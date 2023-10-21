Клубы из Беларуси могут войти в РПЛ и другие российские лиги – «практически по всем видам». Об этом заявил министр спорта РФ

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Клубы из Беларуси могут войти в состав участников чемпионата России.

Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме «Россия – спортивная держава». Сегодня в рамках форума прошло расширенное заседание коллегий министерства спорта Российской Федерации и министерства спорта и туризма Беларуси.

«Мы сейчас ждем предложений от Белоруссии по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС. Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства. Думаю, что они одобрят.

Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России. Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды. Не уверен, что мы успеем к следующему сезону все проработать», – сказал Матыцин.

Кроме того, Матыцин допустил, что команды из Беларуси могут войти в российские турниры по всем видам спорта.

«Еще один аспект, который мы хотим обсудить, – включение белорусских команд в профессиональные лиги по практически всем командным видам спорта. Определенный опыт уже накоплен, думаю, решим вопрос с нормативным обеспечением.

Надо определить, какие клубы заинтересованы, чтобы начать переговоры с руководителями профессиональных лиг РФ», – сказал Матыцин на совместной коллегии министерств спорта России и Белоруссии.

На данный момент в КХЛ выступает минское «Динамо», в Единой лиге ВТБ – баскетбольный «Минск».

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167 комментариев

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Антон Фалафель
Ответ Ростовский
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Ты слишком много бухаешь в гаражах.
+154
-23
+131
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Moonwalker
Т.е., по их планам, беларусы готовы отказаться от участия в еврокубках, откуда их еще не отстранили?
+122
-6
+116
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romanisti89
сейчас клубы из Белоруссии катают свой чемп и имеют возможность в еврокубках играть, да, они до финальных стадий не доходят, но как факт, там у них хотя бы мотивация есть. в России же они максимум будут болтаться в ФНЛ. И это ещё не понятно, не все же клубы возьмут оттуда, а сильнейшие, соответственно ослабят свой чемп и не усилят наш чемп. Будут как условные Кардифф и Суонси
+56
-5
+51
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John Johanov
Ответ Ростовский
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Кем это положено? Беларусь - независимое государство и свой путь она сама определит. А свои имперские амбиции здесь выкатывать не стоит.
+52
-12
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alexsem69
Все таки будет объединенный чемпионат)
+41
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Люблю макароны
Ответ Ростовский
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Ох уж этот вражеский запад. И страну развалил, и в подъезде насрал, и чиновников врать и воровать заставил, и в войну с соседом нас втравил. Когда они все это успевают, если все время только и думают о нас?
+41
-7
+34
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kokakoka
Ответ Антон Фалафель
Ты слишком много бухаешь в гаражах.
Это Ростовский, местный сумасшедший
+37
-5
+32
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Матрос Кот
Зачем это белоруссам? Их не исключили из ЕК.
+31
-5
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Вечно в бане
Ответ за ЦСКА и УРАЛ
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Угу. Добавить пару клубов уровня Балтики в РПЛ. Ух, как интересно станет. Суперлига от зависти лопнет.
+27
-6
+21
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скорпыч
И сразу клубы из Беларуси на выход из еврокубков, а сборная из отборов.
+28
-9
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Заборостроитель
Променяют еврокубки на доги и размен очков🤣
+25
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last_guard
Расскажите Матыцину, что белорусские клубы играют в ЕК, а сборная в отборе к Евро. Им такого счастья нафиг не надо.
+17
-2
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Under
Ответ LLLLEONNNN
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каким боком это на дружбу народов влияет?
+25
-11
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Дмитрий Рабко
Ответ LLLLEONNNN
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Живём мы очень дружно, но на ..... это нужно.
+12
-3
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Alex Rhea
Ответ LLLLEONNNN
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Думаю, молодые белорусы Россию не очень любят после того, как Россия встала на сторону Лукашенко
+11
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Orehovski Milanist
Ответ Moonwalker
Т.е., по их планам, беларусы готовы отказаться от участия в еврокубках, откуда их еще не отстранили?
