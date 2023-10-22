Умер Бобби Чарльтон, Махачев нокаутировал Волкановски, ограничения на отъезд молодых хоккеистов, три ничьих в РПЛ, «Реал» потерял очки, «Челси» упустил победу над «Арсеналом» и другие новости

1. Умер сэр Бобби Чарльтон. Легенде английского футбола, экс-форварду «МЮ» и сборной Англии было 86 лет.

2. Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски в первом раунде в главном бое на UFC 294. Хамзат Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей, Саид Нурмагомедов задушил Муина Гафурова. Бой между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером признали несостоявшимся после запрещенного удара российского бойца.

3. В субботу в РПЛ ЦСКА вновь сыграл вничью, на сей раз с «Рубином» – 0:0, арбитр Павел Кукуян отменил два гола. У армейцев 6 ничьих в 7 последних матчах чемпионата. «Локомотив» и «Динамо» тоже голов не забили, «Балтика» поделила очки с «Краснодаром» (2:2), и только «Факел» взял три очка, победив «Оренбург».

4. Клубы из Беларуси могут войти в РПЛ и другие российские лиги – «практически по всем видам». Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме «Россия – спортивная держава».

5. Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея».

6. «Челси» упустил победу над «Арсеналом» (2:2) в центральном матче тура АПЛ, ведя 2:0 к 77-й. «Ливерпуль» победил в дерби «Эвертон» (2:0) с дублем Мо Салаха и удалением Эшли Янга. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд» на выезде (2:1), а «Сити» выиграл у «Брайтона» с таким же счетом.

7. «Реал» потерял очки в Ла Лиге во 2-й раз, сыграв вничью в гостях у «Севильи» (1:1). Матч омрачился очередным расистским инцидентом с участием Винисиуса. «Атлетико» разгромил «Сельту» (3:0) благодаря хет-трику Антуана Гризманна.

Арсена Захаряна заменили в перерыве после 1-го выхода в старте «Сосьедада». У него 19 касаний, 0 ударов в створ, 5 потерь и 1 неудачная попытка дриблинга.

8. В КХЛ СКА в гостях проиграл «Нефтехимику», «Торпедо» победило «Амур», «Витязь» обыграл «Локомотив». У СКА 4 поражения в 8 последних матчах.

9. Кубок мира по регби-2023. Полуфиналы. Англия уступила ЮАР на последних минутах, Новая Зеландия разгромила Аргентину.

10. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Монреалю» (2:3 ОТ), Овечкин не забил в 4-м матче подряд (это 2-й случай за 19 сезонов в лиге), ограничившись передачей. «Тампа» проиграла «Торонто» (3:4 ОТ), несмотря на 3-й дубль Кучерова в сезоне (у него 6 шайб в 6 матчах). «Ванкувер» обыграл «Флориду», в активе Кузьменко 1+1 и звание 1-й звезды матча. Все результаты дня – здесь.

11. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США-2023, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й.

12. Криштиану Роналду принес победу «Аль-Насру», забив 41-й гол в 2023-м за клуб и сборную – со штрафного. У португальца 40 (32+8) очков в 37 матчах за «Аль-Наср». Он лучший бомбардир саудовской лиги с 11 голами.

13. Гран-при России. «Сердце Сибири». Алина Горбачева выиграла короткую программу у женщин, Матвей Ветлугин – у мужчин. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми в короткой программе пар.

14. «Интер Майами» c Лео Месси проиграл «Шарлотт» в последнем матче регулярного чемпионата МЛС. Команда аргентинца ранее уже не вышла в плей-офф.

15. Фигурист Валерий Ангелопол будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.

16. «Интер» крупно обыграл «Торино» (3:0) в Серии А. У «нерадзурри» 4 разгрома в 9 турах.

17. «Бавария» продлила беспроигрышную серию до 11 матчей, обыграв «Майнц» на выезде (3:1).

18. Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть с «Газиантепом» из-за минуты молчания в память о палестинцах, погибших во время конфликта.

Цитаты дня.

Замгенпродюсера «Матч ТВ» Конов: «Фигурное катание в России быстро прошло путь от спорта номер 2 в стране до проходных стартов с полупустыми трибунами»

Майгуров о патронах для биатлонистов: «Вынуждены покупать импортные, но они подорожали с 30 до 80 рублей за патрон и их очень сложно доставить в Россию»

Депутат Милонов о клубах Беларуси в РПЛ: «Батька там не разрешит много импортных киборгов, будут местные – на сметанке, колбаске взращенные. И нашим будет стыдно с таким количеством легионеров»

Хамзат Чимаев: «Когда дети гибнут, бои в клетке не имеют значения. Украина, Палестина, Сирия – не так важно. Евреи, мусульмане, христиане, живите в мире»

Чимаев – Кадырову: «Если вы дадите разрешение, то клянусь, буду первым, кто отправится сражаться за Палестину»

Винисиус о расизме в матче с «Севильей»: «Должна быть уголовная ответственность, надеюсь, испанские власти изменят законодательство. У меня есть видео, где это делал ребенок. Жаль, что его некому научить»

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