Минтюков – 3-й новичок, набравший 10+ очков в сезоне НХЛ. У Бедарда – 13, у Кули – 11

Теги рейтинги Чикаго Анахайм Аризона НХЛ Коннор Бедард Логан Кули Павел Минтюков Хоккей

Павел Минтюков – 3-й новичок, набравший 10+ очков в сезоне НХЛ.

Защитник «Анахайма» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:1). 

На счету 19-летнего россиянина стало 10 (1+9) баллов в 14 матчах. 

Он занимает 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая Коннору БедардуЧикаго», 13 очков в 13 играх, 9+4) и Логану КулиАризона», 11 очков в 14 играх, 1+10). 

Сегодня Минтюков (17:35, 4:25 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 перехватом. 

6 комментариев

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korsar87
если учитывать, что это еще и защитник 😲
+13
-1
+12
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Кино Музыка
Следил за ним весь матч. Интересно играет. Много хороших пасов, порой внезапно ходит вперед. Статистика не отражает всех вариантов, жаль. Очков со временем может быть больше.
+11
-2
+9
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Mmr19
Ответ Aleksandr
А в большинстве 0 минут :(
При этом пас в большинстве😬
+6
0
+6
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Mr.Duck
Ответ Aleksandr
А в большинстве 0 минут :(
Играл он в большинстве постоянно, это какой-то косяк со статистикой.
+6
0
+6
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Mr.Duck
Должен был забивать сегодня, Карлссон его классно вывел 1-в-0 на кипера, почти буллит. Вратарь угадал, что будет в угол бросать.
+1
0
+1
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Aleksandr
А в большинстве 0 минут :(
+3
-3
0
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