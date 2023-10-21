Роналду забил 41-й гол в 2023-м за клуб и сборную – со штрафного. Криштиану опередил Холанда

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрлинг Холанд Дамак Футбол

Криштиану Роналду лидирует по голам в 2023 году.

Нападающий «Аль-Насра» забил прямым ударом со штрафного в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (2:1, второй тайм).

Это 41-й гол португальца в 2023 году за клуб и за сборную. Роналду опередил форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который сегодня достиг отметки в 40 голов.

Статистику 38-летнего игрока можно изучить здесь.

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54 комментария

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Artem Piatkov
Что мы имеем:

✔️ 450+120 за Реал
✔️ 145+57 за Манчестер
✔️ 127+34 за Португалию
✔️ 101+20 за Ювентус
✔️ 32+8 за Аль-Наср
✔️ 5+4 за Спортинг

✨ Единственный футболист с 100+ голами за 4 разные команды
✨ 61 гол со штрафных, прекрасный результат

Думаю может и за Аль-Наср смело 100 настрелять и уйти в вечность с таким рекордом
+47
-23
+24
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Дядя ТУРА
Ответ Станислав Л
он уже ушел с 0+0 на ЧМ
Станислав почему вы до сих пор не подписались на Интер Майями?) Барселона и Псж есть
+25
-9
+16
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Стахович
Величайший 💪🏻🇵🇹🐐
+35
-25
+10
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ TheFrosty
А Холанд знает что где-то на том конце света с ним соревнуется Кринж и даже опережает?
А кринж знает, что кто думает , что он с кемто соревнуется по версии ноунейма со спортса?
+6
-2
+4
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Муслим адам
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Роман
Конкуренция Роналду с Холандом продолжается.
она будет длиться до окончании карьеры холанда и Роналду
+5
-2
+3
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JENNINGS
Есть ещё порох!🐐🇵🇹💪
+11
-9
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ZA.RMA
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Зачем кринжа сранивать с Холандом? Холанд в Апл играет, а кринж в лиге верблюдов как и Месси в лиге бургеров Холанд лучший
Одному 38, а второму 23 :)

Первый всё всем уже доказал и просто продолжает играть для удовольствия; а второму нужно еще очень долго работать:)
+7
-5
+2
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Контрольный выстрел
Ответ Великий Алонсо
Великий Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру 🙏🙏🙏
На колени!!!!!
+1
0
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maks677
50 забьет в этом году!!
+8
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Водяра
Лихтенштейну коронный,, Дамаку похоронный.
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Вера Алексеевна
Ответ Станислав Л
он уже ушел с 0+0 на ЧМ
Это другое, вы не понимаете!
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Стахович
Величайший 💪🏻🇵🇹🐐
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Дороф
Ответ Карпов Стас
Ну дайте ему золотую бутсу.
Коэффициент голов в СА(и в МЛС) = 1.5
Коэффициент голов в топ-лигах = 2
0
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TheFrosty
Ответ Новый тренер ФК Спартак
А кринж знает, что кто думает , что он с кемто соревнуется по версии ноунейма со спортса?
Почему Кринж с маленькой буквы? Почему такое неуважение к имени известного футболиста?
+3
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vilnietis
Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века!
Этот лозунг сделай у себя в WC
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Карпов Стас
Ну дайте ему золотую бутсу.
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GibsonFlyingV
Есть ложь,наглая ложь и статистика
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gPk
Легенда арабов!!!
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nikolai2011
вроде как юилейный 60-й гол со штрафного
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Роман
Конкуренция Роналду с Холандом продолжается.
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