МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет c «Шарлотт» в последнем матче регулярного чемпионата
«Интер Майами» Лионеля Месси игрой с «Шарлотт» завершит регулярный чемпионат МЛС.
Напомним, команда из Майами, за которую выступает 36-летний форвард сборной Аргентины, не вышла в плей-офф МЛС.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 01.00, «Банк оф Америка»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅
6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎
4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎
Самый титулованный игрок в истории футбола✅
роналду - 0 ⛔
что с лицом?:)🥴
После 18.12.22 г. - Лео Месси является🐐🇦🇷, а все сравнения с Кринжем 🐫🇵🇹 наивны и бесполезны.