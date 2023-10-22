Кузьменко набрал 1+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча. У него 4 очка в 5 играх

Теги Флорида Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко набрал 1+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Ванкувера» отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (5:3). 

Во втором периоде россиянин ассистировал Элиасу Петтерссону, а в третьем при счете 3:3 забросил шайбу, ставшую победной. 

В активе Кузьменко стало 4 (2+2) очка в 5 играх сезона при полезности «+3». 

Сегодня Андрей (15:56, 4:14 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

2 комментария

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shikarno4ooo
Роскошная передача🙌
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ogent
Ответ shikarno4ooo
Роскошная передача🙌
Согласен, передача вышла шикарная(не глядя) и великолепный точный бросок получился у Петерссона, так что у Бобровского не было шансов его отбить.
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