Некоторые клубы из европы играют в чемпах других стран, но играют в еврокубке за счет победы в кубке своей страны - Вадуц, Кардифф и Соунси думаю еще есть клубы
Ps не говорю что это здоровая тема)
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Kappa Pride
Ответ Orehovski Milanist
Некоторые клубы из европы играют в чемпах других стран, но играют в еврокубке за счет победы в кубке своей страны - Вадуц, Кардифф и Соунси думаю еще есть клубы Ps не говорю что это здоровая тема)
Кардифф и Суонси играли в еврокубках как английские клубы, потому что выигрывали английские кубки
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Дмитрий Рабко
Ответ за ЦСКА и УРАЛ
Почему? У БАТЭ хороший уровень игры, например
Вы этот уровень видели ? Я частенько наблюдаю.
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Ненавидящий2.0
Ну и нафиг такое счастье белорусским клубам? Чтобы закончить как Тосно в итоге?
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Under
Ответ за ЦСКА и УРАЛ
Почему? У БАТЭ хороший уровень игры, например
когда вы последний раз матч БАТЭ видели?
+8
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Alex Legend
Ответ Machine Head
Комментарий удален пользователем
Во всех, если ты не знал то квалификация в еврокубках стартует в начале лета. Там и Фарерские Клубы, и Мальтийские стартуют, потом где-то к июлю и до белорусов очередь доходит.
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Алексей Агеев
Чтобы играть в низших дивизионах? Предположу, что по бюджету в лучшем случае один-два клуба Беларуси потянут РПЛ. Да и те будут за выживание в основном бороться.
+13
-7
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Руслан Ильясов
Зарубы с Энергетиком-БГУ, конечно же, куда лучше, чем со всякими Бавариями, Манчестерами, Миланами...
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Ненавидящий2.0
Ответ Geronimo Good
Кормить из бюджета РФ. Бюджет РФ - деньги граждан РФ.
Это не моя проблема. Мы этого не хотели, это стратегия ваших верхов, чтобы потом реализовывать свои хотелки и нужды. На зарплатах это не отражается, в эквиваленте даже хуже стало, на качестве жизни тоже, все наши магазины завалены продуктами из РФ, только не теми, которые качественные, а теми, которые и у вас не особо то продаются. Так, что реализация продуктов российского производства на территории Беларуси - эта копеечка в чью казну уходит? В это же время качество местной белорусской продукции падает. Покупал себе недавно продукт, который раньше был очень вкусным, всё испоганили своими дешёвыми аналогами ингредиентов. Но ведь всё было нормально ровно до того момента, как Кремль решил "помочь" при этом втравил в конфликт с другой соседней страной, с которой до этой "помощи" нормально взаимодействовали. В общем в итоге себя кормите! Не хотим мы такой "помощи"!
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Ненавидящий2.0
Ответ pan_admiral
Отличная идея! Слава нашим вождям! Народ обеими руками за восстановление СССР!
бомжей в свою квартиру посели, сделай из неё коммуналку, от каждого по способностям - каждому по потребностям так сказать.
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Си Эм Панк
Ответ pan_admiral
если запретить капитализм, зарубить на корню, то не будет развала
Придёт социализм с последующим развалом страны, которая вновь приобретет форму капитализма)
+4
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Дмитрий Рабко
Наш девиз четыре слова: "Тонешь сам - топи другого".
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JENNINGS
Ответ Люблю макароны
Ох уж этот вражеский запад. И страну развалил, и в подъезде насрал, и чиновников врать и воровать заставил, и в войну с соседом нас втравил. Когда они все это успевают, если все время только и думают о нас?
Забей, он игнорирует и сливается с неудобных ему вопросов )))
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Geronimo Good
И зачем нам это?
Спортивная составляющая? Не смешно!
Ещё больше белорусов кормить?
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Он саМый
Ответ DFEST
Комментарий удален модератором
А чё Калуга? Давайте с миллионного Челябинска начнем
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Ненавидящий2.0
Ответ за ЦСКА и УРАЛ
Почему? У БАТЭ хороший уровень игры, например
был
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Он саМый
Ответ Machine Head
Включайте Батэ. Будет рвать всех в РПЛ)).
Всех игроков выкупит известно кто, сформирует зенит-4
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Шем
Судейские скандалы выйдут на новый уровень: теперь ляпы судей болельщики пострадавшей команды будут интерпретировать как заговор против русских (белорусских) команд.
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скорпыч
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) заявил, что в возможном включении белорусских клубов в российскую премьер‑лигу (РПЛ) нет никакого спортивного смысла.

"В этом нет никакого спортивного смысла, ничего не даст российскому футболу. В спортивно‑политическом, возможно, имеет значение. Возможно, пойдут какие‑то новые инвестиции от рекламы. Решение должны принимать две федерации, когда‑то наше отстранение закончится.

