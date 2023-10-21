Клубы из Беларуси могут войти в РПЛ и другие российские лиги – «практически по всем видам». Об этом заявил министр спорта РФ
Клубы из Беларуси могут войти в состав участников чемпионата России.
Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме «Россия – спортивная держава». Сегодня в рамках форума прошло расширенное заседание коллегий министерства спорта Российской Федерации и министерства спорта и туризма Беларуси.
«Мы сейчас ждем предложений от Белоруссии по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС. Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства. Думаю, что они одобрят.
Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России. Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды. Не уверен, что мы успеем к следующему сезону все проработать», – сказал Матыцин.
Кроме того, Матыцин допустил, что команды из Беларуси могут войти в российские турниры по всем видам спорта.
«Еще один аспект, который мы хотим обсудить, – включение белорусских команд в профессиональные лиги по практически всем командным видам спорта. Определенный опыт уже накоплен, думаю, решим вопрос с нормативным обеспечением.
Надо определить, какие клубы заинтересованы, чтобы начать переговоры с руководителями профессиональных лиг РФ», – сказал Матыцин на совместной коллегии министерств спорта России и Белоруссии.
На данный момент в КХЛ выступает минское «Динамо», в Единой лиге ВТБ – баскетбольный «Минск».
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Ps не говорю что это здоровая тема)
Спортивная составляющая? Не смешно!
Ещё больше белорусов кормить?
"В этом нет никакого спортивного смысла, ничего не даст российскому футболу. В спортивно‑политическом, возможно, имеет значение. Возможно, пойдут какие‑то новые инвестиции от рекламы. Решение должны принимать две федерации, когда‑то наше отстранение закончится.
Если будет совместный чемпионат — возникнут проблемы. Есть определенный регламент допуска к клубным соревнованиям, там четко прописано, что команды, представляющие национальные ассоциации, должны принадлежать стране и многие другие мелочи", — сказал Колосков на "Матч ТВ".
Может, стоит напомнить, сколько раз БАТЭ играл в группах (в том числе и ЛЧ) и сколько раз одерживал там громкие победы? Еще плюс учтем, что сейчас есть такой турнир, как ЛК.
Да, в БАТЭ всегда мечтали играть с Зенитом и со Спартаком, а не с Баварией ))))))
таких спонсоров, как лукойл, газпром втб и тд они в жизни не найдут. их просто нет
у вас поди даже юниоры больше получают