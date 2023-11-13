Минтюков – 3-й новичок, набравший 10+ очков в сезоне НХЛ. У Бедарда – 13, у Кули – 11

Павел Минтюков – 3-й новичок, набравший 10+ очков в сезоне НХЛ.

Защитник « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:1).

На счету 19-летнего россиянина стало 10 (1+9) баллов в 14 матчах.

Он занимает 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая (« », 13 очков в 13 играх, 9+4) и (« », 11 очков в 14 играх, 1+10).

Сегодня Минтюков (17:35, 4:25 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 перехватом.