когда ты играешь в Реале?
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Артур Мкртычян
Ответ Aristokrat_13
Трио Холланд-Винисиус-Джуд будет просто неудержимым
да, будем надеяться что этого не произойдет.
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CHELSEA_2008
Ответ Aristokrat_13
Трио Холланд-Винисиус-Джуд будет просто неудержимым
Джуд думаю не на долго в Реале. Летом Сити его заберёт, если выиграет ещё раз ЛЧ.
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
А на лицо мчк не хочет?
На лицо мчк Беллингем 28 октября два раза закончил :)
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Rumov
Зачем ему переходить в Реал. Лучшая лига мира, лучший клуб мира, лучший тренер мира. Треблы и ЛЧ. Что еще надо лучшему бомбардиру мирового футбола?
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Madhamish
Чего ждать лета? Да за 200 лямов Сити хоть сейчас вам его завернет. Есть более разносторонний Альварес, чем эта норвежская жердь.
За сотню возьмут Осимхена на смену и будут еще в плюсе.
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Master Slova
А смысл ему переходить из более сильного клуба в более сильной лиге в Реал? Только не пишите пожалуйста этот бред про футбольную вершину, речь идет именно о доминирующей команде, которой Сити сейчас и является
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Артур Мкртычян
источник очень низкого уровня. масса нормальных источников написали что в это лето нет никаких отступных. а его агент была посредником перехода очередного бразильца в реал. об этом так же написали в твиттере. ну а так если холланд захочет уйти, сити его держать и не будет. у клуба такая политика.
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GuruFutbola
Дженинг, будь мужчиной, если отвечаешь, так открой ответы
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OldCityFan
Хорошая шутеечка братан
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