Гран-при России. «Сердце Сибири». Кондратюк, Ветлугин, Федоров и Ерохов выступят с короткими программами

21 октября на Гран-при России в Омске мужчины покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Мужчины

Короткая программа

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Иван Попов

2. Александр Бородин

3.

4. Семен Соловьев

5. Максим Петров

6.

Вторая разминка

7. Михаил Терновский

8.

9. Михаил Полянский

10.

11.

12.

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске