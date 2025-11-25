Фанаты «Спартака» и «Локомотива» откажутся от оскорбительных кричалок на матче Кубка в связи со смертью Симоняна. Первые пять минут болельщики проведут в тишине

Фанаты «Спартака» и «Локомотива» на игру откажутся от оскорбительных кричалок.

Активные болельщики «Спартака» и «Локомотива » приняли решение отказаться от оскорбительных скандирований в адрес друг друга на матче FONBET пути РПЛ Кубка России в связи со смертью Никиты Симоняна , сообщает «РИА Новости».

Игра состоится завтра в 20:30 по московскому времени.

Фанаты «Спартака » решили отказаться от баннерного развеса, ограничившись траурной растяжкой на втором ярусе в память о лучшем бомбардире в истории клуба.

Кроме того, первые пять минут встречи болельщики проведут в тишине.