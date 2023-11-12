«Ливерпуль» и «Арсенал» до 1 очка сократили отставание от «Ман Сити». «Красные» сыграют с «горожанами» в следующем туре
Отрыв «Манчестер Сити» от «Арсенала» и «Ливерпуля» сократился.
Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Челси» (4:4) в 12-м туре АПЛ, в то время как «канониры» и «красные» победили в своих матчах.
Действующие чемпионы Англии по-прежнему лидируют – у них 28 очков. «Ливерпуль» и «Арсенал» набрали по 27. Замыкает четверку «Тоттенхэм» (26).
В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» – это произойдет 25 ноября.
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2. Сити заработает очень лёгкий пенальти, например, за обычный захват при угловом или за попадание в руку с метра
3. Потом Сити забьёт действительно красивый гол
4. Потом Ливерпуль будет пыжиться вдесятером против двенадцати и почти совершит подвиг
5. Потом будет случайная ошибка судьи в пользу Сити, ошибку потом признают
6. Но очков за это не дадут
7. Потом Сити станет чемпионом.
в ворота Сити 3 пенальти
в ворота Ливерпуля 1
Как тебе такое?
Челси еще может побороться за топ4.
Если бы не позорное судейство против ТТХ были бы сейчас первые
Манчестер Сити назначили два левых пенальти
Дальше верьте в нейтральность судей АПЛ ухахаха
И это было без викинга