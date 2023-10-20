Гран-при России. «Сердце Сибири». Кондратюк, Ветлугин, Федоров и Ерохов выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты мужское катание Алексей Ерохов Егор Рухин Матвей Ветлугин Михаил Полянский Семен Соловьев Марк Кондратюк Андрей Анисимов Иван Попов Максим Петров Григорий Федоров Михаил Терновский Серия Гран-при России Фигурное катание

21 октября на Гран-при России в Омске мужчины покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Мужчины

Короткая программа

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Иван Попов

2. Александр Бородин

3. Егор Рухин

4. Семен Соловьев

5. Максим Петров

6. Андрей Анисимов

Вторая разминка

7. Михаил Терновский

8. Алексей Ерохов

9. Михаил Полянский

10. Матвей Ветлугин

11. Марк Кондратюк

12. Григорий Федоров

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске

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8 комментариев

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Ягун Ягунини
До чего неравномерные этапы. На прошлом вместе свели Семененко, Мозалева, Игнатова, Лутфуллина, да ещё и возвращенец Савосин оказался на очень высоком уровне. А тут из топов один Кондратюк. Если хотя бы пару ребят с прошлого этапа сюда, было бы гораздо интереснее.
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Anatiana
У Маркуши особо и конкуренции нет. Ветлугина он компами вынесет
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Адриана
Моих фаворитов здесь, к сожалению, нет , буду болеть за Марка и Матвея. Всем Удачи!
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galik55
Чистого льда, честного судейства парням. Борьба будет жаркая. Поболею за Лешу Ерохова и Матвея Ветлугина.Леше чисто 4Р прыгнуть, если , конечно рискнет. Очень интересный этап.
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Елена Назырова
Кондратюка подстраховали? Такой слабый этап, зато на прошлом лучшие парни, вобщем только пары за МГ поболею
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Jul__ver
Ответ Ягун Ягунини
До чего неравномерные этапы. На прошлом вместе свели Семененко, Мозалева, Игнатова, Лутфуллина, да ещё и возвращенец Савосин оказался на очень высоком уровне. А тут из топов один Кондратюк. Если хотя бы пару ребят с прошлого этапа сюда, было бы гораздо интереснее.
Зато есть шанс на пьедестал у Ивана Попова и Леши Ерохова, да и Семен Соловьев может выстрелить.
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