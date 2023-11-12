Команда Валиевой намерена подать протест на результаты произвольной программы Гран-при в Казани

Команда Камилы Валиевой планирует подать протест на результаты Гран-при в Казани.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Сегодня Валиева заняла четвертое место на соревнованиях, хотя лидировала после короткой программы.

В итоговом протоколе фигуристка получила два штрафа – за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке. Кроме того, судьи обнулили фигуристке одну из двух секвенций, так как правилами запрещено делать более одного подобного элемента в произвольной программе.

О том, что конкретно собирается оспорить сторона Валиевой, не сообщается.