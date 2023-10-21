Роналду забил 41-й гол в 2023-м за клуб и сборную – со штрафного. Криштиану опередил Холанда
Криштиану Роналду лидирует по голам в 2023 году.
Нападающий «Аль-Насра» забил прямым ударом со штрафного в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (2:1, второй тайм).
Это 41-й гол португальца в 2023 году за клуб и за сборную. Роналду опередил форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который сегодня достиг отметки в 40 голов.
Статистику 38-летнего игрока можно изучить здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
✔️ 450+120 за Реал
✔️ 145+57 за Манчестер
✔️ 127+34 за Португалию
✔️ 101+20 за Ювентус
✔️ 32+8 за Аль-Наср
✔️ 5+4 за Спортинг
✨ Единственный футболист с 100+ голами за 4 разные команды
✨ 61 гол со штрафных, прекрасный результат
Думаю может и за Аль-Наср смело 100 настрелять и уйти в вечность с таким рекордом
Первый всё всем уже доказал и просто продолжает играть для удовольствия; а второму нужно еще очень долго работать:)
Коэффициент голов в топ-лигах = 2