Команда Валиевой намерена подать протест на результаты произвольной программы Гран-при в Казани
Команда Камилы Валиевой планирует подать протест на результаты Гран-при в Казани.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Сегодня Валиева заняла четвертое место на соревнованиях, хотя лидировала после короткой программы.
В итоговом протоколе фигуристка получила два штрафа – за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке. Кроме того, судьи обнулили фигуристке одну из двух секвенций, так как правилами запрещено делать более одного подобного элемента в произвольной программе.
О том, что конкретно собирается оспорить сторона Валиевой, не сообщается.
К судейству нет никаких вопросов, лучше скорректировать ошибки к следующему соревнованию.
Просто Тутберидзе реально обнаглела от блата, вседозволенности и безнаказанности, решив, что если Ками вообще ползать по льду будет, то ей только за имя должны высокие баллы ставить.