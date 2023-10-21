У Роналду 40 (32+8) очков в 37 матчах за «Аль-Наср». Он лучший бомбардир саудовской лиги с 11 голами

Теги Криштиану Роналду рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Дамак Футбол

Криштиану Роналду набрал 40-е очко за «Аль-Наср».

Сегодня форвард забил «Дамаку» в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец забил 32 гола и отдал 8 результативных передач в 37 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

Кроме того, с 11 мячами 38-летний игрок лидирует в списке бомбардиров лиги.

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36 комментариев

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David Aprasidze
Ответ Алксандр Гадюшкин
опять бомбезная статистика Рончика, а результаты команды вобщем то не очень,совпадение или на чью-то стату как всегда играют?))
3 ЛЧ подряд как бы
+18
-6
+12
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Artem Piatkov
✔️ 5 ЛЧ, 5 заслуженных ЗМ (а не украденных у Снейдера, Иньесты, Ван Дейка, Левандовского, Холланда❌)
✔️ Чемпион Европы
✔️ Чемпион Англии, Испании и Италии
👌 Лучший бомбардир и ассистент Лиги Чемпионов
⚽ Лучший бомбардир в истории футбола

Лучший футболист в истории! 🐏🇵🇹
+24
-17
+7
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Алексей Власов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну это лучше чем вылететь из кубка бигмака
+16
-11
+5
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Алксандр Гадюшкин
Ответ David Aprasidze
3 ЛЧ подряд как бы
у МЮ с Ювентусом?))
+6
-2
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Ярослав Ройс
ЗМ
+6
-4
+2
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Hans Zimmer
Ответ Artem Piatkov
✔️ 5 ЛЧ, 5 заслуженных ЗМ (а не украденных у Снейдера, Иньесты, Ван Дейка, Левандовского, Холланда❌) ✔️ Чемпион Европы ✔️ Чемпион Англии, Испании и Италии 👌 Лучший бомбардир и ассистент Лиги Чемпионов ⚽ Лучший бомбардир в истории футбола Лучший футболист в истории! 🐏🇵🇹
Лучший в СА
+5
-3
+2
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Вера Алексеевна
Верблюжье копытце этому господину в 2024 за столь выдающийся сезон.
+6
-5
+1
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Алксандр Гадюшкин
Ответ ddddan 2
лч с мю в 2008,вытщил их в 1/8 в 21м
Ага, а ещё на 6 место их вытащил
+3
-2
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Вера Алексеевна
Ответ Artem Piatkov
✔️ 5 ЛЧ, 5 заслуженных ЗМ (а не украденных у Снейдера, Иньесты, Ван Дейка, Левандовского, Холланда❌) ✔️ Чемпион Европы ✔️ Чемпион Англии, Испании и Италии 👌 Лучший бомбардир и ассистент Лиги Чемпионов ⚽ Лучший бомбардир в истории футбола Лучший футболист в истории! 🐏🇵🇹
Лучший игрок в чемпионате СА!
+3
-2
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Роман
Ответ David Aprasidze
3 ЛЧ подряд как бы
У кого-то 3 успешных ЛЧ подряд, а у кого-то 7 позорных вылетов из ЛЧ подряд.
+8
-7
+1
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elkipalki
Ответ Konservator
Для 38 очень круто, никто не спориит. Однако будем объективны - это Саудовская Аравия. Ни в одном из топ чемпионатов такой статистики и близко бы не было.
Понятно, что лига слабее топовых чемпов. Но Бенз, Фирмино, Мане и прочие топы не могут похвастаться такой статой в этой же лиге. Так что забивать там не так и просто.
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Стеф Курри
Ответ Алексей Власов
Ну это лучше чем вылететь из кубка бигмака
И лучше, чем 0+0 в плей-офф ЧМ за 5 участий, да?
+2
-2
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Kuryanin
Ответ Роман
Через несколько лет Роналду будет 39. Фантастический результат для его возраста.
0,3 - это несколько?
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-1
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курский вокзал. стою
Ответ Artem Piatkov
✔️ 5 ЛЧ, 5 заслуженных ЗМ (а не украденных у Снейдера, Иньесты, Ван Дейка, Левандовского, Холланда❌) ✔️ Чемпион Европы ✔️ Чемпион Англии, Испании и Италии 👌 Лучший бомбардир и ассистент Лиги Чемпионов ⚽ Лучший бомбардир в истории футбола Лучший футболист в истории! 🐏🇵🇹
Что там по зм 2013?😁 будем знать, что за 0 трофеев дают золотые мячи)
+1
-1
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Мадина Уйгурова
Ответ Artem Piatkov
✔️ 5 ЛЧ, 5 заслуженных ЗМ (а не украденных у Снейдера, Иньесты, Ван Дейка, Левандовского, Холланда❌) ✔️ Чемпион Европы ✔️ Чемпион Англии, Испании и Италии 👌 Лучший бомбардир и ассистент Лиги Чемпионов ⚽ Лучший бомбардир в истории футбола Лучший футболист в истории! 🐏🇵🇹
Рибери поперхнулся
+3
-3
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Футбол_это_жизнь
Этого матча даже на WhoScored нет
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Человек1991
Хахахаха 7 голов и 3 голевые в товарищеском предсезонном кубке с вообще слабейшими арабскими командами считают сюда )) Ни один адекватный сайт и футбольный эксперт не считает голы в пустынной медиалиге, которая даже не в топ 50 , и тем более 7 голов в предсезонном товарищеском кубке , и голы в отборе Евро слабейшим сборным вроде Лихтенштейна и Люксембурга я бы тоже не считал. Исходя из этого, 2023 год : Месси 28 голов 12 голевых передач . Роналду 0 голов 0 голевых передач.
+10
-10
0
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St.7
Со штрафного забил,между прочим)
+5
-5
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