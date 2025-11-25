Фанаты «Спартака» и «Локомотива» откажутся от оскорбительных кричалок на матче Кубка в связи со смертью Симоняна. Первые пять минут болельщики проведут в тишине
Фанаты «Спартака» и «Локомотива» на игру откажутся от оскорбительных кричалок.
Активные болельщики «Спартака» и «Локомотива» приняли решение отказаться от оскорбительных скандирований в адрес друг друга на матче FONBET пути РПЛ Кубка России в связи со смертью Никиты Симоняна, сообщает «РИА Новости».
Игра состоится завтра в 20:30 по московскому времени.
Фанаты «Спартака» решили отказаться от баннерного развеса, ограничившись траурной растяжкой на втором ярусе в память о лучшем бомбардире в истории клуба.
Кроме того, первые пять минут встречи болельщики проведут в тишине.
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18334 голоса
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости