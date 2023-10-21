Клубы из Беларуси могут войти в состав участников чемпионата России.

Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме «Россия – спортивная держава». Сегодня в рамках форума прошло расширенное заседание коллегий министерства спорта Российской Федерации и министерства спорта и туризма Беларуси.

«Мы сейчас ждем предложений от Белоруссии по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС. Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства. Думаю, что они одобрят.

Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России. Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды. Не уверен, что мы успеем к следующему сезону все проработать», – сказал Матыцин.

Кроме того, Матыцин допустил, что команды из Беларуси могут войти в российские турниры по всем видам спорта.

«Еще один аспект, который мы хотим обсудить, – включение белорусских команд в профессиональные лиги по практически всем командным видам спорта. Определенный опыт уже накоплен, думаю, решим вопрос с нормативным обеспечением.

Надо определить, какие клубы заинтересованы, чтобы начать переговоры с руководителями профессиональных лиг РФ», – сказал Матыцин на совместной коллегии министерств спорта России и Белоруссии.

На данный момент в выступает минское « », в лиге ВТБ – баскетбольный «Минск».

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