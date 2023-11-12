«Ливерпуль» и «Арсенал» до 1 очка сократили отставание от «Ман Сити». «Красные» сыграют с «горожанами» в следующем туре

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

Отрыв «Манчестер Сити» от «Арсенала» и «Ливерпуля» сократился.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Челси» (4:4) в 12-м туре АПЛ, в то время как «канониры» и «красные» победили в своих матчах.

Действующие чемпионы Англии по-прежнему лидируют – у них 28 очков. «Ливерпуль» и «Арсенал» набрали по 27. Замыкает четверку «Тоттенхэм» (26).

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» – это произойдет 25 ноября.

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98 комментариев

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Homelender_666
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
И этот бред плюсуют? Финалы вообще редко бывают яркими, потому что на кону трофей. Здесь очередной тур чемпионата. Суперлига действительно не нужна, как и такие собиратели плюсиков, как ты:)
+111
-16
+95
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Natan Pilkin
1. Ливерпуль получит абсурдную красную до 30-й минуты матча с Сити
2. Сити заработает очень лёгкий пенальти, например, за обычный захват при угловом или за попадание в руку с метра
3. Потом Сити забьёт действительно красивый гол
4. Потом Ливерпуль будет пыжиться вдесятером против двенадцати и почти совершит подвиг
5. Потом будет случайная ошибка судьи в пользу Сити, ошибку потом признают
6. Но очков за это не дадут
7. Потом Сити станет чемпионом.
+117
-42
+75
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Александр Белов
Удивительно конечно, что Ньюкасл с разницей мячей +14, идёт ниже МЮ с разницей мячей -3
+44
-2
+42
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Артём Петров
Матч в Лондоне - пушка со справедливым итогом.
+33
-5
+28
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раскаявшийся жиробас
4-4 ОХОХОХОХО ОХОХХОХОХОХО УЛЯЛЯЛЯ БЕНАЮН
+27
0
+27
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eftomolgy
Все отмечают Тоттенхэм, но можно отметить и работу Эмери в Астон Вилле. 3 очка от первого места при более скромных возможностях
+19
-1
+18
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Бестрофейник 19/20
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Как же бегают игроки Почеттино. В ПСЖ такого не было. Наверное все уважают тренера. В ПСЖ такого не было
+20
-3
+17
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Трент 66
Ливерпуль просто обязан прекратить судейские отскоки нефтепроекта.
+34
-18
+16
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Йети
Ответ Natan Pilkin
1. Ливерпуль получит абсурдную красную до 30-й минуты матча с Сити 2. Сити заработает очень лёгкий пенальти, например, за обычный захват при угловом или за попадание в руку с метра 3. Потом Сити забьёт действительно красивый гол 4. Потом Ливерпуль будет пыжиться вдесятером против двенадцати и почти совершит подвиг 5. Потом будет случайная ошибка судьи в пользу Сити, ошибку потом признают 6. Но очков за это не дадут 7. Потом Сити станет чемпионом.
🥱
+19
-9
+10
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Эксперимент
Ответ Natan Pilkin
1. Ливерпуль получит абсурдную красную до 30-й минуты матча с Сити 2. Сити заработает очень лёгкий пенальти, например, за обычный захват при угловом или за попадание в руку с метра 3. Потом Сити забьёт действительно красивый гол 4. Потом Ливерпуль будет пыжиться вдесятером против двенадцати и почти совершит подвиг 5. Потом будет случайная ошибка судьи в пользу Сити, ошибку потом признают 6. Но очков за это не дадут 7. Потом Сити станет чемпионом.
За последние 10 матчей между Ливерпулем и Сити:
в ворота Сити 3 пенальти
в ворота Ливерпуля 1
Как тебе такое?
+11
-1
+10
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Ихарь Окенфэйлов
Первые 5 мест в 3 очках расположились. Пока борьба радует. Если бы ещё соперникам Сити сомнительные пенки не ставили, вообще была красота
+9
-2
+7
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Iamliam
Первые 5 команд прям очень плотно идут, и еще МЮ и Ньюкасл могут спокойно к ним ворваться. АПЛ это реально суперлига)
+10
-3
+7
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Конь Мюллера
Ливер, не подведи
+9
-4
+5
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Proper Chels
Нкунку вернется, кровь прольется.
Челси еще может побороться за топ4.
+8
-3
+5
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zzzeeerrrooo
Ответ Андрей Andrey
ну что голубая колонка сегодня 4 получил после перерыва все 5 получишь. Жота, Дарвин Салах , Диас. самая мощная атака в АПЛ
Самая мощная атака забила меньше Виллы и Сити
+5
-1
+4
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Эксперимент
Ответ Трент 66
Ливерпуль просто обязан прекратить судейские отскоки нефтепроекта.
Посмотри на пенальти в пользу Салаха и Мане и перестань ныть.
+17
-13
+4
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Rhys Adams
Ливерпуль лучший клуб мира
Если бы не позорное судейство против ТТХ были бы сейчас первые
+14
-11
+3
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Сослан Бедоев
со времен Ливерпуль 4-4 Арсенал такого не припомню... и по развязке схож, супер матч👏 но первый пенальти был левый)) до минусов ботов сити 3,2,1...)
+8
-5
+3
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djamel
Ответ раскаявшийся жиробас
4-4 ОХОХОХОХО ОХОХХОХОХОХО УЛЯЛЯЛЯ БЕНАЮН
" - Я щас закончу вообще все" Многие не поймут, многие не вспомнят.
+5
-2
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server34
Ответ Yoshiyuki Lewis
У Ливерпуля украли два чистых гола Манчестер Сити назначили два левых пенальти Дальше верьте в нейтральность судей АПЛ ухахаха
Невозможно быть нейтральным, когда тебе на счёт каждую неделю поступает 6-ти значная сумма денег с добрыми пожеланиями от арабской семьи.
+3
0
+3
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Pro Cases
Ответ Ман Сити
Комментарий скрыт
Уж кто-кто, но ты бы про "судейские победы например с Эвертоном" помолчал бы, не позорился)) Вам одна такая судейская победа аж целое чемпионство принесло, позорища продажные))
+4
-1
+3
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Yoshiyuki Lewis
У Ливерпуля украли два чистых гола
Манчестер Сити назначили два левых пенальти
Дальше верьте в нейтральность судей АПЛ ухахаха
+8
-5
+3
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zzzeeerrrooo
Ответ Трент 66
Ливерпуль просто обязан прекратить судейские отскоки нефтепроекта.
В предыдущем матче Сити катком проехался по лфк
И это было без викинга
+7
-4
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vals1702
Ответ Natan Pilkin
1. Ливерпуль получит абсурдную красную до 30-й минуты матча с Сити 2. Сити заработает очень лёгкий пенальти, например, за обычный захват при угловом или за попадание в руку с метра 3. Потом Сити забьёт действительно красивый гол 4. Потом Ливерпуль будет пыжиться вдесятером против двенадцати и почти совершит подвиг 5. Потом будет случайная ошибка судьи в пользу Сити, ошибку потом признают 6. Но очков за это не дадут 7. Потом Сити станет чемпионом.
Тейлор будет "работать" на матче
+4
-2
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Иван Павлов
Ответ zzzeeerrrooo
В предыдущем матче Сити катком проехался по лфк И это было без викинга
Ну а с викингом проиграли в Суперкубке Англии и на Энфилде в АПЛ. И это в провальный сезон Ливерпуля.
+2
0
+2
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