«Интер» выиграл 6-й матч подряд. «Нерадзурри» лидируют в Серии А, опережая «Юве» перед очной игрой на 2 очка

Теги Интер Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Фрозиноне Футбол

«Интер» продлил беспроигрышную серию до 9 матчей.

Сегодня команда Симоне Индзаги обыграла «Фрозиноне» в Серии А (2:0).

«Нерадзурри» лидируют в Серии А с 31 очком после 12 туров. Вторым идет «Ювентус» (29 очков), третьим – «Милан» (23).

«Интер» выиграл 6 матчей подряд во всех турнирах, а не уступает уже 9 игр подряд. В следующем туре клуб сыграет с «Ювентусом» в гостях.

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8 комментариев

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Albert Sarkisov
Форца ИНТЕР.
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Sanan1908
Давай Интер вперед. Хотим вторую звезду 🤩
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Tornado V
я лично рад за Интер, очень интересная команда
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Dimas Brest
Молодцы первый тайм суетились много. Второй спокойно на классе. Всех с заслуженной победой.
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Alexx1981 Borzw
Картонники опять будут плакать про судейство.
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