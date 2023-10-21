У Роналду 40 (32+8) очков в 37 матчах за «Аль-Наср». Он лучший бомбардир саудовской лиги с 11 голами

Криштиану Роналду набрал 40-е очко за «Аль-Наср».

Сегодня форвард забил « » в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец забил 32 гола и отдал 8 результативных передач в 37 матчах за « » во всех турнирах.

Кроме того, с 11 мячами 38-летний игрок лидирует в списке бомбардиров лиги.

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