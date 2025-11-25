Фанаты «Барсы» скандировали «Puta Real Madrid» и «Puta Athletic» на матче с клубом из Бильбао. Ла Лига подала жалобу

Ла Лига пожаловалась на поведение болельщиков «Барселоны».

Ла Лига подала жалобу в связи с поведением болельщиков «Барселоны» на матче с «Атлетиком» в 13-м туре чемпионата Испании (4:0).

Во время этой игры фанаты каталонской команды несколько раз скандировали «Puta Athletic» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Атлетик » – Спортс’‘). Такие же оскорбления звучали в отношении мадридского «Реала ».

Кроме того, на 41-й минуте, когда вингер клуба из Бильбао Нико Уильямс лежал на газоне, болельщики «Барсы» кричали «Наступи на него!» Полузащитника «Атлетика» Ойана Сансета они называли «дураком».

Ла Лига обратилась в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.