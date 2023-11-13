«Интер» выиграл 6-й матч подряд. «Нерадзурри» лидируют в Серии А, опережая «Юве» перед очной игрой на 2 очка

«Интер» продлил беспроигрышную серию до 9 матчей.

Сегодня команда обыграла « » в Серии А (2:0).

«Нерадзурри» лидируют в Серии А с 31 очком после 12 туров. Вторым идет «Ювентус» (29 очков), третьим – «Милан» (23).

« » выиграл 6 матчей подряд во всех турнирах, а не уступает уже 9 игр подряд. В следующем туре клуб сыграет с «Ювентусом» в гостях.

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