МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет c «Шарлотт» в последнем матче регулярного чемпионата

«Интер Майами» Лионеля Месси игрой с «Шарлотт» завершит регулярный чемпионат МЛС.

Напомним, команда из Майами, за которую выступает 36-летний форвард сборной Аргентины, не вышла в плей-офф МЛС.

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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