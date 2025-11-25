Ямаль перед игрой с «Челси» выложил нарезку своих лучших моментов. В ролике звучат слова: «Я чувствую, что снова становлюсь собой»

Ламин Ямаль выложил мотивационное видео перед игрой с «Челси».

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал в соцсетях нарезку своих лучших моментов перед игрой с «Челси » в Лиге чемпионов, которая состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

Закадровый голос в ролике произносит следующие слова: «Я чувствую, что снова становлюсь собой – обновленным, заряженным, сосредоточенным, ничто не мешает мне быть тем, кто я есть».