Если будет совместный чемпионат — возникнут проблемы. Есть определенный регламент допуска к клубным соревнованиям, там четко прописано, что команды, представляющие национальные ассоциации, должны принадлежать стране и многие другие мелочи", — сказал Колосков на "Матч ТВ".
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Kappa Pride
белорусов тоже решили от еврокубков избавить?
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sk0208827
Ответ Ростовский
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🤣🤣🤣 ваша земля это Москва и Московская область. всё остальное не ваше 🤣
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OlegLawyer
Не надо нам угрожать
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Руслан Ильясов
Ответ Вечно в бане
Угу. Добавить пару клубов уровня Балтики в РПЛ. Ух, как интересно станет. Суперлига от зависти лопнет.
Балтика-то посильнее будет
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Shock In
Ответ kokakoka
Это Ростовский, местный сумасшедший
Зато на его примере можно прекрасно наблюдать весь этот бескрайний океан заблуждений, извращённой логики и прочих нюансов на тему так называемых целенаправленных унижений и мерах по возвращению некоего былого "величия". Полярное мнение тоже полезно знать, в каком-то смысле
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Павел Мельников
Ответ LLLLEONNNN
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Если у молодых - маргарин, то у пожилых в голове старый просроченный пломбир.
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Гоша Петров
Ответ romanisti89
сейчас клубы из Белоруссии катают свой чемп и имеют возможность в еврокубках играть, да, они до финальных стадий не доходят, но как факт, там у них хотя бы мотивация есть. в России же они максимум будут болтаться в ФНЛ. И это ещё не понятно, не все же клубы возьмут оттуда, а сильнейшие, соответственно ослабят свой чемп и не усилят наш чемп. Будут как условные Кардифф и Суонси
ну сейчас не доходят,отнрсительно недавно БАТЭ круто себя показывал и в лиге чемпионов и в лиге европы
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Павел Мельников
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
судя по результатам, мотивации у них на донышке. В рпл попадут минимум БАТЭ и Минское динамо и будут там играть с российскими топ клубами каждый год. Эта возможность куда привлекательнее, чем призрачный шанс попасть в группу еврокубка.
"призрачный шанс" 🤡
Может, стоит напомнить, сколько раз БАТЭ играл в группах (в том числе и ЛЧ) и сколько раз одерживал там громкие победы? Еще плюс учтем, что сейчас есть такой турнир, как ЛК.
Да, в БАТЭ всегда мечтали играть с Зенитом и со Спартаком, а не с Баварией ))))))
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FC KARHU
Ответ Under
министерство спорта и туризма Белоруссии, серьёзно?
О, а по-вашему Беларусь не имеет право развивать спорт и туризм? Так и запишем.
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Михаил Лубянский
Не знаю зачем это тому же динамо Минск, команда скорее всего чемпионом станет, а в России болтался бы между первой лигой и ПЛ
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Red Stoun
Я так понимаю добавят один фк Беларусь, что-то типа политпроекта, куда батька будет вливать деньги, которые ему конечно будет давать другой дед. Возможно конечно вершина айсберга, и помимо беларусских клубов накидают ещё и из так называемых новых регионов команд (естественно также политпроектов, которые не должны будут покидать премьер-лигу) и назовут это объединенной лигой (или как-нибудь ещё).
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евГений
Ответ Александр Малышев
думаешь в Беларусии нет бизнеса способного поддержать как минимум одну две команды!? да и уровень РПЛ сейчас мягко говоря так себе
в РБ совок не на словах а на деле, лукаш сам заявлял что ему никакой бизнес не нужен))

таких спонсоров, как лукойл, газпром втб и тд они в жизни не найдут. их просто нет
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Арсений Чернобаев
Ответ Ростовский
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это централизованное государство. я против этого, и тем более гораздо полезнее иметь дружественную страну
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Kit244098
А на фиг это бульбашам это нужно? У них и система розыгрыша другая и еврокубки есть. И вообще они и без РФС самодостаточны. Наши вожди уже бредят вслух со своими идиотскими инициативами))
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marcusdi
Ответ Kit244098
А на фиг это бульбашам это нужно? У них и система розыгрыша другая и еврокубки есть. И вообще они и без РФС самодостаточны. Наши вожди уже бредят вслух со своими идиотскими инициативами))
как будто их кто то спрашивает
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Under
Ответ Алексей Агеев
Чтобы играть в низших дивизионах? Предположу, что по бюджету в лучшем случае один-два клуба Беларуси потянут РПЛ. Да и те будут за выживание в основном бороться.
какие один-два клуба в РПЛ, в чемпионате РБ лимит по зарплате 2.5 тысячи долларов в месяц
у вас поди даже юниоры больше получают
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