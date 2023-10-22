Кузьменко набрал 1+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча. У него 4 очка в 5 играх

Андрей Кузьменко набрал 1+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча.

Форвард « » отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Пантерс» (5:3).

Во втором периоде россиянин ассистировал Элиасу Петтерссону, а в третьем при счете 3:3 забросил шайбу, ставшую победной.

В активе стало 4 (2+2) очка в 5 играх сезона при полезности «+3».

Сегодня Андрей (15:56, 4:14 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.