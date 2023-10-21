СКА проиграл 4 из 8 последних матчей, сегодня – «Нефтехимику» (0:2). Дальше – игра с «Локомотивом»
СКА проиграл 4 из 8 последних матчей.
Сегодня команда Романа Ротенберга уступила «Нефтехимику» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (0:2).
Петербуржский клуб терпел поражения в 4 из 8 последних игр – ранее он проиграл «Сочи», минскому «Динамо» и «Локомотиву».
Следующий матч СКА проведет 23 октября – против «Локомотива».
Понятно, что это рядовая практика, но тут выглядело слишком уж несуразно :)
Долганов перешёл в СКА в обмен на денежную компенсацию
Назаров: переход Долганова в СКА - на благо всего российского хоккея
Юдин: Ротенберг великолепно умеет работать с молодыми вратарями
все ждут новые приколы, про то как в Нижнекамске химией траванули , дышать невозможно , ну или еще что то
С победой Нижнекамск...👍👍👍
нижнекамцы прямо праздник всем россиянам устроили, столько единодушной радости в комментариях.
https://www.youtube.com/watch?v=KMjk5v3nMU0
А Ромка манекен мешает только...