Мбаппе по-французски крикнул «грязный ублюдок!» после спора с судьей матча против «Эльче». Килиан был недоволен затяжками времени

Килиан Мбаппе, возможно, оскорбил судью матча с «Эльче».

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе , возможно, оскорбил судью после матча с «Эльче» в 13-м туре Ла Лиги (2:2).

Камеры DAZN зафиксировали момент после финального свистка, когда французский футболист спорил с арбитром Франсиско Эрнандес Маэсо, за что получил желтую карточку. После этого Килиан развернулся и дважды громко сказал «грязный ублюдок» по-французски.

Когда Мбаппе возвращался в раздевалку, его окликнул игрок «Эльче », но футболист «Реала» отмахнулся от него и сказал «стоп», за затем снова крикнул: «Грязный ублюдок, уходи!»

DAZN пишет , что форвард был недоволен решением арбитра завершить игру сразу по истечении 8 добавленных минут, несмотря на то, что вратарю «Эльче» Иньяки Пенье долго оказывали медицинскую помощь после второго гола «Реала ». В какой-то момент Килиан сказал Маэсо: «Хватит, он лежит слишком долго. Если он не может играть, пусть уходит».