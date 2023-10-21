У Роналду 40 (32+8) очков в 37 матчах за «Аль-Наср». Он лучший бомбардир саудовской лиги с 11 голами
Криштиану Роналду набрал 40-е очко за «Аль-Наср».
Сегодня форвард забил «Дамаку» в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Португалец забил 32 гола и отдал 8 результативных передач в 37 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.
Кроме того, с 11 мячами 38-летний игрок лидирует в списке бомбардиров лиги.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
✔️ Чемпион Европы
✔️ Чемпион Англии, Испании и Италии
👌 Лучший бомбардир и ассистент Лиги Чемпионов
⚽ Лучший бомбардир в истории футбола
Лучший футболист в истории! 🐏🇵🇹