Команда Валиевой намерена подать протест на результаты произвольной программы Гран-при в Казани

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Команда Камилы Валиевой планирует подать протест на результаты Гран-при в Казани.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Сегодня Валиева заняла четвертое место на соревнованиях, хотя лидировала после короткой программы.

В итоговом протоколе фигуристка получила два штрафа – за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке. Кроме того, судьи обнулили фигуристке одну из двух секвенций, так как правилами запрещено делать более одного подобного элемента в произвольной программе.

О том, что конкретно собирается оспорить сторона Валиевой, не сообщается.

192 комментария

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Лиза Михайлова
Я бы не стала. Ну, зачем? Я понимаю, если бы она идеально откатала, а её засудили. Но тут действительно были серьёзные ошибки, и она так бухнулась на дорожке, я тоже подумала, что она упала.
К судейству нет никаких вопросов, лучше скорректировать ошибки к следующему соревнованию.
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a71
Протест: где наши грибы?
+90
-33
+57
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Orange carrot
И эти люди рассказывали раньше Викторовичу что протесты это бессмысленны
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Аврора Крейсер
С ее сегодняшним катанием я бы не стала. И так очень бледно выглядела.
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Sivl
При всем уважении к штабу и к Камиле, но им бы больше внимания своим спортсменам уделять и секвенции считать.
+40
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+37
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Vfvi
На дорожке должен был быть слайдинг на коленях, а она соскочила на левое бедро, что считается потерей равновесия
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+37
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filippa
каждый раз читаю новости фигкрки это ад на зеиле. клубок змей и мерзости . что от тренеров что от болельщиков.
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+34
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elene.elene
Тот еще цирк. В Казани - и без медали. Наверное, не могут пережить. Такие говорящие лица в кике, а Траньков с Гришиным вообще заикаться начали в трансе. Тройка Муравьева, Горбачева, Садкова - вполне справедлива и по элементам и программам. Валиева на их фоне вообще еле ехала в программе, даже если отбросить ошибки в элементах.
+47
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+34
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Natasib88
Интересно, хотят свою же спортсменку подвинуть? Конечно, обидно 4-е место, но будет еще этап!
+32
-1
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Jessi
Камила явно шантажирует Федерацию, там судьи так забегали, Лакерник чуть концы не отдал пишут
+57
-27
+30
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Руслан Карелов
Пробивают дно... Мдаааа. Пытаются забрать медаль у собственной ученицы ради развалившегося ЖЕребенка
+47
-19
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Juulia
Как кричала Сама Этери , судите честно ,ну вот ,честно ииии….
+31
-4
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Оксана Васильева
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Совсем уже охамели блатные. Лучше бы правила учили
+44
-18
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Realist2022
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Sat397
Все правильно. Надо бороться за каждый засуженный балл, он может быть решающим.
Надо уметь достойно принимать поражения. Накосячила Ками с секвенциями - осталась без элемента. А компы ей и так завысили. А по элементам там 3S с недокрутом, дорожка, где Камси споткнулась, - 3 уровень и отминусовать вообще надо было + последние вращения явно на грани 2-3 уровней и не на плюсовые ГОЕ, поскольку Ками совсем устала и еле еле докручивала их на совсем низкой скорости.
Просто Тутберидзе реально обнаглела от блата, вседозволенности и безнаказанности, решив, что если Ками вообще ползать по льду будет, то ей только за имя должны высокие баллы ставить.
+29
-3
+26
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Katerina Sunny
Может правила нужно чаще читать?
+32
-7
+25
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Garik_new
ТШТ, добро пожаловать в мир, который вам так нравился!
+33
-8
+25
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Роза Чернова
За Дашу Садкову обидно. Причем свою же спортсменку мимо пьедестала хотят прокатить.
+25
-3
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a71
Протест: мы вас в рестораны водили, а вы?
+26
-5
+21
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AnnRR
Протест на то, что она ползала по льду?
+30
-9
+21
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Yasenka
Ответ a71
Протест: где наши грибы?
Какие грибы?) за грибами это к Семененко. Но есть конкретные вопросы, и они вправе их задать
+51
-31
+20
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imaxim
Текст протеста - почему нам поставили честные оценки, а не как договорились?
+27
-8
+19
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мистер бин
Знатно их приложили. Этери ножкой топает.
+31
-12
+19
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Александр Шульгин
Ответ Jessi
Камила явно шантажирует Федерацию, там судьи так забегали, Лакерник чуть концы не отдал пишут
Согласен. Лакерник прямо забегал
+22
-3
+19
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missis-Zima
Доездилась Этери по бешкам,что теперь руками махать.Как здесь писали ,имеет право.,она старший тренер.Тогда кто должен следить за построением программы? Кто младший?Как у Райкина-кто шил костюм ?вышло 7 человек.К пуговицам претензий нет?...)
+20
-3
+17
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Jylia Veer
Оценки Камилы сегодня - по-моему толстый намек ЭГ на то, что домашнюю серию надо посещать чаще.
+16
0
+16
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