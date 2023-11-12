«Ливерпуль» и «Арсенал» до 1 очка сократили отставание от «Ман Сити». «Красные» сыграют с «горожанами» в следующем туре

Отрыв «Манчестер Сити» от «Арсенала» и «Ливерпуля» сократился.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с « » (4:4) в 12-м туре , в то время как «канониры» и «красные» победили в своих матчах.

Действующие чемпионы Англии по-прежнему лидируют – у них 28 очков. « » и « » набрали по 27. Замыкает четверку «Тоттенхэм» (26).

В следующем туре « » примет «Ливерпуль» – это произойдет 25 ноября.

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