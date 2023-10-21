Роналду забил 41-й гол в 2023-м за клуб и сборную – со штрафного. Криштиану опередил Холанда

Криштиану Роналду лидирует по голам в 2023 году.

Нападающий « » забил прямым ударом со штрафного в матче чемпионата Саудовской Аравии против « » (2:1, второй тайм).

Это 41-й гол португальца в 2023 году за клуб и за сборную. Роналду опередил форварда «Манчестер Сити» , который сегодня достиг отметки в 40 голов.

Статистику 38-летнего игрока можно изучить здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию