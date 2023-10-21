СКА проиграл 4 из 8 последних матчей, сегодня – «Нефтехимику» (0:2). Дальше – игра с «Локомотивом»

Теги Нефтехимик СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА проиграл 4 из 8 последних матчей.

Сегодня команда Романа Ротенберга уступила «Нефтехимику» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (0:2). 

Петербуржский клуб терпел поражения в 4 из 8 последних игр – ранее он проиграл «Сочи», минскому «Динамо» и «Локомотиву». 

Следующий матч СКА проведет 23 октября – против «Локомотива». 

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37 комментариев

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electrofood
Ребят, смотрел игру. Невооруженным глазом было заметно - толщина льда ну просто ни в какие ворота. Помножьте это на самолетные ноги, я извиняюсь, так никакая система не выдержит. Советую начинать проработку трансферов Долганова и Жукенова.
+58
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Габорик
Мне понравилось, как тайм-аут брали. Уверенно показал руками запрос, спустился к бортику, повернулся спиной ко льду. А дальше все объяснял Корешков :)

Понятно, что это рядовая практика, но тут выглядело слишком уж несуразно :)
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Bartez1986
завтрашние новости:
Долганов перешёл в СКА в обмен на денежную компенсацию
Назаров: переход Долганова в СКА - на благо всего российского хоккея
Юдин: Ротенберг великолепно умеет работать с молодыми вратарями
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Владимир
Химики красавцы!!! С победой!!! Только у вас правда лёд плохой, да и судьи не ахти как судили... Да и перелёт опять сложный был!!! Ну вообще-то Вы сами всё знаете... А что не учли, вам на пресс-конференции всё расскажут!! Ещё раз с победой!!!
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Bartez1986
просто пацаны двое суток добирались с тремя пересадками. учитывать надо
+14
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Maxim Shumov
Ждём потрясающих речей от лучшего тренера - самолетные ноги, поездные руки, машинные пальца
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LeoCSKA
Ответ electrofood
Ребят, смотрел игру. Невооруженным глазом было заметно - толщина льда ну просто ни в какие ворота. Помножьте это на самолетные ноги, я извиняюсь, так никакая система не выдержит. Советую начинать проработку трансферов Долганова и Жукенова.
Да и с клюшками проблемы у гостей были!)
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Donotbother
Нижнекамск, спасибо!
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Александр Гороховик
Ответ electrofood
Ребят, смотрел игру. Невооруженным глазом было заметно - толщина льда ну просто ни в какие ворота. Помножьте это на самолетные ноги, я извиняюсь, так никакая система не выдержит. Советую начинать проработку трансферов Долганова и Жукенова.
Хотелось бы точную формулу, где х- это толщина льда, у-количество часов в самолете, z- пиковая форма вратаря соперника.
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electrofood
Ответ Александр Гороховик
Хотелось бы точную формулу, где х- это толщина льда, у-количество часов в самолете, z- пиковая форма вратаря соперника.
х- это толщина льда, у-количество часов в самолете, если пиковую форма вратаря соперника обозначить через Й то формула получается сама собой
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вован63
Ворота у нефтехимика были меньше.
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IVAN-67
Это просто праздник для российских болельщиков(((((
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Ебздрогыч
Верной системой идет товарищ!
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Maxim Shumov
Судя по всему - Жукенов едет в систему после такого?
+6
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личные рекорды это не хоккей
ну где ты????
все ждут новые приколы, про то как в Нижнекамске химией траванули , дышать невозможно , ну или еще что то
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юрий зайцев
Перелёты, перелёты... Плюс толщина льда не такая , как в Ледовитом океане))) Ротанбрак мы с тобой....
+4
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Владимир
Ответ Maxim Shumov
Судя по всему - Жукенов едет в систему после такого?
жалко парня!!!)))
+4
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povestok.net
теперь наверное Ротенберг будет жаловаться на слишком долгую паузу😀
+3
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*MVP*
Ответ Габорик
Мне понравилось, как тайм-аут брали. Уверенно показал руками запрос, спустился к бортику, повернулся спиной ко льду. А дальше все объяснял Корешков :) Понятно, что это рядовая практика, но тут выглядело слишком уж несуразно :)
так все его "тренерство" выглядит слишком уж несуразно
+3
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личные рекорды это не хоккей
Там вся фантазия уже на U 25, " худсовет" подвести нельзя
+3
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sd4fmwrvz8
Отличные новости 👏продолжайте радовать ,классная система все таки у Йозе
+3
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Юрий Байбурдин
Жукенова срочно в Ска,обмен на Кадейкина.
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Сидни Кросби 2
Ответ Maxim Shumov
Ждём потрясающих речей от лучшего тренера - самолетные ноги, поездные руки, машинные пальца
Он скажет вышли мы с самолетнами ногами,а там система льда не такая.
+2
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Кино Музыка
Ждем шедевральных высказываний от виновников торжества.
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Огюст
Интересно ,что Нефтехимик воткнул "сухаря " Ска по делу за счёт своего умного ведения игры ,которое требовалось для победы -молодчики !
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Сергей Омиго
Ответ Bartez1986
завтрашние новости: Долганов перешёл в СКА в обмен на денежную компенсацию Назаров: переход Долганова в СКА - на благо всего российского хоккея Юдин: Ротенберг великолепно умеет работать с молодыми вратарями
третьяк им максимка нужен,только он спасет ска,болельщики Сочи соберут камаз хурьмы в довесок
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kudashkinaa@icloud.com
Говорят , что СКА(ротенбург) хорошие мили накопили ;).
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Дмитрий9779
Видна"тренерская работа".
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Skiff orda
Сегодня Локо и СКА мыслями готовились к следующей встрече, иначе никак не объяснить поражения командам с низа таблицы…
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Олег
Волки молодчики укотали ромкину пихоту.
С победой Нижнекамск...👍👍👍
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Dooomer
Ноги еще самолетные просто
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йозе марино
Думаю Локо злые после последних своих матчей, пылесосу в Ярославле сделают бобо))
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Венер Кучербаев
у меня с утра сегодня чуйка была "а ведь и Витязь может победить, и Нефтехимик сделать подарок". так и получилось.
нижнекамцы прямо праздник всем россиянам устроили, столько единодушной радости в комментариях.
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Эд..19
Прессуха, если кому интересно
https://www.youtube.com/watch?v=KMjk5v3nMU0
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megaotstoi
Ответ electrofood
Ребят, смотрел игру. Невооруженным глазом было заметно - толщина льда ну просто ни в какие ворота. Помножьте это на самолетные ноги, я извиняюсь, так никакая система не выдержит. Советую начинать проработку трансферов Долганова и Жукенова.
Жукенов годовую норму по голам выполнил. Вряд ли обменяют))
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Олег
Ответ Габорик
Мне понравилось, как тайм-аут брали. Уверенно показал руками запрос, спустился к бортику, повернулся спиной ко льду. А дальше все объяснял Корешков :) Понятно, что это рядовая практика, но тут выглядело слишком уж несуразно :)
Да там Корешок и руководит процессом.
А Ромка манекен мешает только...
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topsatan
Ротен как Док Риверс, комон летс гоу гайз, вот и весь коучинг)))
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