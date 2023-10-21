Замгенпродюсера «Матч ТВ» Конов: «Фигурное катание в России быстро прошло путь от спорта номер 2 в стране до проходных стартов с полупустыми трибунами»

Замгенпродюсера «Матч ТВ» рассказал о падении популярности фигурного катания.

Сегодня в Омске проходит второй этап Гран-при России.

«Фигурное катание в России достаточно быстро прошло путь от спорта номер 2 в стране и пика на волне последних олимпийских побед до проходных внутрироссийских стартов с полупустыми трибунами с практически полным отсутствием интереса к результатам и существенным снижением аудиторного спроса в медийном поле.

Это не относится к профессиональным шоу Авербуха/Навки/Плющенко, которые являются топовыми зрелищными развлечениями», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.