СКА проиграл 4 из 8 последних матчей, сегодня – «Нефтехимику» (0:2). Дальше – игра с «Локомотивом»

СКА проиграл 4 из 8 последних матчей.

Сегодня команда уступила « » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (0:2).

Петербуржский клуб терпел поражения в 4 из 8 последних игр – ранее он проиграл «Сочи», минскому «Динамо» и «Локомотиву».

Следующий матч проведет 23 октября – против «Локомотива».