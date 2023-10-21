Замгенпродюсера «Матч ТВ» Конов: «Фигурное катание в России быстро прошло путь от спорта номер 2 в стране до проходных стартов с полупустыми трибунами»

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Илья Авербух телевидение фото Василий Конов Матч ТВ ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Замгенпродюсера «Матч ТВ» рассказал о падении популярности фигурного катания.

Сегодня в Омске проходит второй этап Гран-при России.

«Фигурное катание в России достаточно быстро прошло путь от спорта номер 2 в стране и пика на волне последних олимпийских побед до проходных внутрироссийских стартов с полупустыми трибунами с практически полным отсутствием интереса к результатам и существенным снижением аудиторного спроса в медийном поле.

Это не относится к профессиональным шоу Авербуха/Навки/Плющенко, которые являются топовыми зрелищными развлечениями», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

25 комментариев

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Андрей Балабаев
Эти "топовые" развлечения за бюджетные средства. Да ещё и львиная часть билетов выкупается по разнарядке муниципалами. Беспроигрышная схема. Перекормили людей этими шоу, но навкам кушать хочется всегда
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Pelerin
Ответ Tim_Nazarov
Последний абзац обязательно надо было писать, конечно.
Дяденька работает на самом продажном телеканале и давно уже всё для себя решил. Так что ла, обязательно)
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Tim_Nazarov
Последний абзац обязательно надо было писать, конечно.
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Док Аксель
Пусть Конов идёт... в конный спорт, если не догоняет где проходят два первых этапа ГП и почему такая посещаемость.
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Lennuci
Что за ересь? Трибуны полные.
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oldparakhod
Смешной дядька. Включи телевизор. Полный зал народу.
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Сергей
Даже не пойму, обгадил мощно или лизнул знатно
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Христиан Юла
А тем временем 18-летний американец Илья Малинин, выиграл Гран-при США. Молодец!
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Voronok
Алло, сейчас включила трансляцию, там же практически полная арена зрителей, а она огромная. Сфотали до начала соревнований и настрочили фигни
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Ayla
ну кстати вот сейчас на самом начале мужчин трибуны полные
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Oleg152762
Так на кого идти болельщикам? Здесь от силы 4-5 выступления солидных известных спортсменов, все остальные - юниоры или не очень известные фигуристы. В том числе, чтобы и последних узнал народ, они должны со звёздами соревноваться. Кто сейчас звёзды в одиночном женском? Петросян, Жилина, Акатьева? Через год или два их уже не будет. Будут другие девчонки. Спорт интересен, когда есть борьба лидеров. При этом должно быть хоть какое-то постоянство. А что здесь? Лидеров нет, они меняются, как перчатки. Может быть, персональным болельщикам и интересно ходить на шоу со своими любимками. Только к соревнованиям это не относится. Популярность фигурного катания сегодня определяют по сплетням и скандалам околоспортивной окантовки, что непосредственно к спорту не имеет никакого отношения. Следует отделять "шоубизнес вокруг этого спорта" и собственно спортивную составляющую. Болельщиков, которым реально интресно фигурное катание, не так уж и много. А раскрутили у нас, к большому сожалению, практически только женское катание, хотя в тех же парах уровень тоже высочайший.
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Sonyas
Это отборочные соревнования, на них никогда не было аншлага.
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EmperorNazer
Хорошо трибуны сейчас заполнены, особенно учитывая размер арены, а с открытием посягнули организаторы, не указав в билетах, что оно начнется в 14:15, а не в 15 часов, поэтому многие не успели или подъехали к концу.
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Allbee
Я вчера билеты покупала, на Ростелеком в Челябинске, и выбор остался минимальным.
Как бэ кажется что дювсе ещё популярный вид спорта
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Порядка.нет
Ответ Alexander Poljakov
Он что против путина? Санкции же нам на пользу
тебе ничего не поможет, даже санкции...продолжай зарабатывать ино-центики
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