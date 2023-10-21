Матыцин о мерах против отъезда молодежи: «Создание условий, которые бы позволяли в равной мере реализовывать свои спортивные таланты, а также материальная поддержка»

Теги ФХР НХЛ КХЛ Олег Матыцин Министерство спорта России Политика детский хоккей Хоккей

Олег Матыцин предложил меры против отъезда молодых хоккеистов за границу.

— Что надо сделать, чтобы отстранить агентов без лицензии от работы с российскими хоккеистами?

— Прежде всего — работать с федерациями по укреплению нашей системы проведения соревнований. В частности, есть очень хороший проект лиги — «Золотая шайба».

Сейчас мы будем работать в том числе по разработке нормативно-правовых актов совместно с депутатами Государственной Думы, чтобы еще раз посмотреть, как мы можем защитить интересы российского хоккея, интересы спортсменов и тренеров, прежде всего. Для того, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов за рубеж.

Но самое главное — создание здесь условий, которые бы позволяли в равной мере реализовывать свои спортивные таланты, а также материальная поддержка, – сказал министр спорта РФ.

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1 комментарий

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astapenkos
прикол в том, что молодёжь уезжает не за материальной составляющейся за развитием и мечтой...Вы своими бабками весь спорт сгубили
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