МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет c «Шарлотт» в последнем матче регулярного чемпионата

Теги МЛС Лионель Месси результаты Интер Майами Шарлотт Футбол

«Интер Майами» Лионеля Месси игрой с «Шарлотт» завершит регулярный чемпионат МЛС.

Напомним, команда из Майами, за которую выступает 36-летний форвард сборной Аргентины, не вышла в плей-офф МЛС.

МЛС

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Интер Майами
Дата проведения
22 октября, 01.00, «Банк оф Америка»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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5 комментариев

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Игорь Климов
Интер Майами победы, а Лео Месси забить гол или сделать ассист!
+6
-3
+3
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rigobersong
Месси

ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅

6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎

4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎

Самый титулованный игрок в истории футбола✅

роналду - 0 ⛔

что с лицом?:)🥴
+5
-5
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Zed_patriot
дубль под ЗМ
0
0
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
Месси ЧМ 2014 - МВП Турнира✅ Финалиссима - МВП Турнира✅ МЧМ - МВП Турнира✅ КА 2015 - МВП Турнира✅ КА 2021 - МВП Турнира✅ ЧМ 2022 - МВП Турнира✅ МЧМ - Лучший игрок Финала ✅ Финалиссима - Лучший игрок Финала✅ КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅ ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅ 6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎 4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎 Самый титулованный игрок в истории футбола✅ роналду - 0 ⛔ что с лицом?:)🥴
Factos!
После 18.12.22 г. - Лео Месси является🐐🇦🇷, а все сравнения с Кринжем 🐫🇵🇹 наивны и бесполезны.
+2
-2
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